Экс-директор ЦРУ дал новый прогноз по срокам и направлению контрнаступления ВСУ

В конце мая, начале июня будет чертовски сильное наступление со стороны украинцев. Скорее всего, на юге. Вероятно, это будет примерно район Мелитополя

Предстоящее контрнаступление украинской армии на освобожденные Россией территории является одной из самых обсуждаемых тем и на Украине, и на Западе. Новый прогноз по срокам контрнаступления ВСУ дал экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.По утверждению отставного руководителя американской разведки, контрнаступление ВСУ начнется в конце мая – начале июня 2023 года. Напомним, что ранее украинское руководство анонсировало контрнаступление ВСУ в конце апреля – начале мая 2023 года. Но свои коррективы внесла дождливая погода: распутица не позволяет тяжелой технике полноценно двигаться по бездорожью.- заявил Петреус.Бывший директор ЦРУ считает, что украинские формирования предпримут попытку перерезать сухопутный коридор в Крым, который идет вдоль побережья Азовского моря. Без достижения этой цели украинским формированиям не удастся отрезать освобожденные районы Херсонской области и Крымский полуостров от основной части России.Однако перспективы украинского контрнаступления выглядят довольно туманными, поскольку многие аналитики отмечают как нехватку военной техники и боеприпасов у ВСУ, так и хорошую подготовленность российских вооруженных сил к отражению украинского нападения на освобожденные территории.