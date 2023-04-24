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Американское издание перечислило военные операции Украины, которые находятся под контролем США

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Американское издание перечислило военные операции Украины, которые находятся под контролем США

В вопросах планирования и проведения военных операций киевский режим далеко не всегда самостоятелен. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники в украинском руководстве.


По утверждению информаторов издания, фактически целый ряд военных операций ВСУ находится под контролем США. В их числе – военные операции с применением РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS.

Обычно ВСУ не используют поставленные США современные ракетные системы без подтверждения или предоставления американскими военными данных о цели с базы в Европе. Это делается для того, чтобы обеспечить высокую точность наносимых ударов и сохранить реактивные установки от ответных ударов ВС РФ.

Второе доказательство влияния Пентагона на военные операции ВСУ – запрет американским командованием использовать поставленное США вооружение для нанесения ударов по «старой» территории России (освобожденные после 2022 года территории и республики Донбасса рассматриваются в качестве «допустимых» целей для американских РСЗО).

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на российские аэродромы в прошлом году – типичный пример запрета на использование для таких нападений американского оружия. Если Киев хочет поразить какие-то цели в глубине России, ему приходится полагаться лишь на собственное вооружение.

В то же время, представители киевского режима уверены, что, если они будут регулярно доказывать Вашингтону свою «послушность» в выборе целей, это может стать основанием для предоставления Украине более современного вооружения большей дальности. Как известно, украинское командование давно просит у Запада дальнобойные ракеты.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Spc. Russell J. Good - http://www.defenselink.mil
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4 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:44
    +1
    целый ряд военных операций ВСУ находится под контролем США.

    Так бы прямо и говорили... под бдительгым руководством США....
  2. HAM
    HAM Сегодня, 14:47
    +1
    Так что выходит удары по гражданским объектам в Донецке на совести америкосов,а не только кохлов...сами сцки признались...
  3. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:48
    +1
    Лишнее подтверждение, что Россия ведет войну не с Украиной, а с НАТО. Укроп - расходный материал, пушечное мясо в этом конфликте.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:54
    0
    Под контролем США на территории Украины ( за исключением освобожденных территорий) не находится разве что перевозка арбузов баржами по Днепру , да и то под вопросом.