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На западе Украины подожгли храм, принадлежащий канонической православной церкви страны

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На западе Украины подожгли храм, принадлежащий канонической православной церкви страны

Преследования и ущемление в правах представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине продолжаются. При этом они могут носить самый разный характер - от обысков и арестов священников и монахов до поджогов храмов.


Как стало известно из сообщения УПЦ в Telegram, вчера ночью был подожжён храм Иова Почаевского, находящийся в селе Милиево, что в Черновицкой области на западе Украины и принадлежащий УПЦ. Это один из красивейших храмов этого региона.

Согласно информации, опубликованной УПЦ у себя в Телеграм-канале, в результате поджога храм сгорел. Почему не удалось вовремя потушить пожар, и другие обстоятельства случившегося, пока неизвестны. Однако есть информация, что подозреваемого в поджоге уже задержали. Им оказался 34-летний мужчина из села Испас, находящегося в том же районе, что и Милиево.

О мотивах, побудивших задержанного пойти на это преступление, не сообщается, хотя очевидно, что это ненависть ко всему, что хоть как-то может быть связано с Россией.

Напомним, что в последнее время УПЦ находится под ударом киевских властей, которые считают, что она проводник российской политики на Украине. По обвинениям в связях с Россией был арестован и глава Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, а монахов монастыря попросили удалиться или поменять церковную принадлежность - на раскольническую ПЦУ.
Использованы фотографии:
Официальный сайт УПЦ
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:44
    +4
    На западе Украины подожгли храм, принадлежащий канонической православной церкви страны
    . Нечисть беснуется, это понятно... больше и добавить нечего.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 11:18
      0
      Давно такого не было, чтобы храмы сжигали.
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 10:46
    +5
    Этому нет конца и края.Сами они не остановятся.
    Кто бы что не говорил,а начатая СВО,единственное решение.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:47
    +6
    Бесы............................................................................
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: Mouse
      Бесы............................................................................

      Не говори, сюрриализм какой то.В голове не укладывается
  4. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 10:58
    +3
    Мне вот просто интересно, почему по западной части в/на не прилетает толком? На Донбассе продолжается убийство мирных людей. Соплежуйством войну не выиграть.
    П.С .Для тех кто начнёт канючить ,что начальство в моих советах не нуждается, я заранее отвечу: когда перевели боевые действия в активную фазу( именно так ,а не " начали войну" - война идет как минимум 8 лет) меня тоже не спрашивали, а теперь чуть что так " Прошу отнестись к этому с пониманием" . Нет уж ,теперь извольте, воюйте толком.Не я оценивал состояние и готовность войск а также экономики к затяжной войне.Не я как последний лопух доверился минским соглашениям. Не я надеялся на переворот и бессмысленно стягивал войска к Киеву не имея при этом плана на случай форс-мажора..Этот список можно продолжать очень долго...Каждая ошибка имеет ФИО, не покидает меня стойкое ощущение того, что СВО надо было сначала проводить внутри России.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:08
      0
      Лемберг - цэ Польша. Приглашение к дележу.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: КошмарИваныч
      Каждая ошибка имеет ФИО, не покидает меня стойкое ощущение того, что СВО надо было сначала проводить внутри России.

      Если исходить из ошибок( и их количества!!!) допушенных к 22.06.1941- весь Генштаб и Наркомат обороны надо было расстреливать до последней уборщицы.Или на кол посадить....
      Там был свой "Минск"-Пакт, стянутые не туда войска, слабая исполнительная дисциплина, отсутствие нормальной связи и так далее....
      И еще- до ВОВ в КА было около 1500 генералов, за войну присвоено еще около 3000.
      Расстреляли за войну 56 генералов- что явно не соответствует обьему ошибок и развала к началу ВОВ.
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: КошмарИваныч
      СВО надо было сначала проводить внутри России.

      Это называется КТО !
  5. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 11:02
    +1
    Как и в Косово сжигают и разрушают наши храмы, чтобы и следа не осталось от православия, а потом продажные историки скажут, что и не было его! Почему Бог всё это терпит? Почему погрязшая во всех пороках и геноциде многих народов, включая русинов, и уничтожении истории человечества католическая церковь до сих пор не получила воздаяния?
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 11:07
      0
      не просто получила а постоянно получает
      если я не ошибаюсь ещё со времён первых крестовых походов sad
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:06
    +3
    вчера ночью был подожжён храм Иова Почаевского
    Так к этому активно и открыто призывал западенцев националист и активный последователь УНА-УНСО Корчинский. При этом успокаивал тем, что "сжигание икон и церковных книг якобы не является оскорблением религии", а значит грехом. Вот нечисть и старается - где не может захватить храм, тго просто его сжигает. Корчинский так и не ответил за участие в войне в Чечне, убийства российских солдат и перехаживает свой срок на земле.