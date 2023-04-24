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Китай распродаёт свои вложения в американский государственный долг, доведя их до 12-летнего минимума

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Китай распродаёт свои вложения в американский государственный долг, доведя их до 12-летнего минимума

В условиях продолжающейся торгово-экономической войны между КНР и США, Китай распродаёт свои вложения в американский государственный долг. Вложения Пекина в государственные долговые ценные бумаги (трежерис) Соединённых Штатов упали до минимума за 12 с лишним лет.


Так, если ещё лет 5 назад Китай хранил в гособлигациях этой страны свыше 1,1 трлн $, выступая в качестве крупнейшего держателя американского долга, то по данным Минфина США, этот показатель по состоянию на февраль текущего года составил 848,6 млрд. Таким образом, уже седьмой месяц подряд власти Китая выводят деньги из этих бумаг, исходя, разумеется, из своих национальных интетерсов.

Ни для кого не секрет, что поводом для сокращения вложений в трежерис послужила развязанная Вашингтоном торговая война против Пекина, за которой последовала и технологическая. После того как китайские инвестиции в этом отношении достигли своей рекордной отметки в 1,32 трлн долларов (более 100 трлн рублей) ещё в конце 2014 года, они начали постепенно уменьшаться. Таким образом, уже к лету 2019 среди иностранных держателей госдолга США на первое место вышла Япония.

В этом контексте было бы не лишним отметить и то, что вложения в американский долг девальвируются по причине значительного повышения ФРС США ключевой ставки. Как раз таки это и привело к падению стоимости этих облигаций на рынке. Всё это не могло не сказаться и на снижении стоимости резервов Национального банка Китая.

Рекордно высокая инфляция в Штатах за последние 30 лет также вынудила американскую ФРС ужесточить свою кредитную политику в виде постоянных повышений процентной ставки. Если до сих пор она находилась на околонулевом уровне, то сейчас она достигла рекордных 4,5-5%.

Также, в результате снижения стоимости казначейских бумаг США произошло перемещение китайского капитала в активы других стран с развитой экономикой – ЕС и Японию, чьи процентные ставки ниже американских.

Тем не менее, о полной распродаже активов, хранящихся в долларах США, речи не идёт, ведь для обслуживания такого товарооборота между двумя странами (а он составил по итогам 2022 года почти 700 млрд $ или почти 57 трлн в рублёвом выражении) необходимо сохранять их приличный объём. Именно по этой причине Китай и избрал стратегию, заключающуюся в диверсификации своих резервов.

Напомним, что и РФ уже почти обнулила свои вложения в трежерис. В настоящее время, этот показатель составляет всего около 65 млн долларов, хотя ранее Москва находилась в тридцатке стран его крупнейших держателей. Доля же китайского юаня в российских резервах, напротив, растёт. Также, в ходе предстоящего саммита стран БРИКС, главной темой на повестке дня, как ожидается, станет создание единой валюты.
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Использованы фотографии:
pixabay
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15 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:00
    +1
    То что уже началось -не остановить. И для США в этих зявлениях и действиях нет ровным счетом ничего хорошего.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:02
    +1
    доллар в топку!!!! yes ............................................
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:13
      +3
      Не выбрасывайте пожалуйста, перешлите мне почтой, я их коллекционирую, а я взамен старые газеты могу отправить.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:03
    +2
    Китай распродаёт свои вложения в американский государственный долг, доведя их до 12-летнего минимума
    . Вопрос... а сколько они на этом теряют???
    Хотя, может уже встал вопрос, сохранить хоть что то, мы ж не все знаем...
  4. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 13:03
    0
    Очень хочется увидеть как гегемон рухнет в грязь!!!!
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:06
    +2
    А вот это уже симптом, после которого звучат слова "прогноз серьёзный", а через некоторое время пишут в истории болезни EL (exitus letalis)
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:17
    0
    Понятно, теперь-то уж точно скоро Америке кирдык и мы победим.

    Размер федерального госдолга
    2023: Достигнут очередной предел заимствований в $31,5 трлн
    2022: $31 трлн
    2021: Вертолётные деньги увеличивают госдолг
    2020: $26 трлн
    2019: $22 трлн
    2017: $20 трлн
    2016
    На сентябрь $19,573 трлн (+$1,4 трлн за год)
    На январь $19 трлн
    2015: $18 трлн, но госдолг США в 3 раза больше официальных данных
    2012: Госдолг $15,8 трлн или 101,5% ВВП
    2011: Госдолг $15 трлн
    Отношение госдолга к ВВП страны
    2022
    2021: Конгресс ожидает роста федерального долга со 102% до 202% ВВП к 2051 году
    2020
    Госдолг 134% ВВП
    План увеличения госдолга до 195% ВВП к 2050 году
    Госдолг США превысил ВВП на фоне эпидемии COVID-19
    Прогноз роста федерального долга до 100% ВВП
    2017: Госдолг 105% ВВП
    2016: 106% от ВВП страны
    2010: Госдолг - 93% ВВП
    1985: Госдолг начал расти быстрее экономики
    1982: Госдолг 35% ВВП
    1946: Госдолг 121% ВВП
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:21
      +1
      теперь-то уж точно скоро Америке кирдык и мы победим.

      Друг мой, да вы оптимист (или я туплю и не понял вашего сарказма). Нам в этой ситуации дай Бог не проиграть, а победит Китай.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:28
        0
        Для РФ "остаться при своих" - это уже победа. А весь мир ждёт экономическая катастрофа. И у Китая далеко не всё гладко.
      2. Замира
        Замира Сегодня, 14:01
        +1
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Нам в этой ситуации дай Бог не проиграть, а победит Китай.

        Вот и пусть победит. Я в этом не вижу ничего страшного. Древняя цивилизация, нормальные люди, социалистический строй опять же.
        Главное сейчас - это избавить мир от англосаксов. А с Китаем договориться можно.
        Сложно, но - можно!!!
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Аль Манах
      Размер федерального госдолга.

      Цитата: Аль Манах
      Отношение госдолга к ВВП страны

      Меня мама с папой в детстве учили, что "берёшь чужие, а отдаёшь свои". Никогда в жизни не брал кредитов - ни на бизнес, ни на машину. Что есть - то и трачу, на то и живу. Мало, не хватает - заработаю.

      Другая песня, если отдавать не собираешься. Тогда печатай и печатай себе деньги. Можно даже не "госдолгом" это назвать, а как-нибудь повеселее - в США в ФРС "массовиков-затейников" много, придумают.
      Жаль только, что печатать их получится только до тех пор, пока хоть кто-то в мире будет ту же нефть, к примеру, в долларах считать. А до этого ещё подождать.

      Почему-то улыбнулся, представив, как наркобароны и международные торговцы оружием ведут расчёты в юанях... lol
    3. bairat
      bairat Сегодня, 14:48
      0
      Кроме этого госдолга в мире в различных формах крутится и хранится более 50 трлн долларов. Это тоже по сути долг. Мы что то им продали, сложили бумажки под матрас, и теоретически можем понаехать и все там скупить(не сможем, ввоз долларов в США ограничен и обложен налогами).
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 13:28
    0
    Без единой валюты не обойтись. В отличии от доллара, такая валюта не привязана конкретно к какой то стране и участники не могут ею манипулировать. Почти как криптовалюта, но с реально существующим залогом.
    1. awdrgy
      awdrgy Сегодня, 14:51
      0
      Ресурсы и энергия называется. Ни к кому не привязаны,просто у кого то их больше, у кого то меньше, ну так всегда бывает,как и с деньгами.
  8. sedoj
    sedoj Сегодня, 14:09
    0
    Также, в ходе предстоящего саммита стран БРИКС, главной темой на повестке дня, как ожидается, станет создание единой валюты.

    Никак РУБЛЯНЬ решили замутить. what