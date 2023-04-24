Глава ДНР: Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска

Наиболее ожесточенные бои в зоне проведения СВО продолжаются в районе донецкого города Артёмовска (Бахмут) и уже можно сказать, что они даже слишком затянулись. При этом обе стороны говорят о том, что перемалывают войска противника.Как заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, врио главы ДНР Денис Пушилин, российским силам удалось продвинуться на северо-западе и западе Артемовска. При этом он добавил, что такого успеха удалось достичь бойцам из ЧВК «Вагнер» за сутки.По словам Пушилина, обстановка в этом районе остается напряженной и, кроме того, далее идет сложный участок, где находятся высотные здания, оборудованные ВСУ для ведения огня. Он также уточнил, что российские силы идут вперед и по железной дороге, которая проходит через Артемовск.Врио главы Донецкой Народной Республики отметил, что предпринимаются определенные меры и по окончательному перекрытию путей снабжения украинских сил. Странно, что ВСУ до сих пор имеют возможность снабжать свои части в Артёмовске, хотя уже не раз заявлялось, что все подходы к городу находятся под огневым контролем ВС России.Пушилин сообщил также, что из города продолжается эвакуация мирного населения в более безопасные районы ДНР.Напомним, что бои за расположенный на территории ДНР Артемовск (украинское название Бахмут) идут с переменной интенсивностью с августа прошлого года.