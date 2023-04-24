МИД Китая подтвердил неизменность позиции Пекина по территориальной принадлежности Крыма

Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН (....) Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами, и мы должны сохранять бдительность в отношении этого

Китай не менял свою позицию по территориальной принадлежности Крыма, никаких изменений в политике КНР по данному вопросу не произошло. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Китайский дипломат прокомментировала высказывание посла КНР во Франции Лу Шае, заявившего об исторической принадлежности полуострова России. По словам Мао Нин, Пекин уважает суверенный статус всех бывших республик СССР, включая Украину, его позиция по Крыму не претерпела никаких изменений. Опубликованное интервью китайского посла во Франции она назвала "неправильно интерпретированным".- приводит ТАСС слова Мао Нин.Ранее посол КНР во Франции Лу Шае в интервью французскому каналу LCE заявил, что Крымский полуостров "изначально был российским" и только в советское время был передан Украине партийным лидером Хрущевым. Кроме того, по словам посла, бывшие республики Советского Союза не имеют фактического статуса суверенных государств в международном праве, так как нет соответствующего договора.В то же время официальный Пекин не признает Крым российским, эта позиция была неоднократно озвучена представителями КНР и подтверждена Мао Нин. Впрочем, это не мешает Москве и Пекину плодотворно сотрудничать во многих сферах.