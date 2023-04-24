Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры сообщили о продвижении российских войск к западу от Угледара в районе села Нескучное

10
Военкоры сообщили о продвижении российских войск к западу от Угледара в районе села Нескучное

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться в западном направлении от города Угледар (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Линин.


По имеющейся информации, в районе населенного пункта Нескучное российские войска нанесли поражение 231-му батальону 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, вынудив остатки формирования отступить с занимаемых позиций. Сообщается о больших потерях личного состава батальона.

Попытка контратаки со стороны украинских формирований также была пресечена, участвовавших в ней боевиков российские военнослужащие уничтожили. О точном количестве потерь ВСУ в технике и личном составе в результате данного боестолкновения пока не сообщают ни российские, ни украинские источники.


Также ВС РФ приблизились к Великой Новоселке. Этот населенный пункт представляет собой укрепленный район, который обороняют формирования 60-й и 66-й отдельных механизированных бригад украинской армии.

Таким образом, мы видим, что в последнее время ВС РФ заметно активизировались на Угледарском направлении после довольно продолжительного затишья. Этот факт отмечается и в сводках генерального штаба ВСУ, которые периодически публикует украинская пресса.

Угледарское направление имеет очень важное значение как в контексте освобождения территории Донбасса от украинских формирований, так и в плане предотвращения возможной попытки ВСУ прорваться на юг, в российскую Запорожскую область и к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Об этом также не раз сообщали западные аналитики.

Ранее украинские СМИ сообщали о применении авиабомб против позиций ВСУ в многоэтажных домах Угледара. Украинские боевики используют такие дома как своеобразные «крепости», простреливая окрестности города.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:21
    +9
    Как только ФАБами ВКС РФ начали рядить высотки в Угледаре , у ВСУ как то все сразу не заладилось.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:27
      +3
      Да как только поняли, что там нет "братьев" и стали применять пока 1500 дела пошли, видимо 3000 и 5000 на десерт припасли, а так респект российским инженерам оружейникам, тут и утилизация несметных советских боеприпасов и бандеровцев убавляем. Ведь можем.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:29
    -6
    После победы... Как переименовать города и тп окраины?
    Елизаветоград где? Карлмарксштадт?днипро чем назовем?
    Одно несомненно - сталинград ухры не заслужили еще.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:39
      -4
      5 июля 1991 года город Карло-Либкнехтовск был переименован в Соледар. Пришло воемя возвращать исконные совковые названия.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:40
      +1
      А меня вот что удивляет...
      из текста:
      со стороны украинских формирований также была пресечена, участвовавших в ней боевиков российские военнослужащие уничтожили

      Почему боевики - ? Война идет с полноценной армией противника, а их все записывают в боевики!!!
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 14:26
        0
        Юридически войны нет. Соответственно мы НЕ ВОЮЕМ с армией Украины. Иначе придется трубопроводы перекрыть:))
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:49
      +1
      Как переименовать города и тп окраины?
      Присвоить им имена погибших героев СВО?
  3. monetam
    monetam Сегодня, 13:58
    +1
    С картами, как обычно, беда. По предлагаемой карте не понять ни где наши войска, ни где противник, ни направления ударов.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:05
    +2
    Цитата: Курильщик
    А меня вот что удивляет...
    из текста:
    со стороны украинских формирований также была пресечена, участвовавших в ней боевиков российские военнослужащие уничтожили

    Почему боевики - ? Война идет с полноценной армией противника, а их все записывают в боевики!!!

    Армия действует с учётом конвенций и прочих правил ведения войны. Эти же yблюдки(ВСУ) полностью себя дискредитировали и называться могут кем угодно (нацистской cвoлочью, карателями, морадерами, террористами, боевиками), но не армией. Именно в этом контексте их так и называют.
  5. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 14:52
    0
    Цитата: Курильщик
    Почему боевики - ?

    Ответ:
    https://otvet.mail.ru/question/229938169

    ЕЩЕ: "потому что солдат не станет убивать женщин детей стариков и просто мирных жителей, они хуже эсс".