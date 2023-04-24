В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться в западном направлении от города Угледар (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Линин.По имеющейся информации, в районе населенного пункта Нескучное российские войска нанесли поражение 231-му батальону 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, вынудив остатки формирования отступить с занимаемых позиций. Сообщается о больших потерях личного состава батальона.Попытка контратаки со стороны украинских формирований также была пресечена, участвовавших в ней боевиков российские военнослужащие уничтожили. О точном количестве потерь ВСУ в технике и личном составе в результате данного боестолкновения пока не сообщают ни российские, ни украинские источники.Также ВС РФ приблизились к Великой Новоселке. Этот населенный пункт представляет собой укрепленный район, который обороняют формирования 60-й и 66-й отдельных механизированных бригад украинской армии.Таким образом, мы видим, что в последнее время ВС РФ заметно активизировались на Угледарском направлении после довольно продолжительного затишья. Этот факт отмечается и в сводках генерального штаба ВСУ, которые периодически публикует украинская пресса.Угледарское направление имеет очень важное значение как в контексте освобождения территории Донбасса от украинских формирований, так и в плане предотвращения возможной попытки ВСУ прорваться на юг, в российскую Запорожскую область и к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Об этом также не раз сообщали западные аналитики.Ранее украинские СМИ сообщали о применении авиабомб против позиций ВСУ в многоэтажных домах Угледара. Украинские боевики используют такие дома как своеобразные «крепости», простреливая окрестности города.