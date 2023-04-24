На западе Украины подожгли храм, принадлежащий канонической православной церкви страны

Преследования и ущемление в правах представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине продолжаются. При этом они могут носить самый разный характер - от обысков и арестов священников и монахов до поджогов храмов.Как стало известно из сообщения УПЦ в Telegram, вчера ночью был подожжён храм Иова Почаевского, находящийся в селе Милиево, что в Черновицкой области на западе Украины и принадлежащий УПЦ. Это один из красивейших храмов этого региона.Согласно информации, опубликованной УПЦ у себя в Телеграм-канале, в результате поджога храм сгорел. Почему не удалось вовремя потушить пожар, и другие обстоятельства случившегося, пока неизвестны. Однако есть информация, что подозреваемого в поджоге уже задержали. Им оказался 34-летний мужчина из села Испас, находящегося в том же районе, что и Милиево.О мотивах, побудивших задержанного пойти на это преступление, не сообщается, хотя очевидно, что это ненависть ко всему, что хоть как-то может быть связано с Россией.Напомним, что в последнее время УПЦ находится под ударом киевских властей, которые считают, что она проводник российской политики на Украине. По обвинениям в связях с Россией был арестован и глава Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, а монахов монастыря попросили удалиться или поменять церковную принадлежность - на раскольническую ПЦУ.