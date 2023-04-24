ВС РФ наносят удары по местам выявленной активности ВСУ в Сумской области

Российская разведка выявила места военной активности ВСУ, включая подразделения территориальной обороны Украины в Сумской области. В частности, была подтверждена информация о наличии в районе города Белополье нескольких единиц военной техники в качестве арсенала подразделений украинских войск. Помимо объектов в Белополье были выявлены места военной активности противника и в других районах Сумской области.
После этого по объектам ВСУ были нанесены удары из различных видов оружия. Используется как ствольная, так и реактивная артиллерия. При этом применяются высокоточные боеприпасы, позволяющие наносить поражение точечно.
Уничтожаются склады с военной техникой и оружием противника. Также следуют удары по пунктам дислокации личного состава ВСУ и узлам связи, которые противник использует в том числе для проведения обстрелов Курской и Брянской областей РФ.
Одновременно с этим идёт огневое воздействие на цели в Херсонской области. Там ВС РФ продолжают боевую работу, нацеленную на выбивание украинских резервов, которые противник всё последнее время стягивал в разные районы на правобережье Днепра.
Напомним, спикер оперативного командованию «Юг» Наталья Гуменюк ранее раскритиковала американский институт изучения войны за его публикацию о том, что ВСУ якобы удалось занять плацдарм на левом берегу Днепра в районе города Алешки. Гуменюк заявила, что такие данные не соответствуют действительности и фактически дала понять, что ISW сливает в сеть информацию о возможность месте контрнаступления ВСУ.