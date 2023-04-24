Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская компания собирается построить на Украине до 20 новых атомных энергоблоков

31
Американская компания собирается построить на Украине до 20 новых атомных энергоблоков

Похоже, что на Украине нашли один из способов решения проблем в энергетическом секторе страны.


Так, согласно сообщению от пресс-службы «Энергоатома», компания подписала контракт с Holtec International – американским производителем реакторов SMR 160, на строительство 20 атомных энергоблоков. Договор был заключен по видеосвязи в присутствии главы украинского Минэнерго Германа Галущенко.

На данный момент известно, что первый из вышеупомянутой серии энергоблоков планируется запустить и подключить к сети к весне 2029 года.

Стоит отметить, что SMR 160 является модульным реактором, функционирующим на низкообогащенном уране. Его мощность составляет 160 МВт.

Данный агрегат может быть построен на предприятии и затем установлен и запущен на любой подготовленной площадке, например, для запитки крупных производственных мощностей.

Со слов Галущенко, контракт на строительство двух десятков энергоблоков должен помочь решить проблему, связанную с выводом из строя части украинской энергоинфраструктуры.

Что характерно, в рамках того же контракта, на территории Украины должно быть построено предприятие, на котором будет запущен выпуск комплектующих для американских реакторов.

Кроме того, ранее «Энергоатом» подписал договор с канадской компанией Cameco, предусматривающий поставки на Украину уранового концентрата.

Стоит оценить эти планы и на предмет оказания Соединёнными Штатами помощи киевскому режиму в получении собственного ядерного оружия. Ведь буквально недавно на Украине утверждали, что они готовы идти по пути так называемой зелёной повестки, отказываясь в том числе от атомной энергетики. Теперь вдруг решили строить аж два десятка реакторов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    0
    Огласите пжл. весь список строительных площадок.......
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 14:50
      0
      Тут до площадок дело скорее всего не дойдет. Тут больше похоже на анекдот про 2-х "бизнесменов", которые договорились между собой о том, что один продаст, а второй купит вагон мяса. На том они и разошлись, один искать вагон мяса, а второй искать деньги на его покупку...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:40
    +2
    Далековато они загадали..Да,да,коротко
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:53
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Далековато они загадали..Да,да,коротко

      2029 год ! Начало, а может и вообще конец. Все по Герберту Уэльсу.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:42
    +3
    Дело тут нечисто. Кто в здравом уме будет вкладывать деньги в воюющую страну? Либо тут грандиозная коррупционная составляющая, либо Украине и впрямь уготована участь радиоактивного заповедника, лишь бы России не досталась.
    1. IgorIP
      IgorIP Сегодня, 13:02
      +1
      Цитата: Roma-1977
      Дело тут нечисто. Кто в здравом уме будет вкладывать деньги в воюющую страну? Либо тут грандиозная коррупционная составляющая, либо Украине и впрямь уготована участь радиоактивного заповедника, лишь бы России не досталась.

      Так а никто вкладывать и не собирается! Эти станции модульные. Т.е. их изготавливают, и отгружают заказчику. А что он уже будет с ними делать- это его проблема. К 29 году либо ишак сдохнет, либо падишах.. а скорее всего оба!
      А деньги-то можно сейчас попилить))
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:22
      +4
      Цитата: Roma-1977
      Дело тут нечисто. Кто в здравом уме будет вкладывать деньги в воюющую страну?

      У меня, как старого конспиролога, есть своя безумная версия.

      Широко рекламируется "постройка энергоблоков", начинается какое-то шевеление. Причём, чем ближе к линии фронта, тем лучше. Завозятся материалы для строительства, "компоненты атомной энергоустановки", нагоняется как можно больше строителей из местных.
      В "определённый момент" всё это дело взлетает на воздух, сопровождая этот "Бумс!" если и не ядерным взрывом, то, по крайней мере, масштабным радиоактивным загрязнением. Естественно, с грандиозным количеством погибших "мирных строителей-энергетиков".
      Западная "комиссия" из голландцев, французов и эстонцев придёт, разумеется, к нужным Западу "выводам", найдут обломки российского "Бука-М" и несгоревшие в пожаре "документы Петрова и Баширова".

      Ну, а дальше дело техники. Информационной. "Россия - атомный террорист", "Россия хочет сжечь Украину и Европу в огне атомного пожара" и прочее - СМИ на Западе в формировании лжи натасканы как гончие на зайца.
      Как "приятный бонус" - после такого вряд ли кто заикнётся о невозможности поставок снарядов с обеднённым ураном на Украину и будет повод всерьёз подумать над поставками Украине тактического ядерного оружия - Россия же "первой нанесла ядерный удар"...

      Американцы до чего только не додумаются, чтобы весь мир ОКОНЧАТЕЛЬНО забыл про Хиросиму и Нагасаки и назначил на "почётную роль" государства, применившего первым военный атом", Россию.
      На глупые вопросы японцев про атомную бомбу уже можно не отвечать. Теперь нужно добиться, чтобы такие вопросы не задавали.

      Интересно - сколько миллиардов своих денег им не жалко под таку авантюру напечатать?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:33
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Интересно - сколько миллиардов своих денег им не жалко под таку авантюру напечатать?

        Напечатают сколько угодно, - ибо обеспечивать напечатанное заставляют весь мир.

        PS Сайт почему-то не позволяет плюсануть Ваш коммент. hi
    3. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 14:23
      0
      Дело тут нечисто. Кто в здравом уме будет вкладывать деньги в воюющую страну?


      Это просто намерения сторон. Наверное и договоров нет, как и реакторов в наличии и, даже в чертежах. Первый реактор только 2029 году, т.е. через 6 лет. Какая будет Украина тогда никто и не знает. Может она будет небольшая или даже две, помимо территорий в составе России. При этом эти Украины будут в оккупации России.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:45
    0
    Чтобы потом шантажировать их подрывом Россию.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:47
    +1
    планируется запустить и подключить к сети к весне 2029 года.

    недалекие далеко заглядывают... Хочешь рассмешить Бога - расскажи Ему о своих планах....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:04
      +2
      Цитата: Mouse
      недалекие далеко заглядывают... Хочешь рассмешить Бога - расскажи Ему о своих планах..

      Всё сходится, Буданов освобождает территорию Украины до 1991 года, Михеев в космос улетает, Галущенко строит атомные энерго блоки, да и вообще в Руине все "пучком", горилки хватает, польского сала навалом. Украинский пипл доволен и бежит наперегонки в военкоматы. Пропаганда для внутреннего пользования работает.
      Все вокруг видят, что смешно выглядят укро чиновники, только вот народ ихний, все принимает за чистую монету.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:48
    +3
    Цитата: AlexKruglov1976
    Чтобы потом шантажировать их подрывом Россию.

    Похоже шантаж уже начался с ЗаАЭС.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:48
    +1
    Американская компания собирается построить на Украине до 20 новых атомных энергоблоков
    . Да ладно... пустая болтовня, хотя для стимуляции скакуасов и так сойдёт.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:05
      +1
      Малые модульные реакторы не болтовня, а перспективная тема. В них вкладывается Китай, подобный проект проталкивается в Британии (там правда 300), новый азиатский ядерный тигр Южная Корея также сейчас разрабатывает масштабируемый модульник 150-450. Ну и американский.

      Они компактны по инфраструктуре, их можно ставить практически везде, а на выходе чистая и дешевая энергия с малым плечом на условного главного потребителя (промышленный кластер или мегаполис).
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 14:04
        0
        Системы безопасности таких конструкций не идеальны, так как много принципиальных ограничений, подземная установка всех вопросов не решает. Так-же крайне ограниченный опыт эксплуатации (точнее отсутствующий, нет их в эксплуатации) вызывает вопросы по применению в густонаселенных с/х районах (это ведь не крайний север). Очень высокие накладные расходы, вообще непонятно как возможно на таких мощностях (150-300МВт) получать прибыль (там вроде какая-то прибыль начинается с 600МВт). Если только совсем забить на конструкционную безопасность и поднять цены на ЭЭ в 2-3 раза.
        Так что походу это просто пустой прожет (мрии), хотя деньги могут вполне реальные попилить.
        1. sedoj
          sedoj Сегодня, 14:16
          0
          Цитата: vadimtt
          Очень высокие накладные расходы, вообще непонятно как возможно на таких мощностях (150-300МВт) получать прибыль (там вроде какая-то прибыль начинается с 600МВт).

          Ну, дык производитель в любом случае в накладе не останется. Денюжку за товар ( по предоплате) получит, а там - хоть трава не расти.
        2. donavi49
          donavi49 Сегодня, 14:17
          0
          Сама окупаемость в разы дольше. Но опять же, это решается длинными кредитами и прочим финансированием, как это делалось с зеленой энергией например.

          Такая станция значительно меньше требует на себя расходов/персонала, это также не стоит забывать. Насчет безопасности - опять же, это скорее вопрос настороженности ко всему новому.

          Скорей всего первыми поставят коммерческий модульник китайцы, потом вот этот SMR. Возможно корейцы у себя поставят для экспортного продвижения, но их проект явно экспортный. По европейцам, мой прогноз что утонет как раз в этой настороженности и запредельных требований безопасности.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:39
        0
        Загадывать бесполезно... никто не знает, чем все закончится и когда.
        А пока... зона, территория, на которой идут боевые действия.
  8. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:51
    +1
    Дело в том, что модульные реакторы никто не горит желанием приобретать- их безопасность и надежность под сомнением. Вот на украине как раз опытной эксплуатацией и покажут, что реакторы надежны и безопасны. А если один-другой рванет - никто никому ничего не должен. Как-то так.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    +1
    запустить и подключить к сети к весне 2029 года.
    Теперь понятно почему договор заключался по видеосвязи, а не в личном присутствии обеих сторон. Очевидно в Holtec International не совсем уверены в том, что будет с Украиной через 6 лет.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: rotmistr60
      запустить и подключить к сети к весне 2029 года.
      Теперь понятно почему договор заключался по видеосвязи, а не в личном присутствии обеих сторон. Очевидно в Holtec International не совсем уверены в том, что будет с Украиной через 6 лет.

      Скорее наоборот - уверены.Поэтому "Деньги -вперед!"(с),а там можно всегда сказать что энто пранкеры были, а они( США) договор не подписывали и куда бабки делись не в курсе
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:06
      0
      Мало того, далеко не все уверены, что Holtec доживет до этих лет laughing
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:57
    0
    Бандерлоги сначала должны научиться добывать огонь из камня...
  11. Комментарий был удален.
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:58
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Американская компания собирается построить на Украине до 20 новых атомных энергоблоков

    Как видим, планов по отмыванию бабла на Украине у США громадье!!)))
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:00
    0
    http://новости-украины.ru-an.info/новости/украинская-атомная-отрасль-становится-американской-прачечной/
    Коротко -
    * Реакторов таких НЕТ. Ни одного. Даже экспериментального. Они просто еще не сделаны, нет технологии, это ПРОЕКТ, фикция!
    * Строят их под потребителя, причем по умолчанию - это завод. Где заводы?
    * "Построить реактор, а потом долго везти его куда-то – Holtec такие варианты не любит, у них в установках ничего подобного не заложено. Можно предположить, что в данной истории немалую роль играет пиар-составляющая."
    ____________
    Сразу смутило, что строят американцы, последний реактор для АЭС построившие 40(сорок, прописью) лет назад!!! Кто УМЕЛ строить реакторы для АЭС - давно в могиле!!!
  14. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 13:02
    0
    До 2030 года еще надо дожить...Обещания
  15. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 13:09
    0
    По состоянию на 2020 год SMR-160 находится на первом этапе предварительной лицензионной проверки Канадской комиссией по ядерной безопасности. В 2022 году компания запросила федеральный кредит в размере 7,4 млрд долларов США, чтобы позволить ей увеличить производственные мощности для изготовления SMR на существующем производстве компании, построить и эксплуатировать четыре SMR-160 в США

    Смешно. Их даже в Штатах ещё не начинали строить. До сих пор лицензируют.
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:10
    -1
    «СП»: Что собой представляют реакторы SMR-160? Чем они могут быть полезны украинской стороне?
    — Дело в том, что на сегодняшний день готового проекта такого реактора еще нет. Его собираются закончить в некоем обозримом будущем. Не имеется и конкретных заказчиков, готовых заплатить деньги, а также тех, кто готов построить его. То есть кто-то видит, что эта тема модная, и заявляет о готовности в ней поучаствовать.
    ( https://dzen.ru/a/ZEVe0NtUs0xRuM_o )

    По состоянию на 2020 год SMR-160 находится на первом этапе предварительной лицензионной проверки Канадской комиссией по ядерной безопасности. В 2022 году компания запросила федеральный кредит в размере 7,4 млрд долларов США, чтобы позволить ей увеличить производственные мощности для изготовления SMR на существующем производстве компании, построить и эксплуатировать четыре SMR-160 в США, а также построить новый производственный комплекс Holtec Heavy Industries (HHI) для изготовления деталей и модулей повышенной мощности для данного реактора[13].
    ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Holtec_International)

    Компания Holtec International заявила, что "значительно увеличила" свой бюджет на исследования и разработки в области экологически чистой энергии и теперь намерена ввести в эксплуатацию первый малый модульный реактор SMR-160 уже в 2029 году - на год раньше прежнего графика.
    ( https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/25/127594)

    Очередной "Междупланетный шахматный конгресс" в украинском исполнении.
  17. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 13:52
    0
    контракт с Holtec International – американским производителем реакторов SMR 160
    Холтек не производитель, а разработчик модульного реактора. При чём, это первый и единственный их проект. Ни одного такого реакторе пока что не построено даже в виде экспериментального демонстратора технологий. Американские регуляторы готовы рассмотреть возможность испытаний системы безопасности (но пока не рассмотрели). Канада уже несколько лет рассматривает заявку на сертификацию – собственно, это все достижения в реале, а не на бумаге.
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:29
    -1
    20 реакторов ? А денег это сколь ?
    Что то смахивает на фантастику ,не замечал за американцами благотворительности в строительстве АЭС