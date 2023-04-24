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Минобороны подтвердило уничтожение иностранных наёмников из «Грузинского легиона» в Константиновке

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Минобороны подтвердило уничтожение иностранных наёмников из «Грузинского легиона» в Константиновке

Иностранные наемники из состава так называемого "Грузинского легиона", воюющие против российской армии в составе ВСУ, понесли большие потери на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Минобороны на своем официальном сайте.


Российская разведка получила точные данные о размещении грузинских боевиков на территории населенного пункта Константиновка ДНР. Разместились наемники в здании библиотеки надеясь, что российские войска не будут наносить удары по гражданским объектам. Однако место дислокации боевиков было установлено, после чего по нему был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер". Кроме того, удар также был нанесен и по выявленному складу вооружений ВСУ.

В итоге прилетов, как заявил официальный представитель Минобороны Конашенков, 60 грузинских наемников перешли в категорию "двухсотых", еще порядка 20 - стали "трехсотыми", причем тяжелыми. Также было уничтожено более десяти единиц военной техники. Произошло все это еще 21 апреля, но опубликовано только сейчас, видимо проводилась дополнительная проверка результатов попадания.

В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения. Уничтоженные боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года

- говорится в сообщении.

В военном ведомстве предупредили, что имеют информацию на каждого иностранного наемника, выступившего против российской армии с оружием в руках, всех их ждет возмездие.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:29
    +5
    В этот раз грузины не успели убежать.Теряют квалификацию.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 14:33
      +4
      И дикий крик и стон глухой
      Промчались в глубине долины —
      Недолго продолжался бой:
      Бежали робкие грузины! (с)
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      В этот раз грузины не успели убежать.Теряют квалификацию.

      Целый Искандер на этих "у...в" не пожалели.
      Сильно они старались, чтобы так сложилось.
  2. Береговичок_1
    Береговичок_1 Сегодня, 14:32
    +3
    Собакам собачья смерть. Не то что не жалко, а радостно. Молодцы ракетчики!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:35
    +2
    Хорошая новость. "Отпелись" грузины. Разведка и ракетчики сработали на отлично. good
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:38
    0
    Боже мой, свершилось чудо! Наконец-то назвали цифры вражеских потерь! А то ведь обычно "много", "большое количество", "значительнье число"... А дальше понимайте, читатели, как знаете! laughing
    1. solar
      solar Сегодня, 14:44
      -1
      до 60 боевиков

      Это лукавое "до" обычно говорит о том, что по данным разведки у противника в этом месте было 60 человек, а вот сколько убиты- неизвестно (но явно не больше, чем 60).
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: solar
      Боже мой, свершилось чудо! Наконец-то назвали цифры вражеских потерь! А то ведь обычно "много", "большое количество", "значительнье число"... А дальше понимайте, читатели, как знаете!


      Для особо нетерпеливых, которые, стуча кулачками и топая ножками, требуют немедленно - "Фото в студию!", "Видео в студию!", "Где точное количество!?"..., написано:
      Произошло все это еще 21 апреля, но опубликовано только сейчас, видимо проводилась дополнительная проверка результатов попадания.
  5. Комментарий был удален.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 14:39
    +2
    В самом деле, очень хорошая новость- если наши и преувеличили, то ненамного. Обычно Искандеры просто так, на рядовые цели не тратят. А наемники -как правило высокомотивированные и умелые бойцы, так что их ликвидация есть очень хорошее достижение.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:40
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Уничтоженные боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года

    Ни что не забыто. Русские помнят все.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 14:49
      0
      Такие мы человеки, зла не помним.... мы записываем.... winked