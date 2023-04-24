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ВС РФ наносят удары по местам выявленной активности ВСУ в Сумской области

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ВС РФ наносят удары по местам выявленной активности ВСУ в Сумской области

Российская разведка выявила места военной активности ВСУ, включая подразделения территориальной обороны Украины в Сумской области. В частности, была подтверждена информация о наличии в районе города Белополье нескольких единиц военной техники в качестве арсенала подразделений украинских войск. Помимо объектов в Белополье были выявлены места военной активности противника и в других районах Сумской области.


После этого по объектам ВСУ были нанесены удары из различных видов оружия. Используется как ствольная, так и реактивная артиллерия. При этом применяются высокоточные боеприпасы, позволяющие наносить поражение точечно.

Уничтожаются склады с военной техникой и оружием противника. Также следуют удары по пунктам дислокации личного состава ВСУ и узлам связи, которые противник использует в том числе для проведения обстрелов Курской и Брянской областей РФ.

Одновременно с этим идёт огневое воздействие на цели в Херсонской области. Там ВС РФ продолжают боевую работу, нацеленную на выбивание украинских резервов, которые противник всё последнее время стягивал в разные районы на правобережье Днепра.

Напомним, спикер оперативного командованию «Юг» Наталья Гуменюк ранее раскритиковала американский институт изучения войны за его публикацию о том, что ВСУ якобы удалось занять плацдарм на левом берегу Днепра в районе города Алешки. Гуменюк заявила, что такие данные не соответствуют действительности и фактически дала понять, что ISW сливает в сеть информацию о возможность месте контрнаступления ВСУ.
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3 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:26
    +4
    Работа по перемалыванию резервов укропа продолжается и это хорошо. good
    1. barclay
      barclay Сегодня, 14:44
      +1
      Надеюсь, эта работа идёт по наростающей. Надеюсь, в этом нам содействует и спутниковая группировка китайских товарищей. Это особенно важно для уменьшения пыла укронациков перед их планами.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:31
    +1
    ВС РФ наносят удары по местам выявленной активности ВСУ в Сумской области
    . Очевидно, что с началом массового использования планирующих авиабомбой, возможности поражения вражеской инфраструктуры, военных объектов, увеличиваются.