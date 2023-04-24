Обвиняемая во взрыве, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Трепова заявила о сожалении по поводу случившегося

Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших

Дарья Трепова, которую обвиняют во взрыве с целью убийства военного корреспондента Владлена Татарского, выразила «безумное сожаление» в связи с произошедшим. Об этом сообщает РИА Новости Ранее стало известно, что Мосгорсуд собирается рассмотреть жалобу адвоката на арест Треповой. Она была заключена под стражу до 2 июня 2023 года. Диверсантку обвиняют в теракте и незаконном хранении взрывных устройств. Следователи попросили провести судебное заседание в закрытом режиме, но самой обвиняемой это не понравилось.- цитирует Трепову РИА Новости Напомним, что 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, неизвестная женщина передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Вскоре прогремел взрыв. Сам Владлен Татарский погиб, а 32 человека получили ранения различной степени тяжести.Вскоре спецслужбам удалось установить личность убийцы. Это оказалась 26-летняя Дарья Трепова – активистка ряда оппозиционных движений, в последнее время связанная с украинскими спецслужбами. Она была задержана на второй съемной квартире, когда пыталась скрыться от правоохранительных органов.В настоящее время Трепова находится под стражей. Ее раскаяния, учитывая личность обвиняемой, вряд ли являются искренними, особенно если учесть, что с момента теракта прошло всего три недели.