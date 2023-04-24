WSJ: Несмотря на украинский кризис власти Норвегии продолжают находить точки соприкосновения в отношениях с Россией

Несмотря на украинский кризис, власти Норвегии продолжают находить точки соприкосновения в отношениях с Россией. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Таким образом, эта страна не только оставила пункт пропуска, но и по-прежнему разрешает российским кораблям швартоваться в её портах, хотя многие западные государства закрыли въезд для россиян.
Также, по информации издания, многие российские граждане, проживающие в приграничном с Норвегией регионе, до сих пор беспрепятственно ездят за покупками в ближайший город Киркенес.
Вот что пишет по этому поводу автор публикации:
Всё это говорит о том, что, несмотря на ситуацию вокруг Украины, странам, граничащим с Россией, необходимо налаживать с ней добрососедские отношения
Более того, продолжается сотрудничество норвежской и российской береговой охраны в арктических поисково-спасательных операциях, контакты между пограничниками обеих стран проводятся на регулярной основе. Российское консульство в Киркенесе даже возобновило выдачу виз норвежцам, которые также приезжают в РФ за дешёвыми сигаретами и алкоголем.
Тем не менее, в отношениях между Москвой и Осло сохраняется определённая напряжённость, о чём свидетельствует недавняя высылка 15 российских дипломатов из норвежского посольства.
Тот факт, что мы являемся членом НАТО, даёт нам сдерживание. Так что, наша страна прекрасно осознаёт, каков военный потенциал России, а потому не намерена её беспокоить. Мы не заинтересованы в усилении напряжённости в приграничных районах
– отметил политолог Томас Нильсен.
В то же время, автор статьи указал на то, что Норвегия никогда не вступала в войну с Россией. После того как она была оккупирована нацистами во время Второй мировой войны, тогдашнее норвежское правительство в изгнании создало военную миссию в Москве. Тем не менее, советские войска по окончании войны помогли норвежцам вернуть контроль над своей территорией, не предприняв, при этом, каких-либо попыток присоединить её к себе.
Кстати говоря, эта скандинавская страна заменила Россию на рынке энергоресурсов, после того как поставки российского природного газа в Европу резко снизились. Что же касается диверсии на «Северных потоках», то после произошедшего инцидента, Осло стал уделять повышенное внимание вопросам, связанным с безопасностью своих трубопроводов и кабелей связи.
В заключении, отмечает автор, чиновники из норвежского оборонного ведомства сообщили о том, что Россия не применяет свои подлодки и стратегические бомбардировщики для осуществления каких-либо манёвров, хотя они и расположены вблизи норвежской границы в городе Гаджиево (там расположена военно-морская база Северного Флота РФ) Мурманской области.