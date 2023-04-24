24 апреля в 02:59 на пункт связи поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД «Ровеньковская нефтебаза

В Ровеньках (ЛНР) загорелся резервуар с легковоспламеняющейся жидкостью. Это произошло в результате того, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Луганской Республике.Данное сообщение поступило от пресс-службы МЧС ЛНР.Удар по объекту был нанесен сегодня около трех часов ночи. Для этого ВСУ задействовали ударный беспилотный летательный аппарат.- говорится в сообщении экстренной службы.Получив сигнал о происшествии, на место прибыли подразделения МЧС города Ровеньки, а также их коллеги из близлежащих населенных пунктов республики – Антрацита, Свердловска и Красного Луча. Помимо этого, приехали сотрудники ЦУКС (Центра управления в кризисных ситуациях).Представители экстренных служб, оценив ситуацию, поняли, что открытый огонь горящего резервуара может охватить и соседние емкости с горючим. Поэтому им пришлось не только тушить пожар, но и одновременно охлаждать резервуары, расположенные неподалеку от очага горения.К счастью, сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар уже к 5.40, то есть чуть более чем через два с половиной часа с момента возгорания.Киевские власти никак не комментируют произошедший инцидент.Военные действия на Донбассе начались в апреле 2014 года и продолжаются до сих пор.