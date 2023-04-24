Глава ЧВК «Вагнер» с сарказмом рассказал об истинных причинах и целях СВО

Например, передать эти территории израильтянам для того, чтобы мы могли с ними общаться: селедка под шубой и всё остальное, что нам привычно

А вы взяли и сдали все наши с вами планы. Ай-яй-яй

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем недавнем интервью с сарказмом высказался о последствиях «слива» секретных документов Пентагона.С его слов, далеко не многие знают об истинных причинах и целях СВО, которые теперь оказались под угрозой из-за «оплошности» ЦРУ.Пригожин заявил, что после того, как Россия «помогла» избраться на пост президента Дональду Трампу, представители демократической партии очень обиделись на нашу страну. Поэтому, когда последние обратились к нему за помощью на выборах в 2020 году, он с удовольствием «подтасовал» кое-какие голоса, и к власти пришел Байден.В ответ, со слов Пригожина, американцы пообещали помочь решить украинскую проблему, предложив весьма «креативный» способ – сократить численность населения нашей «западной соседки» до 3-4 млн человек и заселить данную территорию дружественными России народами.- пояснил бизнесмен.Так вот, согласно заявлению главы Группы Вагнера, данная цель СВО вполне успешно решалась в Бахмуте. Однако после «слива» документов Пентагона, Зеленской заговорил о больших потерях ВСУ на данном направлении.В связи с этим, Пригожин заявил, что больше никогда не будет доверять ЦРУ, ведь там ему пообещали «наставлять» Зеленского, Буданова и Залужного «утилизировать» свою армию в Бахмуте и дальше.- подытожил глава российской ЧВК.