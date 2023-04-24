В вопросах планирования и проведения военных операций киевский режим далеко не всегда самостоятелен. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники в украинском руководстве.
По утверждению информаторов издания, фактически целый ряд военных операций ВСУ находится под контролем США. В их числе – военные операции с применением РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS.
Обычно ВСУ не используют поставленные США современные ракетные системы без подтверждения или предоставления американскими военными данных о цели с базы в Европе. Это делается для того, чтобы обеспечить высокую точность наносимых ударов и сохранить реактивные установки от ответных ударов ВС РФ.
Второе доказательство влияния Пентагона на военные операции ВСУ – запрет американским командованием использовать поставленное США вооружение для нанесения ударов по «старой» территории России (освобожденные после 2022 года территории и республики Донбасса рассматриваются в качестве «допустимых» целей для американских РСЗО).
Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на российские аэродромы в прошлом году – типичный пример запрета на использование для таких нападений американского оружия. Если Киев хочет поразить какие-то цели в глубине России, ему приходится полагаться лишь на собственное вооружение.
В то же время, представители киевского режима уверены, что, если они будут регулярно доказывать Вашингтону свою «послушность» в выборе целей, это может стать основанием для предоставления Украине более современного вооружения большей дальности. Как известно, украинское командование давно просит у Запада дальнобойные ракеты.