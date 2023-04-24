Американский конгрессмен: Завтра представлю законопроект по признанию независимости Нагорного Карабаха

Завтра представлю такой законопроект. Считаю, что США должны поддержать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Во власти в Азербайджане находится диктатор, для которого наш законопроект, созданный на основе двухпартийного консенсуса, станет мощным сигналом.

Это очередная война против Армении.