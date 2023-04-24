Российский посол прокомментировал обсуждение властями Южной Кореи возможных военных поставок Украине

Заявления, звучащие в последнее время из Южной Кореи, трудно назвать дружественными по отношению к России. А по мнению ряда экспертов, Сеул ищет повод, чтобы начать военные поставки Киеву.Слова южнокорейских властей относительно возможности при определенных условиях поставок военной помощи Украине прокомментировал российский посол в Республики Корея Андрей Кулик. По его словам, официальный Сеул продолжает придерживаться недружественной позиции по отношению к Москве в украинском вопросе, подтверждением чего является само допущение военных поставок Украине. Об этом посол сказал в интервью местному изданию «Миндылле».Кулик отметил, что российское посольство в Сеуле внимательно следит за изменениями в южнокорейской политике по украинскому вопросу. Он также добавил, что, если Сеул все же решится на военную поддержку Украины, это сильно скажется на двусторонних отношениях в сторону ухудшения.Напомним, что ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль говорил, что страна может начать оказывать не только экономическую и гуманитарную, но и военную помощь Украине при определенных условиях, которые зависят от действий России. В Сеуле также отмечали, что не делают этого из-за нежелания обострять отношения с Москвой.При этом в южнокорейских СМИ дают понять, что на корейские власти давят из Вашингтона в надежде на то, что Республика Корея начнёт поставки боеприпасов Украине. На сегодняшний день арсеналы Южной Кореи полны, а потому в Вашингтоне считают, что Сеул мог бы поделиться боеприпасами с Киевом. Но вполне понятно, что в этом случае появятся дополнительные возможности и у северного соседа Южной Кореи - Пхеньяна.