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Российский посол прокомментировал обсуждение властями Южной Кореи возможных военных поставок Украине

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Российский посол прокомментировал обсуждение властями Южной Кореи возможных военных поставок Украине

Заявления, звучащие в последнее время из Южной Кореи, трудно назвать дружественными по отношению к России. А по мнению ряда экспертов, Сеул ищет повод, чтобы начать военные поставки Киеву.


Слова южнокорейских властей относительно возможности при определенных условиях поставок военной помощи Украине прокомментировал российский посол в Республики Корея Андрей Кулик. По его словам, официальный Сеул продолжает придерживаться недружественной позиции по отношению к Москве в украинском вопросе, подтверждением чего является само допущение военных поставок Украине. Об этом посол сказал в интервью местному изданию «Миндылле».

Кулик отметил, что российское посольство в Сеуле внимательно следит за изменениями в южнокорейской политике по украинскому вопросу. Он также добавил, что, если Сеул все же решится на военную поддержку Украины, это сильно скажется на двусторонних отношениях в сторону ухудшения.

Напомним, что ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль говорил, что страна может начать оказывать не только экономическую и гуманитарную, но и военную помощь Украине при определенных условиях, которые зависят от действий России. В Сеуле также отмечали, что не делают этого из-за нежелания обострять отношения с Москвой.

При этом в южнокорейских СМИ дают понять, что на корейские власти давят из Вашингтона в надежде на то, что Республика Корея начнёт поставки боеприпасов Украине. На сегодняшний день арсеналы Южной Кореи полны, а потому в Вашингтоне считают, что Сеул мог бы поделиться боеприпасами с Киевом. Но вполне понятно, что в этом случае появятся дополнительные возможности и у северного соседа Южной Кореи - Пхеньяна.
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД РФ
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7 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 14:09
    -1
    Американцы требуют с вассалов отдать все ради хозяина, а он потом если потребуется их защитит. А от северной части страны то же? Или стремонуться против ядерной державы?
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:09
    +1
    появятся дополнительные возможности и у северного соседа Южной Кореи - Пхеньяна.
    Эти возможности должны были появиться еще вчера !
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 14:31
      -1
      Вы что такое говорите! Там же правят ненавистные для нашей власти коммунисты!!! Российские власти скорее новые санкции против КНДР введут, чем сотрудничать начнут...
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:24
    0
    Киму надо подкинуть немного и тогда Южный его сосед сразу успокоиться. Ким весёлый и позитивный человек и узнав, что сосед" пошёл по миру" посмеётся над его глупостью laughing Пусть думают, что играть в одни ворота не получится
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:24
    0
    Я думаю что для начала требуется официально пригласить лидера С Кореи ,посетить Москву. Если в Сеуле не поймут намек,то то Москву должен посетит Министр обороны С Кореи
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:27
    +2
    Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом
    (Альфонсе Габриэль "Ал" Капоне)

    Если бы посол пообещал в ответ на поставки оружия на украину рассмотреть вопрос поставок "чего нибудь нужного" в КНДР, то реакция южных корейцев по отношению к своему правительству наверное была бы более "ярко выраженной".
  6. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 14:43
    +1
    Ким Чен Ына нужно пригласить в Москву с официальным визитом на 9 Мая - подписать договора на поставки нескольких дивизионов С-400 например...