Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли. Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделаем это очень скоро

Несмотря на звучащие заявления Зеленского о продолжении обороны Бахмута и переброске туда дополнительных подразделений, на самом деле основные силы ВСУ из города уже выведены. С таким утверждением выступает испанское издание El Mundo, ссылаясь на украинских военных.По данным испанцев, в Бахмуте осталась лишь пара "хороших" бригад ВСУ, продолжающих держать оборону в западных районах города. Остальные части и подразделения украинской армии якобы уже выведены, так же как и основная масса украинской бронетехники и артиллерии, хотя выход все еще продолжается, так как для этого имеется всего лишь одна дорога.- приводит издание заявление одного из украинских военных.Между тем ни в Генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского такую информацию не подтверждают. По данным украинских военных, оборона Бахмута продолжается, на некоторых участках ВСУ даже "контратакуют", пытаясь отбросить штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" обратно за железную дорогу. Сообщается, что ответственный за оборону города Сырский сегодня снова выезжал в район Бахмута, но в самом городе не побывал, обвинив Россию в применении "климатического оружия ", из-за которого идут дожди и не дают ВСУ контратаковать. Генерал требует перебросить в район Бахмута западную бронетехнику, включая танки , чтобы стабилизировать ситуацию и отбросить российские войска за ж.д. станцию. Дожди не позволяют ВСУ организовать контрудар по флангам, а значит необходимо использовать гусеничную технику, чтобы разблокировать Бахмут.Как уже сообщалось, в настоящее время остатки ВСУ закрепились в высотках в западной части города, превратив их в неприступные крепости. Однако, как заявляют в самом Киеве, российская авиация наносит удары планирующими бомбами, разбирая украинские укрепления.