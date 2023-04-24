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Американский конгрессмен: Завтра представлю законопроект по признанию независимости Нагорного Карабаха

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Американский конгрессмен: Завтра представлю законопроект по признанию независимости Нагорного Карабаха

Резонансное заявление по статусу Нагорного Карабаха (или Арцаха, как называют республику местные жители) сделал американский конгрессмен Адам Шифф. Он входит в руководство группы по делам Армении в конгрессе США.


По словам Адама Шиффа, на завтрашний день у него запланировано представление законопроекта, в котором предлагается признать независимость Нагорного Карабаха.

Адам Шифф:

Завтра представлю такой законопроект. Считаю, что США должны поддержать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Американский конгрессмен:

Во власти в Азербайджане находится диктатор, для которого наш законопроект, созданный на основе двухпартийного консенсуса, станет мощным сигналом.

По словам Шиффа, он «очень обеспокоен новыми попытками Азербайджана развязать войну в Карабахе»:

Это очередная война против Армении.

Напомним, что на данный момент независимость Нагорного Карабаха (Арцаха) не признаёт даже сама Армения.

Инициатива же конгрессмена Шиффа лишний раз свидетельствует об американской политике двойных стандартов. Собираясь признать право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, Вашингтон отказывает в таком праве жителям Крыма и Донбасса, пытаясь диктовать свою волю не только посредством экономических санкций, но и поставкой оружия и техники, используемых в итоге против жителей регионов, ставших на основании референдума частью Российской Федерации.

Эксперты считают, что новый законопроект США по Нагорному Карабаху - вовсе не забота о жителях республики, а попытка не оставить региону никаких шансов на то, чтобы достичь мирного соглашения. Основной посыл при всех высказанных Шиффом словах - попытка втянуть и Азербайджан, и Армению, и, по возможности, Россию в большую войну.
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32 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:31
    +1
    Инициатива же конгрессмена Шиффа лишний раз свидетельствует об американской политике двойных стандартов.
    Стандарты для слабых и продажных, у нормальных государств есть только национальные интересы.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: Trapp1st
      Стандарты для слабых и продажных

      Да пусть они там лаят сколько хотят, Азербайджан вчера установил КПП на границе с Арменией. Пусть пишет 1000000 деклараций о независимости, нам в Азербайджане плевать. Карабах это Азербайджан!
      1. Федор Соколов
        Федор Соколов Сегодня, 14:02
        0
        Интересно получается, Россия признаёт с самого начала Карабах азербайджанским, а америкосы решили наплевав на то самоё международное право признать его независимость. Если они такие честные ребята и уважают выбор народа проживающего на той или иной территории, так пусть для начала вернут Косово Сербии, которое они по беспределу отжали не спросив мнение жителей. Народы проживающие в Крыму и на Донбассе тоже самоопределились, так признайте и их выбор.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 14:25
          0
          Цитата: Федор Соколов
          Интересно получается, Россия признаёт с самого начала Карабах азербайджанским

          Не со всем так Федор. Официально Путин это сказал в 2020-году, а до этого так официально никто не говорил. Может быть в Ваших внутренних каналах ТВ это говорили, но на меж. уровне так громко не говорили.


          Цитата: Федор Соколов
          и уважают выбор народа проживающего на той или иной территории, так пусть для начала вернут Косово Сербии, которое они по беспределу отжали не спросив мнение жителей. Народы проживающие в Крыму и на Донбассе тоже самоопределились, так признайте и их выбор.

          Эту тему вообще поднимать нельзя. Всем есть что сказать друг другу. У всех склеты в шкафу. А политике не ждите СПРАВЕДЛИВОСТИ.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    +1
    Во власти в Азербайджане находится диктатор
    Ну вот американские конгрессмены и про Азербайджан вспомнили и даже Алиева назвал диктатором. К чему бы это? В пику Турции не желающей прислушиваться к рекомендациям Сша по санкциям и ведущей независимую политику или, что-то другое?
    Азербайджан и Армения и без американцев в любой момент могут начать активные боевые действия, тем более при таком спонсоре Азербайджана, как Турция.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: rotmistr60
      Ну вот американские конгрессмены и про Азербайджан вспомнили и даже Алиева назвал диктатором. К чему бы это?

      В сенате США есть 2 голубчика, этот и ещё один Мендес чтоли , короче жена у него армянка. Больше там не кому за армян глотку рвать, а вот отмену сделать этой декларации есть много сенаторов, которые за Азербайджан, добавьте сюда ещё и Еврейскую диаспору и проеврейских сенаторов)))) которые будут топить Армению, но будут за Азербайджан.

      Цитата: rotmistr60
      В пику Турции не желающей прислушиваться к рекомендациям Сша по санкциям и ведущей независимую политику или, что-то другое?

      это тоже есть.

      Цитата: rotmistr60
      тем более при таком спонсоре Азербайджана, как Турция.

      о каком спонсорстве идёт речь? Азербайджан за всё платит и в чьих-то , кто бы это не был, бесплатных подарках мы не нуждаемся.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:33
    0
    Напомним, что на данный момент независимость Нагорного Карабаха (Арцаха) не признаёт даже сама Армения.

    Ну допустим конгресс США, признает независимость Нагорного Карабаха, а как же Армения ?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: carpenter
      Ну допустим конгресс США, признает независимость Нагорного Карабаха

      Дальше конгреса это бумага не действительна.

      Цитата: carpenter
      а как же Армения ?

      Армяне всегда любили делать свои дела чужими руками. Это их традиция но при этом ДУХ и них древний и непобедимый) ну что границы охраняют чужие)))
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:33
    0
    Турцию давят по всем фронтам . Американцам нужен военный конфликт на Кавказе и я сейчас не удивлюсь ,если в Ереван рекой потечет вооружение .Так же как и на Украину
    1. iran
      iran Сегодня, 13:01
      +2
      Цитата: APASUS
      Турцию давят по всем фронтам . Американцам нужен военный конфликт на Кавказе и я сейчас не удивлюсь ,если в Ереван рекой потечет вооружение .Так же как и на Украину


      И как оно потечет? Через Иран? Можно конечно через Грузию, но вот боюсь, что после этого благодарные азербайджанцы отключат Грузию от азербайджанской нефти с газом, а других источников у Грузии попросту нет...
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 14:04
        0
        Цитата: iran
        И как оно потечет? Через Иран? Можно конечно через Грузию, но вот боюсь, что после этого благодарные азербайджанцы отключат Грузию от азербайджанской нефти с газом, а других источников у Грузии попросту нет...

        Грузины иногда иногда очень прозорливые ,не даром тянут 4 полосное шоссе в Верхний Ларс. Им памяти одного военного конфликта хватит лет на 50.Придут покаются и Путин простит, и все у них будет,газ ,нефть и прочие ништяки
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: APASUS
      рекой потечет вооружение

      Его 404 не хватает. Тайваню. А тут еще Армения.
      Кстати, Азербайджан плотно дружит с Израилем.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 13:56
        0
        Цитата: Alex777
        Кстати, Азербайджан плотно дружит с Израилем.

        верно и их лобби сделает всё чтобы это бумага была не ценнее туалетной бумаги. Уж поверьте.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 13:59
        0
        Цитата: Alex777
        и, Азербайджан плотно дружит с Израилем.

        Кого выберет Израиль в случае серьезного военного конфликта , американцев или турков ? Тут даже не вопрос
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 14:30
          0
          Цитата: APASUS
          Кого выберет Израиль в случае серьезного военного конфликта , американцев или турков ?

          Что мне нравится у Евреев, они помнят хорошо, как во время холокоста Турция приютила и спасла много евреев и не смотря на то что у них отношения были испорчены, сейчас у них отношения на высоком уровне. Плюс есть и Азербайджан, который может попросить...............

          Я думаю Израиль не будет портить отношения с Турцией. А Американцами они управляют. Всё у них в руках. От СМИ до федерального резерва. Вы думаете просто так США каждый год под именем военная помощь, 50 млрд зеленых шлет им? Это дань! Я восхищаюсь ими , как они прибрали в руки всех нужных. Это уметь надо. Не всем дано. А то что они делают в реальности и с кем сорятся это уже другая тема.
    3. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: APASUS
      Американцам нужен военный конфликт на Кавказе

      не совсем так. им нужно полностью оторвать Армению от России. Армении оружие не поможет.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +3
    Группа по делам Армении в конгрессе США, а группа по делам пингвинов Антарктиды есть в конгрессе США? Не, не ради смеха, может и правда есть.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:35
    0
    Очень хочется американцам открыть "второй фронт" для России в Закавказье.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:41
    +1
    значит штаты спичку уже зажгли.... осталось только поднести....
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:10
      +1
      Как филолог - филологу :
      Аннушка уже пролила масло
      Вася hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 13:57
        0
        ждем трамвая?... lol
        Роман! hi наше вам!!!
  8. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 12:42
    0
    Не очень понятно, зачем? Насколько мне известно, в НК есть куча интересных ресурсов, но их никто не разрабатывал, вроде, речь шла и о бонусе в 2,4 тысячи тонн золота даже. Хотят сделать ещё одно Косово?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Беккхам-Али
      Не очень понятно, зачем?

      Базу свою там поставить. Как в Косово.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:47
    +1
    Там аж целых 19 сенаторов требовали прекратить поддержку Окраины - многого они добились?
  10. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:48
    +1
    Странно, что этот конгрессмен не признает самоопределение американских конфедеративных наций 1861 года. Потом эти конгрессмены всегда видят диктаторов по всему миру, если только они не служат своим интересам, вроде мафии, наркоторговцев или клоунов.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:52
    0
    Инициатива же конгрессмена Шиффа лишний раз свидетельствует об
    . Сразу вспоминаются слова Задорного... ну тупые!
  12. Комментарий был удален.
  13. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 13:02
    0
    Напомним, что на данный момент независимость Нагорного Карабаха (Арцаха) не признаёт даже сама Армения.

    Вот только мнение Армении, совсем не волнует Штаты
  14. iran
    iran Сегодня, 13:04
    +1
    Америка слишком сильно зависит от Турции и вынуждена считаться с её интересами. Да и реакция Эрдогана на недружественные действия очень нервная, не то что у нашего пуступорожнего беззубого болтуна. Эрдоган умеет отстаивать свои интересы в очень жесткой форме, поэтому с ним боятся связываться.
  15. ugos
    ugos Сегодня, 13:21
    0
    Ну то что он армян по морде лица видно, их там чуть меньше чем евреев.
  16. Seal
    Seal Сегодня, 13:23
    +1
    Как я уже отмечал, этот Адам Шифф, кстати председатель Комитета Палаты представителей по разведке, официально зарегистрированный лоббист от Армянского национального комитета США.
    А это значит, что он вполне официально может получать деньги от армянских организаций США.
    Главное - платить с этих денег налоги.
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:37
      0
      Кстати, не внучек ли небезызвестного Яшеньки Шиффа, банкира и спонсора Революции 1917 г. В России?
  17. Million
    Million Сегодня, 13:24
    0
    США должны поддержать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

    Отчего же тогда Донбасс не поддержали?
    Все больше убеждась: все правила в мире достаточно условны.
    Кто сильнее,тот и пишкет правила или их переписывает так,как нужно ему.