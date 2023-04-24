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Американский журналист: Белый Дом преследует неугодных граждан США, обвиняя их в связях с Москвой

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Американский журналист: Белый Дом преследует неугодных граждан США, обвиняя их в связях с Москвой

В Америке левая оппозиция подвергается гонениям. Белый Дом преследует этих неугодных властям граждан США, обвиняя их в связях с Москвой.

Такое мнение высказал независимый американский журналист Гленн Гринвальд в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Гринвальд считает, что администрация Байдена, обвиняя Кремль в «тирании», сама фактически подпадает под это определение. Более того, она старается выработать у американского общества привычку к таким методам, применяемым американскими властями в отношении оппозиции, чтобы оно воспринимала их как норму. Такая практика может быть перенесена на любое проявление инакомыслия по отношению к президенту США, Демократической партии или политике Белого Дома по отношению к киевскому режиму.

Карлсон отметил, что взгляды преследуемых администрацией Байдена левых оппозиционеров из Американской народной социалистической партии во многом расходятся с его политической позицией. Но он считает неправильным, что эти люди подвергаются гонениям. Вместе с тем Карлсон доволен, что стоящие у власти в США демократы показали свое истинное лицо, свою приверженность авторитарным методам управления.

Наблюдая за беседой двух известных представителей СМИ Америки, можно отметить, что внутренний раскол в американском обществе углубляется. И если события будут и далее развиваться в том же направлении, то при самом худшем сценарии нельзя исключать даже вторую гражданскую войну в США.
Использованы фотографии:
https://joebiden.com/
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1 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:52
    0
    "Демократию" всем другим несут, на себя не остается.......