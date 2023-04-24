Основатель ЧВК «Вагнер» связал контрнаступление ВСУ с освобождением Артемовска: «Наша задача — перемалывать украинскую армию»

Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно

Оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт

Когда бойцы ЧВК «Вагнер» окончательно освободят Артемовск (Бахмут) от украинских формирований, ВСУ перейдут в анонсированное ранее контрнаступление. Об этом заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, комментируя вероятные сроки начала украинского контрнаступления.Как отметил глава ЧВК, в Артемовске его бойцы преследуют основную задачу – перемалывание украинских формирований без предоставления им возможности собраться для проведения последующего контрнаступления.- подчеркнул Пригожин.По мнению основателя ЧВК «Вагнер», как только российские силы возьмут Артемовск, президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется «величайшая победа», чтобы сгладить впечатление от сдачи города. Для этого ему придется начать контрнаступление, о котором так много говорят на Украине и на Западе.Пригожин подчеркнул, что в настоящее время у российских сил фактически нет препятствий для выхода на оперативный простор, так как ситуация вокруг Артемовска в радиусе 10 километров не поменяется в случае его взятия. Все останется прежним.- заявил Пригожин.Напомним, что украинские руководители и западные эксперты постоянно называют разные предполагаемые даты начала контрнаступления – то это апрель-май, то конец мая – июнь, то середина лета и даже осень. Например, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключил занятия всех территорий, находившихся под контролем Киева в 1991 году, к осени 2023 года, что само по себе звучит абсолютно нереально. Ранее, напомним, Буданов обещал «взять Крым» уже весной 2023 года.