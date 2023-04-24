Военное обозрение
Войти Регистрация

Bloomberg: Австралия намерена пересмотреть свою оборонную стратегию из-за утраты США влияния в Тихоокеанском регионе

7
Bloomberg: Австралия намерена пересмотреть свою оборонную стратегию из-за утраты США влияния в Тихоокеанском регионе

Австралийские власти приняли решение о пересмотре своей оборонной стратегии из-за утраты США своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.


Как уточнило издание, в австралийском правительстве всерьёз обсуждаются планы по внесению колоссальных изменений в оборонную сферу страны, что вызвано, прежде всего, необходимостью приспособления к быстро меняющейся стратегической обстановке в Тихоокеанском регионе. Как следует из обзора, подготовленного правительством страны, ВС Австралии устарели, не соответствуя современным реалиям. Всё это требует разработки конкретных мер для укрепления оборонного потенциала, а именно: приобретения ракет дальнего действия, БПЛА, наряду с увеличением собственного производства оборонной продукции.

В то же время, Канберра столкнулась с наращиванием Пекином своего военного потенциала, ставшего самым крупным для любой страны со времён Второй мировой войны. В этом контексте примечательным является тот факт, что по прошествии 80 лет доминирование Вашингтона в регионе существенно ослабляется.

Таким образом, в оборонную стратегию австралийских вооружённых сил включены пять основных пунктов, среди которых: создание условий для обеспечения защиты Австралии и ближайшего региона, а также сдерживания противника в случае возникновения вооружённых провокаций с его стороны, основываясь на концепции армии «Северные подходы». Помимо этого, в документе также важная роль отводится и защите экономических связей Австралии как с регионом, так и с миром, что также предусматривает поддержание безопасности на региональном и глобальном уровне совместно со своими партнёрами.

Всё это явно направлено на противостояние с Китаем.

Напомним, что ранее бывший помощник экс-президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с предложением о включении в НАТО ещё трёх стран – Японии, Австралии и Израиля.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:29
    +1
    Кенгурей уже Китай ощипал, они реально собрались стать следующей Украиной? Они же считай просто большой остров - их Китай просто изолировать от торговли вполне может - тупо контролируя - не военным путем - ближайшие порты, а в АТР он уже значительную их часть контролирует... Впрочем и в самой Австралии в портах его доля немаленькая
  2. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 20:32
    0
    Неужели у осси проснулся здравый смысл? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой)))
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:34
    0
    Как следует из обзора, подготовленного правительством страны, ВС Австралии устарели, не соответствуя современным реалиям. Всё это требует разработки конкретных мер для укрепления оборонного потенциала, а именно: приобретения ракет дальнего действия, БПЛА, наряду с увеличением собственного производства оборонной продукции.
    . Пересмотреть и планы наметить можно, хоть какие, вот только бабло на это где взять и прочие ресурсы??? Надеются что АУКУС придёт и их всех спасёт, облагодетильствует!?!?!?
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:40
    0
    . для укрепления оборонного потенциала, а именно: приобретения ракет дальнего действия, БПЛА, наряду с увеличением собственного производства оборонной продукции

    Анализируют опыт современной войны на примере украины winked
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:45
    0
    Срочно пересматриваю "Крокодилов Данди", чтобы восстановить свою симпатию к австралийцам.
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:47
    0
    26 миллионная Австралия хочет обновить ВС чтобы усилиться в возможном противостоянии с КНР, в котором 1 400 миллионов.. ну-ну.
    Не,конечно похвально, но это такой же врыв безумной храбрости как у Прибалтов или Финнов . Ну,кррасиво. Только ничего кроме геморроя такая "удаль" не принесет.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:49
    0
    Принчтие Израиля в НАТО Израиля и Японии абсолютно неприемлемо. Необходимы жёсткие превентивные меры.