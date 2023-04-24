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WSJ: Несмотря на украинский кризис власти Норвегии продолжают находить точки соприкосновения в отношениях с Россией

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WSJ: Несмотря на украинский кризис власти Норвегии продолжают находить точки соприкосновения в отношениях с Россией

Несмотря на украинский кризис, власти Норвегии продолжают находить точки соприкосновения в отношениях с Россией. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Таким образом, эта страна не только оставила пункт пропуска, но и по-прежнему разрешает российским кораблям швартоваться в её портах, хотя многие западные государства закрыли въезд для россиян.


Также, по информации издания, многие российские граждане, проживающие в приграничном с Норвегией регионе, до сих пор беспрепятственно ездят за покупками в ближайший город Киркенес.

Вот что пишет по этому поводу автор публикации:

Всё это говорит о том, что, несмотря на ситуацию вокруг Украины, странам, граничащим с Россией, необходимо налаживать с ней добрососедские отношения

Более того, продолжается сотрудничество норвежской и российской береговой охраны в арктических поисково-спасательных операциях, контакты между пограничниками обеих стран проводятся на регулярной основе. Российское консульство в Киркенесе даже возобновило выдачу виз норвежцам, которые также приезжают в РФ за дешёвыми сигаретами и алкоголем.

Тем не менее, в отношениях между Москвой и Осло сохраняется определённая напряжённость, о чём свидетельствует недавняя высылка 15 российских дипломатов из норвежского посольства.

Тот факт, что мы являемся членом НАТО, даёт нам сдерживание. Так что, наша страна прекрасно осознаёт, каков военный потенциал России, а потому не намерена её беспокоить. Мы не заинтересованы в усилении напряжённости в приграничных районах

– отметил политолог Томас Нильсен.

В то же время, автор статьи указал на то, что Норвегия никогда не вступала в войну с Россией. После того как она была оккупирована нацистами во время Второй мировой войны, тогдашнее норвежское правительство в изгнании создало военную миссию в Москве. Тем не менее, советские войска по окончании войны помогли норвежцам вернуть контроль над своей территорией, не предприняв, при этом, каких-либо попыток присоединить её к себе.

Кстати говоря, эта скандинавская страна заменила Россию на рынке энергоресурсов, после того как поставки российского природного газа в Европу резко снизились. Что же касается диверсии на «Северных потоках», то после произошедшего инцидента, Осло стал уделять повышенное внимание вопросам, связанным с безопасностью своих трубопроводов и кабелей связи.

В заключении, отмечает автор, чиновники из норвежского оборонного ведомства сообщили о том, что Россия не применяет свои подлодки и стратегические бомбардировщики для осуществления каких-либо манёвров, хотя они и расположены вблизи норвежской границы в городе Гаджиево (там расположена военно-морская база Северного Флота РФ) Мурманской области.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:27
    +2
    Ага, на фото надпись Норвежко- русская граница - русская написана с маленькой буквы. Даже в этом принижают, сволоты....
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:43
      +3
      Российское консульство в Киркенесе даже возобновило выдачу виз норвежцам

      А россиянам норвежцы визы выдают?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 16:24
        0
        Когда взорвём норвежские газопроводы в отместку за Северные Потоки?
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:28
    0
    А хорош бы был пролив от соловков до нарвика.
    Незамерзающий. Продолжение смп
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:28
    +4
    Прочитал и плюнул на экран монитора, в портах Норвегии сплошь траулеры из России, вся их прибреная инфраструктура работает за счет наших выловов, и этому есть причина, как только БМРТ (большой морозильный траулер) заходит в российские воды тут же набегают налоговики, СЭСы, Роспотребнадзоры...... а так они скинут продукцию, возьмут провизию и воду и в море.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:30
      +3
      А ДАМ - адский ястреб Твиттера, случайно не Норвегии подарил 200 км морской зоны ? what
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 15:34
      +2
      Монитор- то при чем? Если только легче стало... стало?
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:14
    +1
    Гитлер тоже находил точки соприкосновения с СССР с 1939 по 1941 годы...
  5. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 17:06
    0
    Видимо автор сам так преисполнился теплыми чувствами к Норвегии, что пытается довести теплоту и до нас. Но как то весь этот положительный бред обошел стороной присоединение Норвегии к санкциям и начавшиеся после этого различные козни против России на государственном уровне. Чего только стоила одна возня вокруг Шпицбергена и расположенных там российских поселений. Напомнить? Напомню: 18 марта 2022г. власти Норвегии объявили, что присоединяются к части введенных Европейским союзом санкций против России - три пакета, принятых до 9 марта 2022 для начала и ко всем последующим после этой даты. В конце апреля того же года Осло ограничил выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками. Помимо этого, российским судам, за исключением рыболовных, запретили заходить в местные порты. Это привело к блокированию на границе критически важных товаров, необходимых для обеспечения работы треста «Арктикуголь» и Генерального консульства России на Шпицбергене. В частности, речь идет о продуктах питания, медицинском оборудовании, строительных материалах и запасных частях для транспортных средств. Ваши слова "по-прежнему разрешает российским кораблям швартоваться в её портах" относятся к сугубо рыболовецким судам. Хотите знать почему? Впрочем, что бы мне не предъявили за "слишком много букав", потрудитесь просто напросто загуглить по этой теме и не писать всякую дичь про наши "добрые отношения", а то это все смахивает на какую то "заказуху" про "добрых норвежских друзей. Аж дерьмо подкипает...