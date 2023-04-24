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Сухопутные войска Турции получили два первых танка Altay Т1 в серийной комплектации

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Сухопутные войска Турции получили два первых танка Altay Т1 в серийной комплектации

Сухопутные войска Турции получили на вооружение два первых танка Altay модификации Т1. Торжественная церемония прошла на военном заводе в Сакарья-Арифие близ Стамбула в минувшее воскресенье 23 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Минобороны.


Турецкая армия получила для испытаний два первых танка Altay Т1 в серийной комплектации, хотя по сути они являются очередными опытными образцами. На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что подтверждает важность данного факта для Анкары, длительное время предпринимавшей усилия для запуска серийного производства танка собственной разработки.

Как сообщается, первые ОБТ Altay Т1 в серийной комплектации изготовлены компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Оба танка в течение полутора-двух лет будут проходить испытания, после чего будет принято решение о запуске серийного производства в интересах турецкой армии. Контракт на выпуск первых 250 танков был подписан еще в апреле 2018 года с началом производства не позже 2020-го. Однако сроки были сдвинуты значительно вправо по причине отсутствия двигателя и трансмиссии для танка. Кроме того, сам танк также потребовал доработки.

Сама компания BMC называет танк Altay Т1 в серийной комплектации Yeni Altay (Новый Алтай). Он оснащен южнокорейской силовой установкой, состоящей из дизельного двигателя DV27K производства Hyundai Doosan и коробки передач EST15K производства SNT Dynamics, получил улучшенную комбинированную броню, комплекс активной защиты Aselsan AKKOR, систему управления огнем Aselsan VOLCAN-II, дистанционно управляемый боевой модуль Aselsan SARP с 12,7 мм пулеметом. Полная боевая масса танка составляет 65 тонн.

В дальнейшем танк получит турецкий двигатель ВМС Power Batu и автоматическую трансмиссию, что должно уменьшить зависимость Турции от Южной Кореи.
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5 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 14:15
    +1
    Молодцы! Ничего не скажешь! Все отказывали, все запрещали, то движки, то трансмиссию, молодцы, нашли решение. Единственное что смущает это вес 65 тонн. И главное на месте Турции я бы заранее купил бы движки и трансмии штук 500 с каждого и чтобы шлепали быстрее.....а то зажмут Хундай из бугра и опять будет 25 как с оптикой Байрактара....санкции) я смотрел передачу, где было сказано что первые танки (Южно Корейские) оснощались американским движком, и корейцы очень хотели продавать на экспорт свои танки, черная пантеру, тогда они получили отказ. По ходу Хьюндай создал свой движок без американских комплектующих.

    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 14:23
      0
      "В дальнейшем танк получит турецкий двигатель", значит по двигателю решения пока нет, а двигатель это очень весомо.
    2. Submariner971
      Submariner971 Сегодня, 14:30
      0
      Они там свой дизельный двигатель пилят, да еще с автоматической трансмиссией будет! Интересная машина, как минимум...
      1. Антон Ю
        Антон Ю Сегодня, 14:42
        0
        Двигатель Batu разработан на базе танкового двигателя Fiat / Iveco MTCA V12.
  2. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:51
    0
    65тонн? Тогда РФ есть смысл даже помочь Турции. Это точно не против РФ. У нас такое вязнет на раз.Как показали Элефант (Фердинанд) и Тигр II