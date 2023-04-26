Николай Константинович Романов. Выпускник академии Генштаба, исследователь Азии, бизнесмен, сумасшедший и клептоман



Николай Константинович Романов в кругу семьи (справа вверху)

«Лечение» Великого князя Николая Константиновича

«Сознаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

И прошу меня направить

На текущую войну.

Нет войны – я все приму –

Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

Но желательно – в июле,

И желательно – в Крыму».

«Сколько живу, ты не увидишь Петербурга».

«Я надену Андреевский орден, выйду к народу, и народ восстанет и меня защитит».

«при этом создадутся легенды, которые окружат Великого князя ореолом мученика за правду, может быть, народного печальника и заступника, героя демократических учреждений».

«жалеть, как несчастного больного, нежели сочувствовать и поклоняться ему, как жертве».



Н. К. Романов (который здесь очень уж похож на Ипполита Матвеевича Воробьянинова) и Н. А. Дрейер

Ташкентская ссылка Николая Константиновича



Ташкентский дворец Николая Константиновича на открытке 1909 г. В советское время здесь находился один из музеев, а сейчас он используется как дом приёмов министерства иностранных дел республики Узбекистан



Канал в туркестанской степи

«Великий князь Николай Константинович в настоящее время обнаруживает явления душевного расстройства в форме дегенеративного психоза с притуплением нравственного чувства… Надежды на возможность исцеления Великого Князя нет, ему не может быть предоставлена полная свобода, так как заболевание приближается по своей форме и степени к попечению над несовершеннолетним субъектом».

«Имею честь явиться вашему высокопревосходительству. Я нахожусь в вашем распоряжении, как и весь народ. Я желаю блага России».

«Не было возможности взять интервью у жены Великого Князя. Её волнистые волосы были покрыты косынкой, старческое лицо было в пудре. Княгиня передвигалась от прилавка к прилавку с недовольным видом и инквизиторским взглядом. Княгиня была одета в серый пиджак отменного качества и белое платье с подбором, она опиралась на зонт как на костыль, неся портфель под рукой. Я не могла отвести от неё глаз, а Княгиня меня так и не заметила. Княгиня ничего не покупала, а только становилась более возмущенной из-за цены на виноград».



Н. А. Дрейер на ташкентском базаре

«Королева Арбата»



Н. Андросова-Искандер

«Кто из старых москвичей не помнит легендарную Наталью Андросову, сотрясавшую деревянный павильон в Парке культуры и отдыха своим бешеным мотоциклом? Бесстрашная красавица стала королевой старого Арбата, где жила в полуподвале, лишь с приходом Булата Окуджавы началось двоецарствие».



Наталья Андросова-Искандер, 1950-е гг.