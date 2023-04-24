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Основатель ЧВК «Вагнер» связал контрнаступление ВСУ с освобождением Артемовска: «Наша задача — перемалывать украинскую армию»

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Основатель ЧВК «Вагнер» связал контрнаступление ВСУ с освобождением Артемовска: «Наша задача — перемалывать украинскую армию»

Когда бойцы ЧВК «Вагнер» окончательно освободят Артемовск (Бахмут) от украинских формирований, ВСУ перейдут в анонсированное ранее контрнаступление. Об этом заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, комментируя вероятные сроки начала украинского контрнаступления.


Как отметил глава ЧВК, в Артемовске его бойцы преследуют основную задачу – перемалывание украинских формирований без предоставления им возможности собраться для проведения последующего контрнаступления.

Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно

- подчеркнул Пригожин.

По мнению основателя ЧВК «Вагнер», как только российские силы возьмут Артемовск, президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется «величайшая победа», чтобы сгладить впечатление от сдачи города. Для этого ему придется начать контрнаступление, о котором так много говорят на Украине и на Западе.

Пригожин подчеркнул, что в настоящее время у российских сил фактически нет препятствий для выхода на оперативный простор, так как ситуация вокруг Артемовска в радиусе 10 километров не поменяется в случае его взятия. Все останется прежним.

Оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт

- заявил Пригожин.

Напомним, что украинские руководители и западные эксперты постоянно называют разные предполагаемые даты начала контрнаступления – то это апрель-май, то конец мая – июнь, то середина лета и даже осень. Например, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключил занятия всех территорий, находившихся под контролем Киева в 1991 году, к осени 2023 года, что само по себе звучит абсолютно нереально. Ранее, напомним, Буданов обещал «взять Крым» уже весной 2023 года.
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4 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:54
    0
    До последнего времени непосредственно в городе украинское командование держало около 14 тысяч человек (сейчас, возможно, меньше). Они объединены в тактическую группу «Бахмут», собранную из 17 бригад, в составе которых имеется примерно 47 батальонов неполного состава, — добавил Влад Шлепенко.

    Эксперт также добавил, что на севере города есть ещё около 13 тысяч украинских боевиков, а на юго-западе — порядка 7 тысяч солдат. При этом командование ВСУ оказалось не таким наивным и выделило оперативный резерв, который также намерен не допустить смыкания клещей, и пока что противник справляется с этой задачей.

    В общем количестве в боях за Бахмут принимают участие не меньше 60 бригад (в их составе свыше 160 батальонов) и имеют неплохой запас вооружения. Так, боевики украинской армии имеют в распоряжении около 300 танков, 1200 БМП и бронированных авто, а также до 300 орудий полевой артиллерии и 93 РСЗО.

    Основу оперативной группы «Соледар» составляют достаточно боеспособные и мотивированные подразделения, имеющие, по оценке «вагнеров», довольно грамотное руководство и не склонные к бегству,- добавил Влад Шлепенко.

    При этом украинское командование формирует ещё четыре ударных группировок:

    – для наступления на Северск и Попасную (силы сконцентрированы в Звановке, Раздоловке и Весёлом);
    – для удара по Константиновке и Торецку (направление на Дебальцево).

    Оставшиеся две группировка необходимы для деблокирования русских военных в самом Бахмуте. Так, на севере противник концентрируется в населённых пунктах Рай-Александровка, Малиновка и Славянск, а на юге — в Константиновке, Предтечине и Николаевке.

    При этом сейчас украинская армия несёт большие потерив в Бахмуте, заключает Влад Шлепенко.

    Украинский Телеграм-канал «Резидент» сообщает о том, что в Генштабе в срочном порядке пытаются изменить тактику обороны Бахмута/Авдеевки/Угледара, из-за массового применения российскими войсками авиационных бомб. Основной принцип строился вокруг создания укрепрайонов из высотных домов, в которых на верхних этажах располагались снайперы, а в подвалах склады и штабы подразделений. В последние дни российские войска проводят разведку при помощи дронов, а потом по зданиям наносят бомбовый удар, после чего от домов не остаётся ничего, а тех, кто находится в подвалах, просто хоронят заживо, так как разбирать завалы нет возможности. Потери настолько значительны, что Генштаб вынужден менять стратегию обороны городов.

    https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-ozhestochyonnye-boi-po-vsemu-frontu-0
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:55
    +1
    Пригожин в сложной ситуации.
    Когда украинское наступление начнется с концом дождей,
    то бойцов Вагнера начнут раздергивать на "затыкание дыр" на
    главных направлениях наступления ВСУ.
    Всем будет уже не до Артемовска. Город исчезнет из первых новостей.
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 14:58
    0
    Оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт
    троллинг генштаба засчитан.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:00
    0
    Оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт

    Польша уже стремается? smile