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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Луганской Республике

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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Луганской Республике

В Ровеньках (ЛНР) загорелся резервуар с легковоспламеняющейся жидкостью. Это произошло в результате того, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Луганской Республике.

Данное сообщение поступило от пресс-службы МЧС ЛНР.

Удар по объекту был нанесен сегодня около трех часов ночи. Для этого ВСУ задействовали ударный беспилотный летательный аппарат.

24 апреля в 02:59 на пункт связи поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД «Ровеньковская нефтебаза

- говорится в сообщении экстренной службы.

Получив сигнал о происшествии, на место прибыли подразделения МЧС города Ровеньки, а также их коллеги из близлежащих населенных пунктов республики – Антрацита, Свердловска и Красного Луча. Помимо этого, приехали сотрудники ЦУКС (Центра управления в кризисных ситуациях).

Представители экстренных служб, оценив ситуацию, поняли, что открытый огонь горящего резервуара может охватить и соседние емкости с горючим. Поэтому им пришлось не только тушить пожар, но и одновременно охлаждать резервуары, расположенные неподалеку от очага горения.

К счастью, сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар уже к 5.40, то есть чуть более чем через два с половиной часа с момента возгорания.


Киевские власти никак не комментируют произошедший инцидент.

Военные действия на Донбассе начались в апреле 2014 года и продолжаются до сих пор.
Использованы фотографии:
https://vk.com/public82912891
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:05
    +1
    Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Луганской Республике
    . Это давно было понятно, что полетит и ту да и сюда!
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:22
    -1
    Салофаги бодро отчитываются о сбитых ихней ПВО российских беспилотниках едва ли не по всей территории Окраины. В Ровеньках есть ПВО? Или какая-то несчастная нефтебаза того не стоит?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:31
      -1
      Много ли резервуару надо для разрушения и воспламенения, дрг с коптера скинули мину, скорее всего.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:47
        0
        А разве такие резервуары не снабжаются системой подачи тушащей пены?
        1. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 14:05
          0
          А разве все болторезы гидравлические?
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:25
    0
    Из последнего абзаца заметки я узнал много нового!