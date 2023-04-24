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Обвиняемая во взрыве, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Трепова заявила о сожалении по поводу случившегося

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Обвиняемая во взрыве, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Трепова заявила о сожалении по поводу случившегося

Дарья Трепова, которую обвиняют во взрыве с целью убийства военного корреспондента Владлена Татарского, выразила «безумное сожаление» в связи с произошедшим. Об этом сообщает РИА Новости.


Ранее стало известно, что Мосгорсуд собирается рассмотреть жалобу адвоката на арест Треповой. Она была заключена под стражу до 2 июня 2023 года. Диверсантку обвиняют в теракте и незаконном хранении взрывных устройств. Следователи попросили провести судебное заседание в закрытом режиме, но самой обвиняемой это не понравилось.

Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших

- цитирует Трепову РИА Новости.

Напомним, что 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, неизвестная женщина передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Вскоре прогремел взрыв. Сам Владлен Татарский погиб, а 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

Вскоре спецслужбам удалось установить личность убийцы. Это оказалась 26-летняя Дарья Трепова – активистка ряда оппозиционных движений, в последнее время связанная с украинскими спецслужбами. Она была задержана на второй съемной квартире, когда пыталась скрыться от правоохранительных органов.

В настоящее время Трепова находится под стражей. Ее раскаяния, учитывая личность обвиняемой, вряд ли являются искренними, особенно если учесть, что с момента теракта прошло всего три недели.
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30 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:09
    +6
    Ее бы к Малюте Скуратову в офис для искреннего раскаяния, жаль поздно родилась.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:16
      +8
      Диверсантку обвиняют в теракте и незаконном хранении взрывных устройств. Следователи попросили провести судебное заседание в закрытом режиме, но самой обвиняемой это не понравилось.

      Деверсантка рассчитывает на освободительную помощь со стороны фашистов всего ЕС, как в своё время получила от них себе поддержку укробандеровка Надежда Савченко.
      Вряд ли у неё в этом плане что-то получится.
      1. ettore
        ettore Сегодня, 13:30
        +2
        Цитата: Татьяна
        Диверсантку обвиняют в теракте и незаконном хранении взрывных устройств. Следователи попросили провести судебное заседание в закрытом режиме, но самой обвиняемой это не понравилось.

        Деверсантка рассчитывает на освободительную помощь со стороны фашистов всего ЕС, как в своё время получила от них себе поддержку укробандеровка Надежда Савченко.
        Вряд ли у неё в этом плане что-то получится.

        Явно собирается на суде устроить политическое шоу с помощью иностранных дипломатов и "правозащитников" и прочих лгбт-шников.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:41
        +1
        Деверсантка рассчитывает на освободительную помощь
        Она не диверсант, она террорист.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:53
          +3
          Зачем это мурло здесь.Вместе с ее "сожалением",которое никому не надо
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Сегодня, 14:00
            0
            Вот лет двадцать отсидит, потом можно и её "безумно пожалеть".
          2. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 14:06
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            ..... с ее "сожалением",которое никому не надо

            Да это вообще нагло и отвратительно звучит. Сожалеют, быаает,когда в автобусе кого толкнут нечаянно
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:59
        0
        Цитата: Татьяна
        Деверсантка рассчитывает на освободительную помощь со стороны фашистов всего ЕС, как в своё время получила от них себе поддержку укробандеровка Надежда Савченко.
        Вряд ли у неё в этом плане что-то получится.

        Савченко позиционировала себя как идейная "бойцовая рыбка" - война, лозунги и всё такое. Потому за неё и топила вся наша либерота во главе с Улицкой, не говоря о Западе.
        А эта - "обманутая" или нет, но террористка с железобетонными доказательствами содеянного. Тут на войну не спишешь - замазаться в поддержке открытого, доказанного терроризма никому не хочется.

        К тому же Савченко - способ. Возможность давить на нас, на весь мир, рассказывая о том, как её "ни за что" гнобят. Савченко в нашем СИЗО не за кусок колбасы сидела.
        А эта - не способ, а инструмент. Причем, ставший одноразовым в тот момент, когда она первый раз за конкретное задание взяла деньги.
        И кто за неё, одноразовую пойманную террористку, будет "гневные письма общественности" писать? Кому она нужна? Такие "пятачок- пучок" продаются.
      4. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 14:03
        +1
        Цитата: Татьяна
        ....Деверсантка рассчитывает на освободительную помощь со стороны фашистов всего ЕС, как в своё время получила от них себе поддержку укробандеровка Надежда Савченко. ......

        Доброго времени, уважаемая Татьяна! hi сомневаюсь, что она про Савченко знает recourse recourse ....длЯ её 26 скудоумных лет--- очень сомнительно. Скорей, хорошо помнит про навальнят и их главаря. Как забугорные нагнетали возню вокруг тех борцунов
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:40
          0
          Зравствуйте , Дмитрий!
          Да всё она знала, чем она в принципе занимается!

          Военкора Татарского очень жалко! От него для России и для простых россиян большая польза была!
          И собравшиеся его послушать в кафе оказались ни за что ею покалеченными!
          Жаль, что при взрыве она сама осталась невредимой.

          При этом я невольно вспомнила рассказ одного их моих знакомых, которые ездили добровольцами воевать в Сербию - в Югославию - защищать сербов от геноцида со стороны албанских нацистов.
          Было их в добровольческом отряде всего 22 человека - вместе с командиром. Батя-командир постарался, чтобы все они после этой месячной командиповки венулись домой живыми и невредимыми. Все 22 живыми и вернулись домой, только один 18-летний с лёгким раненеием на мине.
          Однако, увы, по возвращению по истечении одного года 20 человек из них погибли уже в России при различных, не до конца выявленных трагических обстоятельствах.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:35
      0
      Сожалеть и молиться надо было за свои мозги. И гораздо раньше. Теперь только срок за терроризм.
    3. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 14:42
      0
      к Малюте
      Сукратов наших дней.
      Скуратов был отстранён от должности 2 апреля 1999 года с формулировкой «на период расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела» по указу президента Б. Н. Ельцина[11].
      По собственному утверждению, Скуратов, благодаря свердловским связям, «пришёл в Генеральную прокуратуру как сторонник Ельцина» и его окружения[21]:
      Очевидно, обсуждая кандидатуру будущего Генерального прокурора, «серые кардиналы» из ельцинского окружения остановились на мне как на человеке в общем-то далёком от политических интриг и скандалов, занимающемся наукой, «книгочее», которым запросто можно будет руководить. Просчитались.
      — Юрий Скуратов, «Кремлёвские подряды. Последнее дело Генпрокурора».
      Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации[25].
  2. iran
    iran Сегодня, 13:10
    +4
    В Иране всех кто замешан в террористической и диверсионной деятельности 100% ждет петля, без учета фактора пола и мотивов. А эта России получит максимум 15, из которых вряд ли отсидит даже лет 5. Hа Западе её признают политзаключенной и будут давить на Россию чтоб её выпустили.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:17
      +2
      Цитата: iran
      Hа Западе её признают политзаключенной и будут давить на Россию чтоб её выпустили

      Не в том состоянии Запад, что бы давить. К тому же Трепову списали еще до взрыва.
    2. Sadok
      Sadok Сегодня, 13:52
      0
      да, кому она нужна то "давить"?
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 14:02
        +1
        А кому был нужен Магнитский?
        Западу нужны только поводы для антироссийских действий, прикрытых "правами человека".
  3. ugos
    ugos Сегодня, 13:14
    +2
    Ну если раскаиваешься то иди домой, но больше никого не взрывай.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:20
    0
    Не верю. Вот когда она отдаст все свои органы на трансплантацию, я тогда поверю и даже помолюсь за упокой не души.
  5. Комментарий был удален.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 13:34
      0
      Почему то мне кажется, что прозвище вы себе выбрали, к Библии отношения не имеющее. Все больше к одной рэп-группе.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:32
    -3
    Надо пытать её, лишить сна не менее трёх суток стоя и не давать прислоняться ни к чему, и не давать пищи и еды, всё расскажет как миленькая.
    Кто, зачем, как, что делала посекундно. belay
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:45
      +2
      Давайте без гестаповщины. Она уже по-любому рассказала всё, что могла рассказать. За поступки свои получит по всей строгости. Больше чем ей известно из неё всё равно не вытрясти, а заставлять подписываться под тем, чего не совершала пользы делу не принесёт - было у нас уже такое, проходили.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:32
    0
    Макроме и аригами - удел избранных.
    На 10-20 лет.
    Все музеи фсин наполнит шедеврами. И в японнию продаст еще заработает скв для страны
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:34
    +2
    Наверное соседи по камере расписали яркими красками беззаботное житие на зоне. Чёрта с два поверю, что она сожалеет о загубленных жизнях, такие могут сожалеть только о невозможности моментального приобретения новой модели айфона сразу после её анонсирования, всё остальное для этого планктона несущественно.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:39
    +1
    Ей нет пощады; для неё и подобных ей существам необходимоо персонально возродить смертную казнь через повешение.
  10. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 13:43
    +1
    Как-то не верится в ее искренность. Гибок язык человека...
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:55
    +1
    Я тоже сожалею о случившемся. Ну, то есть о случившейся в России отмене смертной казни.
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:57
    -2
    Скорее всего , на девчонку решили все повешать. Ведь надо же кого то посадить.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:16
      0
      До кураторов попробуй доберись ещё, вот в чем проблема. Эта звездолобая как бы тоже предполагалась в расход, но ей повезло остаться в живых, хотя, вряд ли она сейчас в восторге от своей новой жизни и перспективы на ближайшие полтора-два десятка лет.
  13. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:21
    +1
    Обвиняемая во взрыве, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Трепова заявила о сожалении по поводу случившегося

    Поздно лить слёзы, когда все свершено. Обратно дороги нет.
    Будешь куковать в темнице до конца жизни, и все сделала своими руками.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:27
    +1
    Сейчас у тебя будет время подумать .Осознать причины ,пройти анализ своих действий .Думаю 25 заработала смело