Экс-директор ЦРУ дал новый прогноз по срокам и направлению контрнаступления ВСУ

Предстоящее контрнаступление украинской армии на освобожденные Россией территории является одной из самых обсуждаемых тем и на Украине, и на Западе. Новый прогноз по срокам контрнаступления ВСУ дал экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.
По утверждению отставного руководителя американской разведки, контрнаступление ВСУ начнется в конце мая – начале июня 2023 года. Напомним, что ранее украинское руководство анонсировало контрнаступление ВСУ в конце апреля – начале мая 2023 года. Но свои коррективы внесла дождливая погода: распутица не позволяет тяжелой технике полноценно двигаться по бездорожью.
В конце мая, начале июня будет чертовски сильное наступление со стороны украинцев. Скорее всего, на юге. Вероятно, это будет примерно район Мелитополя
- заявил Петреус.
Бывший директор ЦРУ считает, что украинские формирования предпримут попытку перерезать сухопутный коридор в Крым, который идет вдоль побережья Азовского моря. Без достижения этой цели украинским формированиям не удастся отрезать освобожденные районы Херсонской области и Крымский полуостров от основной части России.
Однако перспективы украинского контрнаступления выглядят довольно туманными, поскольку многие аналитики отмечают как нехватку военной техники и боеприпасов у ВСУ, так и хорошую подготовленность российских вооруженных сил к отражению украинского нападения на освобожденные территории.