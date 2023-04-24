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МИД Китая подтвердил неизменность позиции Пекина по территориальной принадлежности Крыма

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МИД Китая подтвердил неизменность позиции Пекина по территориальной принадлежности Крыма

Китай не менял свою позицию по территориальной принадлежности Крыма, никаких изменений в политике КНР по данному вопросу не произошло. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.


Китайский дипломат прокомментировала высказывание посла КНР во Франции Лу Шае, заявившего об исторической принадлежности полуострова России. По словам Мао Нин, Пекин уважает суверенный статус всех бывших республик СССР, включая Украину, его позиция по Крыму не претерпела никаких изменений. Опубликованное интервью китайского посла во Франции она назвала "неправильно интерпретированным".

Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН (....) Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами, и мы должны сохранять бдительность в отношении этого

- приводит ТАСС слова Мао Нин.

Ранее посол КНР во Франции Лу Шае в интервью французскому каналу LCE заявил, что Крымский полуостров "изначально был российским" и только в советское время был передан Украине партийным лидером Хрущевым. Кроме того, по словам посла, бывшие республики Советского Союза не имеют фактического статуса суверенных государств в международном праве, так как нет соответствующего договора.

В то же время официальный Пекин не признает Крым российским, эта позиция была неоднократно озвучена представителями КНР и подтверждена Мао Нин. Впрочем, это не мешает Москве и Пекину плодотворно сотрудничать во многих сферах.
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30 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:16
    +2
    Вот и обломантус нам устроили китайские партнеры.....
    А как во всех СМИ начинали разгонять тему - Китай типа признал Крым... Ага, щаз, дождешься от них....
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 12:19
      +2
      Цитата: Nexcom
      Вот и обломантус нам устроили китайские партнеры.....

      Эти "партенёры" ещё те "партнёры", - себе на уме. Отжимают у России всё что им нужно и по СВОИМ ЦЕНАМ, а не по нашим ((((...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:20
        +2
        Ну других то пока что всё-равно нет под боком....

        Посольство Китая во Франции удалило из официального аккаунта в социальной сети WeChat стенограмму интервью главы китайской дипмиссии в Париже Лю Шайе телеканалу LCI, где дипломат заявил о статусе Крыма, а также странах Балтии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

        https://www.kp.ru/online/news/5240158/
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:21
      +3
      Не нужно пургу гнать, даже Белоруссия Крым не признает за Россией. Сегодня никто копия по этому поводу не ломает.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: Uprun
        Не нужно пургу гнать, даже Белоруссия Крым не признает за Россией. Сегодня никто копия по этому поводу не ломает.

        А кто виноват? Если Россия целых 60 лет от 1954 до 2014 года не признавала этот Крым за собой. А Белоруссия с Китаем вдруг должны?
    3. rait
      rait Сегодня, 12:36
      +6
      А в чем собственно "обломантус"? Что от этого признания или непризнания для нас изменяется?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:42
        0
        Да в общем то ничего и не поменяется. Вы правы.
        Так... Разве что моральная поддержка была бы.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 12:17
    +1
    А вот и официальные оправдания от друзей китайских подоспели. Собственно, как и было ожидаемо: "вырвано из контекста, неправильно интерпретировано."
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 14:56
      0
      Тут тоже можно двояко толковать, с какого периода статус не изменился? Тут варианты возможны:
      С 1783, с 1956, с 1991, с 2014 и с момента заявления их посла? wassat
      Так же и по статусу бывших республик wassat
  3. Комментарий был удален.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:22
    +1
    Первое слово- дороже второго! yes ...............................................
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:27
    +5
    Всё верно. Для признания Крыма российским требуется военное поражение Украины и признание самой Украиной нового статуса Крыма и пр. А как по-другому?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: Roma-1977
      Для признания Крыма российским требуется военное поражение Украины и признание самой Украиной нового статуса Крыма и пр. А как по-другому?

      Ну если в конгресс США вносится проект признания независимости Нагорного Карабаха, то почему не вынесут проект независимости Крыма.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:41
      0
      Скорее так... когда ПОБЕДИМ, нам будет глубоко пофиг, кто там чего признает/не признает, хотя именно тогда, признание не заставит себя долго ждать, не от всех, но от многих.
      Сильным пофиг на стенания мировых и прочих, непонятно кого, а вот с некоторыми конкретными, можно будет по читаться конкретным способом.
      Так всегда было, так и будет впредь.
  6. kit88
    kit88 Сегодня, 12:28
    +1
    Пекин не признает Крым российским

    Я так понимаю, что и Москва не признает Тайвань китайским.
    Но делу это нисколько не мешает.
    Однако тут конечно большая разница. Крым по факту российский, а вот Тайвань - тайваньский.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:56
      0
      Тайвань китайским признает даже США, не говоря уже о России. Политика одного Китая. При этом Тайвань признает около десятка стран - самое крупное Парагвай. Даже Литва все еще не признала Тайвань, а лишь открыла торговое представительство.

      Другой момент - что Китай един, но кто Китай? Например, до 71 года Китаем был Тайвань и он держал место в ООН.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 12:58
      +1
      Цитата: kit88
      Я так понимаю, что и Москва не признает Тайвань китайским.

      CCCР и Россия всегда считали Тайвань частью КНР. Да и глупо российскому МИДу поступать по иному. В социальных сетях тайваньцы в начале СВО озвучили планы поставки 2000 беспилотников-бомбардировщиков на Украину, каждый из которых способен нести до 4 боеприпасов соответствующих 82-мм мине.
  7. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 12:33
    0
    Многовекторный Китай так официально и не числит Крым за Россией. А что "кто - то" и "где - то" сказал, так это не официальная государственная позиция и пляшущему от радости простонародью не стоит принимать легковерно заявления даже таких официальных лиц, как китайские МИДовцы. Как говорится, собака лает, ветер носит.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:58
      +2
      Там начались движения и посла вероятно заменят.
      Заявления и всю стенограмму уже удалили сами китайцы.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:36
    +3
    В то же время официальный Пекин не признает Крым российским, эта позиция была неоднократно озвучена представителями КНР и подтверждена Мао Нин.
    . Ну и что??? А ничего...
    В мире уважали, уважают и будут уважать, только право СИЛЬНОГО!!! А остальное все словесная... муть.
    Вывод... мы свое право, свое мнение, должны завоевать безусловно и непременно. Важнее задачи нет!
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:37
    +2
    Китайцы молодцы - у них в приоритете только свои интересы. И поскольку сейчас они начинают окучивать арабов, то им совершенно незачем создавать опаснейший прецедент - если Китай признает легитимным силовое присоединение Крыма к России, так как это отвечало стратегической безопасности России, то в качестве алаверды придётся на международном уровне признавать легитимность присоединения к Израилю Голанских высот, так как ситуация с Голанами точно такая же. Боюсь, что слишком многих от такой постановки вопроса по вдоль два раза порвёт.
    1. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 12:46
      -1
      То есть, тогда по версии Китая мы не должны соглашаться на его претензии на Тайвань и признать остров суверенным?
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:40
    +2
    Дипломатия КНР строится на уставе ООН ,а не на правилах.КНР поддерживает нас полностью , осталось нам только победить на Украине.Мы предлагали в ноябре- декабре 2021 года решить вопрос по мирному,согласно устава ООН,а что в ответ получили от НАТО?Вот пусть НАТО и хлеба своё говно ложками.Кстати вторым номером пошло заявление посла КНР в ЕС.Советую почитать.
  11. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 12:45
    -1
    Тогда надо видимо признать право на суверенитет Тайваня?
  12. Viktior Vinland
    Viktior Vinland Сегодня, 12:45
    +1
    Тем не менее многие страны признают независимость Косово.
    И к слову Албания отменила безвизовый режим для граждан России с мая по сентябрь.
  13. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:47
    +3
    Китай как и Сербия не могут признать Крым российским - иначе они подорвут свои позиции по вопросу Тайваня и Косово.
  14. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 12:48
    0
    После Ельцина ещё долго разбирать его решения, что были совсем не его. Ещё долго с лица стирать плевки.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: Беккхам-Али
      После Ельцина ещё долго разбирать его решения, что были совсем не его. Ещё долго с лица стирать плевки.

      Вообще-то Крым бандеровцам подарил не Ельцин, а Хрущев.
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:49
    0
    Алиэкспресс не шлёт товары в Крым, это всё что надо знать о китайских "друзьях".
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:58
      +1
      Алиэкспресс - частная компания и никакой привязки к правительству не имеет.
  16. aleks700
    aleks700 Сегодня, 12:55
    +1
    Вот меньше восторгов надо. Сказал посол - подождите что скажет МИД. А то давай чепчики в воздух кидать.