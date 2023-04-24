Китай распродаёт свои вложения в американский государственный долг, доведя их до 12-летнего минимума

В условиях продолжающейся торгово-экономической войны между КНР и США, Китай распродаёт свои вложения в американский государственный долг. Вложения Пекина в государственные долговые ценные бумаги (трежерис) Соединённых Штатов упали до минимума за 12 с лишним лет.Так, если ещё лет 5 назад Китай хранил в гособлигациях этой страны свыше 1,1 трлн $, выступая в качестве крупнейшего держателя американского долга, то по данным Минфина США, этот показатель по состоянию на февраль текущего года составил 848,6 млрд. Таким образом, уже седьмой месяц подряд власти Китая выводят деньги из этих бумаг, исходя, разумеется, из своих национальных интетерсов.Ни для кого не секрет, что поводом для сокращения вложений в трежерис послужила развязанная Вашингтоном торговая война против Пекина, за которой последовала и технологическая. После того как китайские инвестиции в этом отношении достигли своей рекордной отметки в 1,32 трлн долларов (более 100 трлн рублей) ещё в конце 2014 года, они начали постепенно уменьшаться. Таким образом, уже к лету 2019 среди иностранных держателей госдолга США на первое место вышла Япония.В этом контексте было бы не лишним отметить и то, что вложения в американский долг девальвируются по причине значительного повышения ФРС США ключевой ставки. Как раз таки это и привело к падению стоимости этих облигаций на рынке. Всё это не могло не сказаться и на снижении стоимости резервов Национального банка Китая.Рекордно высокая инфляция в Штатах за последние 30 лет также вынудила американскую ФРС ужесточить свою кредитную политику в виде постоянных повышений процентной ставки. Если до сих пор она находилась на околонулевом уровне, то сейчас она достигла рекордных 4,5-5%.Также, в результате снижения стоимости казначейских бумаг США произошло перемещение китайского капитала в активы других стран с развитой экономикой – ЕС и Японию, чьи процентные ставки ниже американских.Тем не менее, о полной распродаже активов, хранящихся в долларах США, речи не идёт, ведь для обслуживания такого товарооборота между двумя странами (а он составил по итогам 2022 года почти 700 млрд $ или почти 57 трлн в рублёвом выражении) необходимо сохранять их приличный объём. Именно по этой причине Китай и избрал стратегию, заключающуюся в диверсификации своих резервов.Напомним, что и РФ уже почти обнулила свои вложения в трежерис. В настоящее время, этот показатель составляет всего около 65 млн долларов, хотя ранее Москва находилась в тридцатке стран его крупнейших держателей. Доля же китайского юаня в российских резервах, напротив, растёт. Также, в ходе предстоящего саммита стран БРИКС, главной темой на повестке дня, как ожидается, станет создание единой валюты.