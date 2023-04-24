Bloomberg: Австралия намерена пересмотреть свою оборонную стратегию из-за утраты США влияния в Тихоокеанском регионе

Австралийские власти приняли решение о пересмотре своей оборонной стратегии из-за утраты США своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.Как уточнило издание, в австралийском правительстве всерьёз обсуждаются планы по внесению колоссальных изменений в оборонную сферу страны, что вызвано, прежде всего, необходимостью приспособления к быстро меняющейся стратегической обстановке в Тихоокеанском регионе. Как следует из обзора, подготовленного правительством страны, ВС Австралии устарели, не соответствуя современным реалиям. Всё это требует разработки конкретных мер для укрепления оборонного потенциала, а именно: приобретения ракет дальнего действия, БПЛА, наряду с увеличением собственного производства оборонной продукции.В то же время, Канберра столкнулась с наращиванием Пекином своего военного потенциала, ставшего самым крупным для любой страны со времён Второй мировой войны. В этом контексте примечательным является тот факт, что по прошествии 80 лет доминирование Вашингтона в регионе существенно ослабляется.Таким образом, в оборонную стратегию австралийских вооружённых сил включены пять основных пунктов, среди которых: создание условий для обеспечения защиты Австралии и ближайшего региона, а также сдерживания противника в случае возникновения вооружённых провокаций с его стороны, основываясь на концепции армии «Северные подходы». Помимо этого, в документе также важная роль отводится и защите экономических связей Австралии как с регионом, так и с миром, что также предусматривает поддержание безопасности на региональном и глобальном уровне совместно со своими партнёрами.Всё это явно направлено на противостояние с Китаем.Напомним, что ранее бывший помощник экс-президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с предложением о включении в НАТО ещё трёх стран – Японии, Австралии и Израиля.