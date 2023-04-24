Военное обозрение
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Космическое агентство Украины договорилось о сотрудничестве с NASA в сфере космоса, связи и навигации

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Космическое агентство Украины договорилось о сотрудничестве с NASA в сфере космоса, связи и навигации

Украина собралась развивать сотрудничество с США в космической отрасли. Это следует из подписанного договора о сотрудничестве между Государственным космическим агентством Украины и NASA. О подписании документа в социальных сетях сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.


По утверждению дипломата, был достигнут «положительный результат» в сфере космоса. Церемония подписания договора состоялась в Вашингтоне, в штаб-квартире американского космического агентства. Свои подписи поставили директор NASA Билл Нельсон и заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев. Также во встрече участвовать заместитель министра экономики киевского режима Игорь Фоменко.

Посол Украины рассказала, что теперь Киев вместе с Вашингтоном будут развивать новые возможности ракетно-космической отрасли страны. Так, планируется усилить взаимодействие украинской и американской сторон в таких направлениях как связь и навигация, проекты Международной космической станции и так далее.

Как видим, киевский режим изо всех сил пытается представить Украину, разоренную боевыми действиями и бездарным политическим руководством в качестве «состоявшейся» страны, едва ли не державы, которой под силу заниматься и вопросами космоса.

Между тем, остатки советской космической промышленности украинские власти старательно уничтожали и распродавали на протяжении тридцати двух лет «самостийности». Теперь старые наработки понадобились Киеву, в том числе и с военной точки зрения, и очевидно, что без влияния американской администрации здесь тоже не обошлось.
Использованы фотографии:
Государственное космическое агентство Украины
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20 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:47
    0
    А что, неужели спутник Лыбядь всё-таки "зарядился и проснулся" ???
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:04
      +1
      "заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев" странно - почему зам подписывает а не глава??Все таки документ статусный...
      Или страна 404 забила совсем на дипломатию, протокол и решила" Кто первый подписал -того и тапки"???
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 11:19
      -1
      спутник Лыбядь лежит на складе в Самаре, ему уже не светит увидеть космос
  2. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 10:49
    +1
    теперь под маской этого сотрудничества начнется легальный обмен разведданными
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:50
      +1
      так он и раньше был. зачем им чем-то прикрываться. СБУ и не скрывало того что сотрудничает с аналогичными службами США.
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 10:53
      -4
      Тоже об этом сразу подумал... hi что легализовали...
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:49
    0
    Для шароварников, самое время, о космосе думать.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      самое время, о космосе думать.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:50
    +1
    Краина на Марсе кусочек обетованный получить мечтает? ну что бы было куда свалить....... belay
    и ессенно за счет штатов... wink
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:57
      0
      Ну, насчет Марса не знаю, но на Гетвей вполне все шансы слетать по какой-нить совместной программе.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 11:25
        0
        Цитата: donavi49
        на Гетвей вполне все шансы слетать по какой-нить совместной программе.

        У шаровар любая совместная программа выглядит только так: с вашей стороны - полная организация, проектирование, создание, материально-техническая база, финансовое обеспечение... а с нашей - так и быть - участие украинского экипажа!

        А потом - на весь мир завывания украинских СМИ о "велыкой космычной державе"...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:56
    +2
    Космическое агентство Украины договорилось о сотрудничестве с NASA в сфере космоса, связи и навигации
    . Пир во время чумы...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:21
      0
      Ну,почему бы им и не пировать?Раз на чужие деньги.Да и мы им этот пир позволяем sad
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:58
    +2
    Не иначе цЫбулю на Марсе планируют сажать laughing .
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 11:11
      +2
      не .... это к батьке..... winked ...............
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:15
      +1
      Брлторе,не угадали.) Свиней на Марсе разводить будут.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:07
    0
    Космическое агенство Украины, между прочим тоже относится к списку первочередных целей: России не нужны нацисткие спутники в космосе.
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 11:17
    +2
    Звучит диковато, 404-ая и космос. Подводная лодка в степях украины...
    В каждой дырке затычка. Они уже самолёты не могут создать, все прокекали, проскакали. В космос собрались. Поржать, конечно, можно, но и грустно это, потенциально большая страна с 40 миллионным населением стала таким посмешищем для всего мира. Интересно, какая у него эмблема, вареник с чубом верхом на хаймарсе? Мерзость...
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:21
    0
    Государственное космическое агентство Украины...

    Обалдеть! Есть у них такое?
    Ну тогда Нигерии тоже тогда впору образовать комитет по делам Арктики... а Монголии пора обзаводиться Министерством Морского флота!
    Чего стесняться-то...
  10. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 11:23
    0
    пора уже

    правда пытаются крест сбить