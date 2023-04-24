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Сергей Нарышкин: Польша повторяет свой исторический путь «гиены Европы»

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Сергей Нарышкин: Польша повторяет свой исторический путь «гиены Европы»

Стремление Польши идти чуть ли не впереди всей Европы в своем желании «помочь» Украине наталкивает на определенные мысли. Тем более, когда дело касается ущемления собственных польских интересов, как, например, было с украинским зерном, то Варшава быстро забывает о великой дружбе с Киевом.


Попытки польских властей использовать ситуацию на Украине для того, чтобы запустить процесс расширения территории страны за счёт земель, которые когда-то давно находились в составе страны, не остались без комментариев ряда российских чиновников. Так, Дмитрий Медведев заявил, что Варшава стремится восстановить Речь Посполитую – «недоделанную империю» 400-летней давности.

Политику властей Польши в этом направлении прокомментировал и глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который отметил, что Польша хочет повторить когда-то пройденный ею путь «гиены Европы» - путь конфронтации со всеми соседями.

Для Варшавы становится все более острой тема геополитического передела

- сказал Нарышкин.

По словам главы СВР, помимо того, что в Варшаве растут аппетиты относительно украинских территорий, там все больше распространяются и антинемецкие настроения. Напомним, что в Польше уже звучали призывы потребовать от Германии огромных компенсаций за Вторую мировую войну.

Как бы такая политика Варшавы ни привела к повторению событий второй половины XVIII века, когда в итоге Польшу поделили между собой соседние государства.
Использованы фотографии:
turizm.world
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16 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 12:13
      0
      Не звучали, а они уже давно официально потребовали. И я думаю, что США поддержат - так как кто-то должен оплатить Польше закупку тысячи танков и прочего барахла.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:12
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    "Напомним, что в Польше уже звучали призывы потребовать от Германии огромных компенсаций за Вторую мировую войну".

    ну как раз это и нужно американцам для ослаблениия Европы и полного ее подчинения , но мне кажется это "игра на тоненького"
  3. Shrpv
    Shrpv Сегодня, 12:14
    0
    Польша.Это такой никчёмный персонаж который в своих влажных мечтах, покоритель миров и женщин. Но ни чего из себя не представляет. Все кругом виноваты, Россия,Германия, евреи. Так рождаются маньяки
  4. iran
    iran Сегодня, 12:19
    0
    Польша лидер ЕС по оттоку населения в другие страны. Поэтому полякам так нужны молодые украинские мамы с маленькими детьми, которых они ассимилируют в поляков.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:35
      0
      они ассимилируют в поляков.
      Куда более вероятно, что украинские мамы с детьми перетащат в Польшу свою родню целыми селами и ассимилируют Польшу wassat .
  5. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 12:24
    0
    Сомнительно, чтобы поляки вели себя столь вызывающе, не имей они за спиной какого - то гаранта (какого именно, знают все прекрасно), позволяющего им подобную наглость. Правда, пока они только собираются повторить действия пилсудчиков предвоенной поры. Ну, а если не образумятся и повторят, тогда можно будет смело констатировать: урок не впрок и пусть на себя пеняют. Впрочем, в том, что история учит тому, что ничему не учит, можно упрекнуть не только поляков.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:24
    +1
    Для Варшавы становится все более острой тема геополитического передела
    Где место Польше во главе угла Европы. Поведение и действия Польши балансирует на грани войны, но естественно с надеждой, что Сша защитят. Что с них взять. Сегодня показывали опрос польскими журналистами жителей Варшавы в основном молодых и среднего возраста. На вопрос: "Кто победил во 2 МВ?" ответ почти одинаковый: "Польша, Сша, Великобритания и Франция". Самый короткий - союзники имея ввиду те же Сша и Британию. Историческая память отсутствует полностью, реальные исторические события выкорчеваны под корень и ежедневное вдалбливание, что Россия это враг, которого необходимо уничтожить.
  7. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 12:25
    +1
    Как бы такая политика Варшавы ни привела ......Польшу поделили......

    lol tongue и почему не приведёт? Непременно приведёт! Хоть к разделу ,хоть к полной гибели! am А подумали бы, вспомнили бы о всяких брошенных, что штатами, что Англией. Какие-то страны, политики, верно служили енглосаксам, но были забыты с изменением ситуации
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:30
    +3
    Германия уже конечно не та ,но на очередной раздел Польши,в месте с русскими сил хватит.А поляки идут точно так же и повторяют одни, и те же ошибки
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:34
      +2
      угу....
      Русский немец и поляк в одной компании... пьют... и тут русский с немцем о чем-то шушукаются...
      Поляк отреагировал.....
      — Я немного боюсь, когда русские и немцы о чем-то договариваются. В последний раз после этого не стало Польши..... wassat
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:46
    +1
    Стремление Польши идти чуть ли не впереди всей Европы в своем желании «помочь» Украине наталкивает на определенные мысли
    . Хотят заработать, хотят приобрести, на халяву, чего то и побольше... стандартная ситуация.
    Кстати, Правящая партия этими же хотелкам и взбадривает свой электорат.... такие же скакуасы, только не скачут по площадям, пока.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:34
      +1
      Виктор, приветствую hi ресурсы России уже ни одно столетие им покоя не дают.Столько лет мечтают
      Цитата: rocket757
      .... Хотят заработать, хотят приобрести, на халяву, чего то ......
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:44
        0
        Привет Дмитрий soldier
        С поляками одно очевидно, завоёвывать они боятся, а вот на халяву, под шумок прихватить, эт они могут.
        Вопрос в том, кто ж им даст???
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:51
    -2
    Политику властей Польши в этом направлении прокомментировал и глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который отметил, что Польша хочет повторить когда-то пройденный ею путь «гиены Европы»

    Готов ли Путин пройти путь Екатерины Великой и вернуть России мать городов русских Киев и город-герой Одессу?

    Ведь если в результате СВО Киев будет захвачен поляками, а Одесса - румынами и там будут размещены базы ВМС США - это будет несмываемый позор для России и лично Путина на века.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:54
    0
    Сначала вместе с Гитлером нападать на Чехословакию потом требовать компенсации от последышей Гитлера, клиника.
  12. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:15
    0
    Польша повторяет свой исторический путь «гиены Европы»

    Да пора уж разодрать на мелкие клочки эту Речёвку Посполитую. И стереть со карты Мира.
    Эти гиены понимают силу, а не ума.