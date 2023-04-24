Сергей Нарышкин: Польша повторяет свой исторический путь «гиены Европы»

Для Варшавы становится все более острой тема геополитического передела

Стремление Польши идти чуть ли не впереди всей Европы в своем желании «помочь» Украине наталкивает на определенные мысли. Тем более, когда дело касается ущемления собственных польских интересов, как, например, было с украинским зерном, то Варшава быстро забывает о великой дружбе с Киевом.Попытки польских властей использовать ситуацию на Украине для того, чтобы запустить процесс расширения территории страны за счёт земель, которые когда-то давно находились в составе страны, не остались без комментариев ряда российских чиновников. Так, Дмитрий Медведев заявил, что Варшава стремится восстановить Речь Посполитую – «недоделанную империю» 400-летней давности.Политику властей Польши в этом направлении прокомментировал и глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который отметил, что Польша хочет повторить когда-то пройденный ею путь «гиены Европы» - путь конфронтации со всеми соседями.- сказал Нарышкин.По словам главы СВР, помимо того, что в Варшаве растут аппетиты относительно украинских территорий, там все больше распространяются и антинемецкие настроения. Напомним, что в Польше уже звучали призывы потребовать от Германии огромных компенсаций за Вторую мировую войну.Как бы такая политика Варшавы ни привела к повторению событий второй половины XVIII века, когда в итоге Польшу поделили между собой соседние государства.