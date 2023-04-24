Обвиняемая во взрыве, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Трепова заявила о сожалении по поводу случившегося

Дарья Трепова, которую обвиняют во взрыве с целью убийства военного корреспондента Владлена Татарского, выразила «безумное сожаление» в связи с произошедшим. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд собирается рассмотреть жалобу адвоката на арест Треповой. Она была заключена под стражу до 2 июня 2023 года. Диверсантку обвиняют в теракте и незаконном хранении взрывных устройств. Следователи попросили провести судебное заседание в закрытом режиме, но самой обвиняемой это не понравилось.
Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших
- цитирует Трепову РИА Новости.
Напомним, что 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, неизвестная женщина передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Вскоре прогремел взрыв. Сам Владлен Татарский погиб, а 32 человека получили ранения различной степени тяжести.
Вскоре спецслужбам удалось установить личность убийцы. Это оказалась 26-летняя Дарья Трепова – активистка ряда оппозиционных движений, в последнее время связанная с украинскими спецслужбами. Она была задержана на второй съемной квартире, когда пыталась скрыться от правоохранительных органов.
В настоящее время Трепова находится под стражей. Ее раскаяния, учитывая личность обвиняемой, вряд ли являются искренними, особенно если учесть, что с момента теракта прошло всего три недели.