В Московской области упал беспилотник с большим количеством взрывчатки на борту

В поселке Воровское Богородицкого городского округа Московской области, неподалёку от города Ногинска, упал беспилотник с большим количеством взрывчатки на борту. Его обнаружила проживающая в СНТ (садовом товариществе) «Заря» женщина.
Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Факт падения беспилотника подтвердили и в агентстве ТАСС, ссылаясь на информацию от силовиков.
Местная жительница нашла дрон в лесу примерно в 300 метрах от своего дома. Позже специалисты идентифицировали аппарат как выпускаемый на Украине БПЛА UJ-22 Airborne.
Он нес на себе 30 брикетов по 1,25 фунта (примерно 570 граммов), то есть примерно 17 килограммов взрывчастки. Как уточнили в Telegram-канале Mash, это были взрывные заряды канадского производства M112, начиненные пластичной взрывчаткой C-4.
Летательный аппарат, в котором закончилось горючее, упал вчера. Как утверждает ресурс Baza, нашедшая его женщина посчитала, что это «игрушка», которую кто-то потерял, и разместила ее фото в интернет-сообществе СНТ «Заря». Один из его участников, увидев изображение, вызвал полицейских.
Беспилотник весит 85 килограммов и имеет в длину около трех метров. Такой аппарат способен перемещаться со скоростью до 180 километров в час на расстояние до 800 километров.
Похоже, жителям Подмосковья стоит вести себя осторожнее, обращая внимание на непонятные находки и летящие в небе объекты. Конечно, поводов для паники нет, но внимательность и осторожность не помешают.