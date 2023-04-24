WSJ: Несмотря на украинский кризис власти Норвегии продолжают находить точки соприкосновения в отношениях с Россией

Всё это говорит о том, что, несмотря на ситуацию вокруг Украины, странам, граничащим с Россией, необходимо налаживать с ней добрососедские отношения

Тот факт, что мы являемся членом НАТО, даёт нам сдерживание. Так что, наша страна прекрасно осознаёт, каков военный потенциал России, а потому не намерена её беспокоить. Мы не заинтересованы в усилении напряжённости в приграничных районах