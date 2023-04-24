В Госдуму внесен законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий повышение налоговой ставки для россиян, покинувших территорию страны, но продолжающих работать в российских компаниях. Инициатором фискальных нововведений выступает правительство РФ.
Поправки к одной из статей Налогового кодекс, в случае принятия вышеупомянутого законопроекта, начнут действовать с 1 января 2024 года. Инициатива предусматривает увеличение налоговой ставки для россиян, покинувших страну до 30%, пишет РИА Новости.
Напомним, что на данный момент для резидентов РФ НДФЛ взимается в размере 13% от дохода, а для нерезидентов, зарабатывающих менее 5 млн рублей в год, ставка составляет 15%.
Согласно российскому законодательству, чтобы считаться налоговым резидентом, физическое лицо должно в течение года находиться на территории России 183 дня подряд (полгода).
Теперь, если законопроект от Минфина будет принят парламентом, то российские компании обяжут взимать 30-процентную ставку с граждан, утративших налоговое резидентство.
Стоит отметить, что ранее в Минфине заявляли, что готовы обсуждать снижение налоговой ставки для россиян, которые работают в отечественных компаниях удаленно (из зарубежья). Более того, еще прошлой осенью глава ведомства Антон Силуанов выступал против усиления фискальных мер по отношению к покинувшим страну гражданам.