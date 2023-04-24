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Чешское Минобороны отправило на Украину партию танков Т-72, снятых с хранения армии

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Чешское Минобороны отправило на Украину партию танков Т-72, снятых с хранения армии

Чехия превратилась в одного из основных спонсоров режима Зеленского, обеспечивая украинскую армию бронетехникой, в том числе и танками советского образца. По данным чешской прессы, очередная партия танков Т-72 в конце прошлой недели отправилась на Украину.


Чешские власти оправили Киеву очередную партию ОБТ Т-72М1, находившихся на складах Минобороны страны. В самом военном ведомстве отправку никак не комментируют, прикрываясь заявлениями о "безопасности" государства. По имеющимся данным, на этот раз Киев получит двенадцать танков советской сборки в модификации CZ (Т-72М1). Ранее Прага уже поставила ВСУ около пятидесяти танков, собранных в конце 80-х годов прошлого века и не проходивших модернизацию. Всего же на вооружении чешской армии находилось 86 танков Т-72.

Из соображений безопасности мы не раскрываем детали оказываемой Украине помощи и не комментируем появляющуюся информацию

- заявил официальный представитель Минобороны Чехии.

Между тем, чешские военные предложили своим союзникам по НАТО расширить программу модернизации танков Т-72 для Украины. Предложение прозвучало во время заседания контактной группы "Рамштайн" на прошлой неделе. В Праге заявили о готовности модернизировать еще несколько десятков танков для ВСУ на своих предприятиях в рамках совместного проекта США и Нидерландов, изначально предусматривавшего капитальный ремонт всего 90 танков. Чехи предлагают американцам и голландцам вложиться деньгами, а работы будут проведены на предприятии Excalibur Army в городе Штернберк.

Мы предлагаем увеличить темпы производства еще на десятки (танков), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта

- заявил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечка.

На сегодняшний день Украина получила уже 37 модернизированных в Чехии танков Т-72. Модернизированные в рамках проекта танки закупаются в странах Африки. Просьба не путать с танками, поставляемыми из наличия чешской армии, о которых шла речь выше.
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12 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:16
    0
    Просьба не путать с танками, поставляемыми из наличия чешской армии, о которых шла речь выше.

    Сами напутали с фотографией T-72M4 CZ в публикации. Этот танк с итальянской системой управления огнём TURMS-T компании Officine Galileo, динамической защитой DYNA-72 производства VOP CZ,
    дизельным двигательем CV-12 с турбонаддувом британской фирмы Perkins Engines еще пока свиньям не поставляли чехи.
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:19
    +2
    Пожинаем плоды "мнимой дружбы". Тогда клялись больше не предавать, а мы им помощь и заводы... Видимо в генах это заложено ( их приспособленчество)
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 13:36
      +1
      тут видимо уже ничего не сделать( сотни лет под германией...
      Чехия существовала, как Государство после 1945 года благодаря СССР и небольшое время в 15 веке, но уже благодаря Яну Гусу...
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: Дровосек_2
      Пожинаем плоды "мнимой дружбы"

      За эту дружбу СССР им платил, теперь платят США - так что они верны дружбе!
      1. Дровосек_2
        Дровосек_2 Сегодня, 14:30
        0
        Ссср не платил, а помогал созидать после мировой войны. При Союзе хоть как то, но существовал баланс в Европе и в Мире (" На страже мира" работал термин) Что Штаты там создали нового? Подчиняй и властвуй это про них. А мы искали друзей и равноправного партнёра..
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:40
    -1
    Даже ничего не хочется говорить, всё уже давно сказано...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:55
      0
      Злату Прагу освободили в 45 уже после капитуляции Германии ! Соединения и части Красной Армии потеряли 49 348 солдат и офицеров, в том числе безвозвратно 11 265 (санитарные потери — 38 083).
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:40
    0
    Какие чехи все таки подленькие, мерзкие пакостники...нет слов.
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:42
    +2
    Чехи на немцев за окупацию не в обиде. А на русских за 68год - вечная обида.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:52
    0
    Зря мы их спасали в 1945-м и зря мы их пожалели в 1968-м, нельзя больше так ошибаться.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:09
      0
      Чехи не просили их спасать в 1945, колбасочники спокойно работали на Третий рейх и поставляли вооружение вермахту.
  7. Prapor
    Prapor Сегодня, 14:01
    -1
    модернизировали, что теперь можно чешские танки чешским пивом заправлять?, какие-же душные все эти чехи/словаки...
    надо бойкотировать чешское пиво, все равно оно полный шлак, а то поди они от нас деньги получают по лицензии со всех пивзаводов, у нас же всякого говна бадяжат типа козелов и гусей жатецких да с пражечками? Срочно отказаться!