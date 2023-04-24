Американская компания собирается построить на Украине до 20 новых атомных энергоблоков

Похоже, что на Украине нашли один из способов решения проблем в энергетическом секторе страны.
Так, согласно сообщению от пресс-службы «Энергоатома», компания подписала контракт с Holtec International – американским производителем реакторов SMR 160, на строительство 20 атомных энергоблоков. Договор был заключен по видеосвязи в присутствии главы украинского Минэнерго Германа Галущенко.
На данный момент известно, что первый из вышеупомянутой серии энергоблоков планируется запустить и подключить к сети к весне 2029 года.
Стоит отметить, что SMR 160 является модульным реактором, функционирующим на низкообогащенном уране. Его мощность составляет 160 МВт.
Данный агрегат может быть построен на предприятии и затем установлен и запущен на любой подготовленной площадке, например, для запитки крупных производственных мощностей.
Со слов Галущенко, контракт на строительство двух десятков энергоблоков должен помочь решить проблему, связанную с выводом из строя части украинской энергоинфраструктуры.
Что характерно, в рамках того же контракта, на территории Украины должно быть построено предприятие, на котором будет запущен выпуск комплектующих для американских реакторов.
Кроме того, ранее «Энергоатом» подписал договор с канадской компанией Cameco, предусматривающий поставки на Украину уранового концентрата.
Стоит оценить эти планы и на предмет оказания Соединёнными Штатами помощи киевскому режиму в получении собственного ядерного оружия. Ведь буквально недавно на Украине утверждали, что они готовы идти по пути так называемой зелёной повестки, отказываясь в том числе от атомной энергетики. Теперь вдруг решили строить аж два десятка реакторов.