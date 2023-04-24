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В Госдуму внесен законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян

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В Госдуму внесен законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий повышение налоговой ставки для россиян, покинувших территорию страны, но продолжающих работать в российских компаниях. Инициатором фискальных нововведений выступает правительство РФ.


Поправки к одной из статей Налогового кодекс, в случае принятия вышеупомянутого законопроекта, начнут действовать с 1 января 2024 года. Инициатива предусматривает увеличение налоговой ставки для россиян, покинувших страну до 30%, пишет РИА Новости.

Напомним, что на данный момент для резидентов РФ НДФЛ взимается в размере 13% от дохода, а для нерезидентов, зарабатывающих менее 5 млн рублей в год, ставка составляет 15%.

Согласно российскому законодательству, чтобы считаться налоговым резидентом, физическое лицо должно в течение года находиться на территории России 183 дня подряд (полгода).

Теперь, если законопроект от Минфина будет принят парламентом, то российские компании обяжут взимать 30-процентную ставку с граждан, утративших налоговое резидентство.

Стоит отметить, что ранее в Минфине заявляли, что готовы обсуждать снижение налоговой ставки для россиян, которые работают в отечественных компаниях удаленно (из зарубежья). Более того, еще прошлой осенью глава ведомства Антон Силуанов выступал против усиления фискальных мер по отношению к покинувшим страну гражданам.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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22 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:11
    +2
    В Госдуму внесен законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян
    . Вот и посмотрим, кто кого и кто за кого.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:23
      +3
      По тем кто свалил от службы в армии и мобилизации, а также трусливым патриотам вполне справедливо, но будет также справедливо в отношении Авена, Фридмана, Клебанова, Галкина и прочих, кто здесь хапнул, свалил за границу, но зарплату и дивиденды до сих пор получают из России.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:36
        -2
        Вопросы, вопросы... мы их задаём, отправляем на верх, а в ответ...
      2. Aken
        Aken Сегодня, 14:40
        0
        Что делать с теми, кто уехал 5 лет назад?
  2. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 14:13
    +5
    Поздравляю госдумцев, были работающие в Российских компаниях, станут работающими в нероссйских. Ума палата.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:25
      0
      Палка всегда о двух концах!
      Уйдут западные компании отсюда, на их месте появятся другие, свои... а то ж мы без забугорных указулек не поживём. Кстати, за бугром, места всем не хватит, там вылетают из бизнеса, на раз два, чирикнуть не успеешь.
      В общем, не попробуешь, не узнаешь.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 14:48
        0
        Не появятся, увы. Ну, кроме тех, которые принадлежат уважаемым людям.
        Рутюб вам в пример (жадности).
    2. Aken
      Aken Сегодня, 14:42
      +1
      станут работающими в нероссйских.

      Депутаты так глубоко не копают. Нажимателям кнопок это не положено.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:14
    0
    Силуанов выступал против усиления фискальных мер
    Низзя обижать 500-х и олигархов !
  4. monetam
    monetam Сегодня, 14:17
    -1
    Совершенно правильная инициатива, можно было сделать законопроект и с ещё более жесткими условиями.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:20
    0
    Инициатором фискальных нововведений выступает правительство РФ.

    Теперь, если законопроект от Минфина

    Так кто все-таки внес? Мишустин (или его аппарат) от лица правительства или Минфин в лице Силуанова. Это разные "конторы"
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:21
    0
    Начинается.
    Уже бы сделали налоги для всех граждан так , чтобы кошелёк был пустой.
    Ещё кропят барыги , все с далека заходят.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:23
    -1
    Цитата: Дилетант
    Инициатором фискальных нововведений выступает правительство РФ.

    Теперь, если законопроект от Минфина

    Так кто все-таки внес? Мишустин (или его аппарат) от лица правительства или Минфин в лице Силуанова. Это разные "конторы"

    Все они там одинаковые.
  8. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 14:27
    -3
    Вот если примут, прям уважуха Думе. Пора уже эту вырусь на место ставить.
  9. Sadok
    Sadok Сегодня, 14:29
    0
    ну... даже не знаю, что еще подсказать. жахните 50% налог на пожертвования через СМС ( так то в стране денег нет не то что на детей, на бойцов не хватает. всем миром собираем), во! аппараты импортные? - да. комплектуха, инфраструктура вражеские? - да!! вперед, депутначики.
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:31
    -1
    Напомним, что на данный момент для резидентов РФ НДФЛ взимается в размере 13% от дохода

    Может стоит рассмотреть снижение налога? Как минимум для создания какой то конкуренции и привлекательности трудоустройства. Не? request
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:45
      0
      Лучше не надо рассматривать! А то уже люди вынуждены покупать бюджетные китайские авто по цене недавнего европейского премиума после снижения инфляции. Так и НДФЛ могут до 30% понизить, для разминки, так сказать!
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:51
      +2
      По уже существующему законодательству резиденты находящиеся за границей и работающие в любых компаниях с иностранной юрисдикцией осуществляющих свою деятельность на территории России обязаны платить 30%. Очевидно эту норму хотят распространить на работу вообще в любой компании в России независимо от юрисдикции этой компании. Ну и? Эта схема легко обходится- сотрудник выводится за штат и работает как фрилансер, или через зарегестрированный на западе аутсорсинг, причём оплата иму идёт с какого-нибудь счета за рубежом в иностранный же банк,
      а ещё лучше- через фонд, и ФНС не будет вообще ничего знать, так как западные банки и фонды разорвали любое сотрудничество с Российской ФНС. Таким образом наше государство лишиться даже этих 16%, плюс пенсионных и соц налогов, которые получает сейчас. Очередной выстрел в ногу.
  11. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:32
    +1
    Надо бы как-то начать проверять законотворцев на алкоголь и наркотики.
    Ну чем они хуже водителей.
    А последствия небрежного руления у них куда более разрушительны.
  12. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:44
    -1
    Поднять НДФЛ на зарплаты ... ну, можно, некоторый смысл есть. Но гораздо лучше поднять налоги от сдачи имущества в аренду, на дивиденды по акциям...
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:53
      0
      А не замахнуться ли нам на Уильяма, нашего, Шекспира? И вообще частную собственность отменить? И не будет не аренды ни дивидендов, ни акций ...
  13. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:46
    +1
    Цитата: Andriuha077
    Надо бы как-то начать проверять законотворцев на алкоголь и наркотики.
    Ну чем они хуже водителей.
    А последствия небрежного руления у них куда более разрушительны.


    Я как-то на 4м курсе ухитрился сдать психиатрию на 4. Лёгкий билет попался. Однако точно знаю, что во власти % психов выше, чем среди простых людей.