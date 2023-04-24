Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-директор ЦРУ дал новый прогноз по срокам и направлению контрнаступления ВСУ

18
Экс-директор ЦРУ дал новый прогноз по срокам и направлению контрнаступления ВСУ

Предстоящее контрнаступление украинской армии на освобожденные Россией территории является одной из самых обсуждаемых тем и на Украине, и на Западе. Новый прогноз по срокам контрнаступления ВСУ дал экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.


По утверждению отставного руководителя американской разведки, контрнаступление ВСУ начнется в конце мая – начале июня 2023 года. Напомним, что ранее украинское руководство анонсировало контрнаступление ВСУ в конце апреля – начале мая 2023 года. Но свои коррективы внесла дождливая погода: распутица не позволяет тяжелой технике полноценно двигаться по бездорожью.

В конце мая, начале июня будет чертовски сильное наступление со стороны украинцев. Скорее всего, на юге. Вероятно, это будет примерно район Мелитополя

- заявил Петреус.

Бывший директор ЦРУ считает, что украинские формирования предпримут попытку перерезать сухопутный коридор в Крым, который идет вдоль побережья Азовского моря. Без достижения этой цели украинским формированиям не удастся отрезать освобожденные районы Херсонской области и Крымский полуостров от основной части России.

Однако перспективы украинского контрнаступления выглядят довольно туманными, поскольку многие аналитики отмечают как нехватку военной техники и боеприпасов у ВСУ, так и хорошую подготовленность российских вооруженных сил к отражению украинского нападения на освобожденные территории.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:53
    +1
    ЗАЛЮБИЛИ уже эти "пророки"!!!!!
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:05
      -1
      Ну им что-то говорить по любому необходимо. В таком мороке не один месяц пройти может, а денежки то капают.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:06
      +2
      Глава шпионов и провокаторов, как известно, не может быть честным человеком, верить не кому нельзя.... мне можно smile (к/ф 17 мгновений весны)
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:34
        -3
        Ну вот,никто и не повелся..Но зарплата,цереушная отработана..
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:56
    +3
    Новый прогноз...

    с Гидрометцентром связались? what wassat
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:02
      +1
      Цитата: Mouse
      Новый прогноз...

      с Гидрометцентром связались? what wassat

      Ага... Планы корректируют по прогнозам Тишковца.
      1. barclay
        barclay Сегодня, 12:44
        0
        Прогнозы не бывают неправильными, нужно просто подождать (это о погоде...) winked
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    0
    В конце мая, начале июня будет чертовски сильное наступление со стороны украинцев
    Когда противник ежедневно трындит о масштабном наступлении, которое преподнесет России "неожиданный сюрприз", а кураторы в который раз открыто определяют сроки его начала, то начинаешь думать, а будет ли оно таким масштабным и с сюрпризами. Обычно такие разглагольствования ведутся тогда, когда недостаточно сил и средств к этому и понятно, что оно (наступление) может оказаться провальным.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 12:16
      +1
      В прошлом году всё лето трындели о наступлении, а мы смеялись. В результате осенью нам пришлось мобилизироваться и "перегруппировываться".
      Можно долго угарать над их тупостью, но в Пентагоне реально дуpакoв не держат. Иначе бы большая часть Мира под ними не лежала. Если они толкают ВСУ к наступлению, значит есть у них шансы на успех. А мы тут такой вариант развития событий даже не рассматриваем. Вот это и смущает.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 12:24
        -1
        Цитата: Neo-9947
        в Пентагоне реально дуpакoв не держат
        Вы серьёзно в это верите?
        1. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 12:49
          +3
          А Вы считаете, что в ЦРУ, Пентагоне и в целом США одни ту-у-у -пп -ы - е?
          Поэтому Америка выйграла две Мировые войны с минимальными потерями и с огромной прибылью для себя. Весь мир платит долларами, работая на США, у них первая (или вторая?) экономика мира, армия способная вести победоносную неядерную войну на другой части света против неслабого противника и админ и финансовый ресурс, устраивающий цветные революции по всему миру? Все мировые СМИ, шоу-бизнес, киноиндустрия, диктующие Миру как жить, в руках США.
          Конечно они "тупые". Вот только нам бы так "потупеть".
          PS. Это не преклонение перед Америкой. Это голые факты, которые надо помнить. А не бездумно "уря-я-я" кричать.
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 13:06
            0
            Неплохо сформулировано.
            .............................................
          2. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 13:36
            0
            Цитата: Neo-9947
            А Вы считаете, что в ЦРУ, Пентагоне и в целом США одни ту-у-у -пп -ы - е?
            Вы сказали. А я считаю, что в Пентагоне количество тупых примерно на том же уровне, что и в любом другом Министерстве обороны.

            Цитата: Neo-9947
            Америка выйграла две Мировые войны с минимальными потерями и с огромной прибылью для себя
            Ага, выиграла прямо исключительно сама в одну калитку. Ну, да ладно, пусть будет так.
            Так вы считаете, что Германия проиграла две Мировые, потому что немцы были тупые? Или Британия уступила Америке место мирового лидера по причине тупизны своих лидеров? И кстати, как объясняется просёр Америки во Вьетнаме и Афганистане? Может, дело в том, что нельзя всё сводить к примитивной тупизне?
            И да, в слове «выиграл» нет и краткой. Пустячок, но намекает...
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:08
    0
    Почему же молчит американский институт изучения войны , ми 6 , британские ученые и французкая пресса? До 2024 года еще целых 8 месяцев , могли бы уже выбрать дату предстоящего наступления ВСУ. Но надо сказать, что русские тоже не "в носу ковыряются" они организовывают подготовку резервов , наращивают РЭБ и ПВО и терпеливо ждут .
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:09
      0
      наращивают РЭБ и ПВО

      А ещё где-то там бродит стая царских волков - то-то враг содрогнётся.
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 12:13
    0
    С учётом символизма, всё начнется к 9 Мая
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:31
    0
    Экс-директор ЦРУ дал новый прогноз по срокам и направлению контрнаступления ВСУ
    . Похоже конкурс устроили, кто круче или глупее всех версию выдаст.
    Это уже ни о чем и никак.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:42
    0
    Чем больше все эти вороны уперто каркают о Мелитополе, тем больше неспокойно мне на душе за Брянск и Белгород.