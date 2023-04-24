Американский конгрессмен: Завтра представлю законопроект по признанию независимости Нагорного Карабаха

Резонансное заявление по статусу Нагорного Карабаха (или Арцаха, как называют республику местные жители) сделал американский конгрессмен Адам Шифф. Он входит в руководство группы по делам Армении в конгрессе США.
По словам Адама Шиффа, на завтрашний день у него запланировано представление законопроекта, в котором предлагается признать независимость Нагорного Карабаха.
Адам Шифф:
Завтра представлю такой законопроект. Считаю, что США должны поддержать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.
Американский конгрессмен:
Во власти в Азербайджане находится диктатор, для которого наш законопроект, созданный на основе двухпартийного консенсуса, станет мощным сигналом.
По словам Шиффа, он «очень обеспокоен новыми попытками Азербайджана развязать войну в Карабахе»:
Это очередная война против Армении.
Напомним, что на данный момент независимость Нагорного Карабаха (Арцаха) не признаёт даже сама Армения.
Инициатива же конгрессмена Шиффа лишний раз свидетельствует об американской политике двойных стандартов. Собираясь признать право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, Вашингтон отказывает в таком праве жителям Крыма и Донбасса, пытаясь диктовать свою волю не только посредством экономических санкций, но и поставкой оружия и техники, используемых в итоге против жителей регионов, ставших на основании референдума частью Российской Федерации.
Эксперты считают, что новый законопроект США по Нагорному Карабаху - вовсе не забота о жителях республики, а попытка не оставить региону никаких шансов на то, чтобы достичь мирного соглашения. Основной посыл при всех высказанных Шиффом словах - попытка втянуть и Азербайджан, и Армению, и, по возможности, Россию в большую войну.