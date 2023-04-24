Минобороны подтвердило уничтожение иностранных наёмников из «Грузинского легиона» в Константиновке

В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения. Уничтоженные боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года

Иностранные наемники из состава так называемого "Грузинского легиона", воюющие против российской армии в составе ВСУ, понесли большие потери на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Минобороны на своем официальном сайте.Российская разведка получила точные данные о размещении грузинских боевиков на территории населенного пункта Константиновка ДНР. Разместились наемники в здании библиотеки надеясь, что российские войска не будут наносить удары по гражданским объектам. Однако место дислокации боевиков было установлено, после чего по нему был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер". Кроме того, удар также был нанесен и по выявленному складу вооружений ВСУ.В итоге прилетов, как заявил официальный представитель Минобороны Конашенков, 60 грузинских наемников перешли в категорию "двухсотых", еще порядка 20 - стали "трехсотыми", причем тяжелыми. Также было уничтожено более десяти единиц военной техники. Произошло все это еще 21 апреля, но опубликовано только сейчас, видимо проводилась дополнительная проверка результатов попадания.- говорится в сообщении.В военном ведомстве предупредили, что имеют информацию на каждого иностранного наемника, выступившего против российской армии с оружием в руках, всех их ждет возмездие.