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Глава ЧВК «Вагнер» с сарказмом рассказал об истинных причинах и целях СВО

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Глава ЧВК «Вагнер» с сарказмом рассказал об истинных причинах и целях СВО

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем недавнем интервью с сарказмом высказался о последствиях «слива» секретных документов Пентагона.


С его слов, далеко не многие знают об истинных причинах и целях СВО, которые теперь оказались под угрозой из-за «оплошности» ЦРУ.

Пригожин заявил, что после того, как Россия «помогла» избраться на пост президента Дональду Трампу, представители демократической партии очень обиделись на нашу страну. Поэтому, когда последние обратились к нему за помощью на выборах в 2020 году, он с удовольствием «подтасовал» кое-какие голоса, и к власти пришел Байден.

В ответ, со слов Пригожина, американцы пообещали помочь решить украинскую проблему, предложив весьма «креативный» способ – сократить численность населения нашей «западной соседки» до 3-4 млн человек и заселить данную территорию дружественными России народами.

Например, передать эти территории израильтянам для того, чтобы мы могли с ними общаться: селедка под шубой и всё остальное, что нам привычно

- пояснил бизнесмен.

Так вот, согласно заявлению главы Группы Вагнера, данная цель СВО вполне успешно решалась в Бахмуте. Однако после «слива» документов Пентагона, Зеленской заговорил о больших потерях ВСУ на данном направлении.

В связи с этим, Пригожин заявил, что больше никогда не будет доверять ЦРУ, ведь там ему пообещали «наставлять» Зеленского, Буданова и Залужного «утилизировать» свою армию в Бахмуте и дальше.

А вы взяли и сдали все наши с вами планы. Ай-яй-яй

- подытожил глава российской ЧВК.

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22 комментария
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:06
    +2
    В каждой шутке есть доля правды................ wink
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:14
      +9
      для 1 апреля эта версия бы зашла, а для 24-го не смешно. Ведь мясорубке все равно кого перемалывать, там ведь и наши гибнут, про города Донбасса вообще горечь от разрушений и потерь местного населения, видимо самую высокую цену заплатят жители Донецка и Мариуполя. Не идет из головы рассказ бойцов Кадырова, как они люди вроде другой веры хоронили погибших жителей в мебельных шкафах, а православную молитву читал случайно уцелевший местный житель, читал то что знал (((((((((((((((((((((((((
    2. Замира
      Замира Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      В каждой шутке есть доля правды................ wink

      Или - доля шутки...
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      В каждой шутке есть доля правды................ wink

      Читайте "наоборот".
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:08
    +4
    Пригожин похоронил в себе гениального мастера троллинга.
    Я и сам "противной колючкой" бываю, но Пригожин - высший пилотаж.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:26
      +8
      Самый лучший троллинг - выйти на подступы к Киеву, когда Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск уже освобождены... откровенно говоря, не представляю маршала Жукова несущего подобные слова .. Вот если бы Вован и Лексус подобное - то нормально - это троллинг...
  3. Flyter
    Flyter Сегодня, 13:21
    +7
    Пока Пригожин "шутит" про Украину и её население, в России завозят мигрантов и демографы заявили о необходимости завозить больше 1 млн. человек в год до 2100 года (https://www.rbc.ru/economics/13/04/2023/64368b0a9a7947a647a61a2c?ysclid=lguoqvh4db179904188).

    Замещение бывает разным. У одних в Артемовске, у других тихо и спокойно, размеренно, легализуя иностранную раб.силу, посредством упрощенной выдачи гражданства, как для уроженцев бывшего СССР.
    Ничего не имею против наших соседей,они часть, некогда большой и великой страны, но коренное население России в лице русских, татар и иных народов волнует как-то больше.
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 13:26
      -3
      Цитата: Flyter
      Пока Пригожин "шутит" про Украину и её население, в России завозят мигрантов и демографы заявили о необходимости завозить больше 1 млн. человек в год до 2100 года (https://www.rbc.ru/economics/13/04/2023/64368b0a9a7947a647a61a2c?ysclid=lguoqvh4db179904188).

      Замещение бывает разным. У одних в Артемовске, у других тихо и спокойно, легализуя иностранную раб.силу.


      В чем проблема? ЕС и США завозят гораздо большими объемами и нормально справляются. До поры до времени. А там гляди и в Азии через 30-40 лет конфликт назреет. Туда миллионы и удобрят землю. А пока пусть трудятся на благо РФ
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:44
        +1
        нормально справляются
        Нет, не справляются уже давно.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:49
      -3
      . коренное население России в лице русских, татар и иных народов волнует как-то больше.

      Анклавами не выжить. Народы должны перемешиваться. Сталин для этого народы расселял. Со смешанными браками народ станет сплоченнее. Да и сейчас нет чистокровного кого-то. Это больше самоопредение. Главное лимитировано. А то, если сейчас 100 млн. китайцев запустить и они нас всех поглотят (ассимилируют). А их два миллиарда
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 13:56
        0
        Китайцы нигде и никогда никого не поглощали. Всегда живут своими анклавами.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:50
        0
        Со смешанными браками народ станет сплоченнее.
        А вы уже вышли замуж за негра из Бурунди laughing ?
    3. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 14:12
      -1
      Завозить мигрантов можно, но при этом нужно учитывать что это за люди, с индивидуальным подходом и ответственностью. Не давать им скапливатья в одно месте. Особенно в столицах. Селить там, где нужно России с обязательством жить там определённое количество лет.
    4. stelltok
      stelltok Сегодня, 14:20
      0
      демографы заявили о необходимости завозить больше 1 млн. человек в год до 2100 года

      Зачем?
      И почему раньше(например в 2010 году) справлялись без такого количества мигрантов?
      А может лучше работизацию/автоматизацию увеличивать.
      РобоТакси лучше чем такси с человеком.
      Точно так же как и беспилотные грузовики, метро, комбайны (для сбора пшеницы), снегоуборщики....
      как для уроженцев бывшего СССР.

      Так дело в том что в СССР было лучше.
      В СССР миграционные потоки между городами практически отсутствовали.
      Не было в СССР такого чтобы много таджиков ехало в Москву, или СПБ.
      Поэтому мигранстких проблем не было.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:29
    -2
    далеко не многие знают об истинных причинах и целях СВО

    О них действительно очень сложно догадаться на фоне неуничтожающейся инфраструктуры, которая конечно же не представляет никакого интереса для каких-то мифических олигархов, якобы вручающих айфоны освобождённым из плена нацистам.
  5. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 13:34
    0
    Ужас. Я такого даже и не предполагал.
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 13:38
    -1
    Не знаю. Кому как,а я в Пригожине вижу патриота России. Потом уж шутника.
    Если нужен юмор то предпочитаю Норкина и"Городок"
  7. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:55
    0
    Prigozhin jako šéf nejlepších bojovníků si právem dělá srandu z těchto fašistických kašparů!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:56
      0
      Пригожин, как начальник лучших истребителей, правильно издевается над этими фашистскими ками!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:06
    +1
    Можно и так сказать... события, происходят, крайне печальные, это трагедия всех наших народов.
    Через все это придётся пройти, потому как по другому не получилось... это наш путь к возрождению.
    Хотя, очень жаль, что именно так все происходит.
  9. Dali
    Dali Сегодня, 14:11
    0
    В ответ, со слов Пригожина, американцы пообещали помочь решить украинскую проблему, предложив весьма «креативный» способ – сократить численность населения нашей «западной соседки» до 3-4 млн человек и заселить данную территорию дружественными России народами.

    Это даже не стёб ... это так и есть(3-4 млн западенцев) в купе с другими задачами.
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:00
    0
    Так и вижу эти переговоры Байдена и Путина.
    - Владимир, ЕС нам, Украина вам, но надо помочь с ослаблением в экономическом и производственном секторе.
    - Без проблем Джо, но взамен вы поможете нам.
    - Конечно Владимир. Какой ваш план?
    - Вы должны ввести против нас максимально допустимые санкции, а так же заморозить некоторые счета до конца операции и ликвидировать зарубежное имущество ряда лиц. Всё должно выглядеть естественно.
    - Владимир. Наша сторона не сможет контролировать ущерб, который будет нанесён во время горячей фазы.
    - Мы учли эти моменты. Не беспокойтесь.

    Я надеюсь пока читали, шапку из фольги не забыли, иначе карачун laughing