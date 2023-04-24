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Глава ДНР: Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска

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Глава ДНР: Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска

Наиболее ожесточенные бои в зоне проведения СВО продолжаются в районе донецкого города Артёмовска (Бахмут) и уже можно сказать, что они даже слишком затянулись. При этом обе стороны говорят о том, что перемалывают войска противника.


Как заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, врио главы ДНР Денис Пушилин, российским силам удалось продвинуться на северо-западе и западе Артемовска. При этом он добавил, что такого успеха удалось достичь бойцам из ЧВК «Вагнер» за сутки.

По словам Пушилина, обстановка в этом районе остается напряженной и, кроме того, далее идет сложный участок, где находятся высотные здания, оборудованные ВСУ для ведения огня. Он также уточнил, что российские силы идут вперед и по железной дороге, которая проходит через Артемовск.

Врио главы Донецкой Народной Республики отметил, что предпринимаются определенные меры и по окончательному перекрытию путей снабжения украинских сил. Странно, что ВСУ до сих пор имеют возможность снабжать свои части в Артёмовске, хотя уже не раз заявлялось, что все подходы к городу находятся под огневым контролем ВС России.

Пушилин сообщил также, что из города продолжается эвакуация мирного населения в более безопасные районы ДНР.

Напомним, что бои за расположенный на территории ДНР Артемовск (украинское название Бахмут) идут с переменной интенсивностью с августа прошлого года.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Dpsu.gov.ua
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:52
    0
    В ВК неприглядная история с одним батальоном,принявшим от "вагнеровцев"позиции и оставивших их после атаки вскк.С такими "помощниками"на флангах и врага не надо.Этот батальон,из добровольцев-"Поток".
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:07
      +4
      Глава ДНР: Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска
      понятно...через неделю опять посмотрю что там.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:42
        0
        Бахмут.24.04.2023



        Одновременно с этим российская авиация точным попаданием уничтожила переправу в окрестностях Хромово. В самом Бахмуте штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются в районе улиц Григория Сковороды и Геологов. Несмотря на ожесточенные сопротивление, линия фронта смещается всё ближе к Индустриальному техникуму.
        В Бахмуте значительный прорыв: ЧВК «Вагнера» продавила оборону ВСУ в 4 районах Об этом в вечерней сводке сообщают украинские военные аналитики.
        На Бахмутском направлении за последние два дня много изменений, кратко:

        В центре города «вагнера» захватили Салтовский мясокомбинат и ведут активные наступательные действия по улице Чайковского.
        Улица Корсунского — продвижения «вагнера» по переулку Геологов.
        На севере за последние дни большое продвижение «вагнера». На данный момент бои идут по улице Крайняя.
        На трассе О-0506 бойцам ЧВК также удалось вклиниться вглубь обороны ВСУ: «есть тактические продвижения „вагнера“ по посадкам».

        https://donbasstoday.ru/24-04-2023-bitva-za-bahmut-segodnya-zelenskogo-zaklinilo-na-bahmute-novosti-obstanovka-na-24-aprelya/
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:54
    +7
    бои за расположенный на территории ДНР Артемовск (украинское название Бахмут) идут с переменной интенсивностью

    Бахмут - это не украинское название, а абсолютно русское. Был основан в 1571 году как пограничная «Бахмутовская сторожа», позже превратившаяся в укреплённую слободку. Именно тогда русский царь Иван Грозный для отпора крымским татарам и защиты южного рубежа Русского государства приказал создавать пограничные сторожи по рекам Айдар и Северский Донец. В письменных источниках за этот год упоминается Бахмутская сторожа — 6-я по счёту из семи, расположенная «усть Чёрного Жеребца, от Святогорской сторожи полднище». Постоянного населения в стороже не было, так как она располагалась на казачьей земле (вся земля по реке Бахмут принадлежала донским казакам), и пользовались ей вахтовым способом — в первую очередь для добычи соли, чему казаки не мешали. В 1701 году Пётр I приказал построить на Бахмуте крепость и переименовать в острог. В 1701 году государство стало брать налог за добычу соли из озёр, а Бахмутские солеварни было приказано передать в казну. Охрану Бахмутских соляных разработок, как и добычу соли для казны, государство поручило бахмутским, торским и маяцким казакам, которые организационно были объединены в Бахмутскую казачью кампанию. Существовала даже специальная должность «соляного атамана», который получал «Инструкции» от правительства и Соляной Конторы. А Артёмовском он пробыл с 1924 по 2016 годы, как раз во времена Украины. И назвали его в честь Фёдора Андреевича Сергеева, который имел КЛИЧКУ "Артём" и был председателем всеукраинского ЦИКа. Так что Бахмут это его правильное название, которое должно вернуться к нему вместе с миром. Извините за многобуквие, но такие ремарки просто глаз режут.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:09
      +3
      [quote][/quote]чёуштам...жгите напалмом :Бахмут был основан в 1571 году как пограничная «Бахмутовская сторожа», позже превратившаяся в укреплённую слободку. Именно тогда Русский Царь Иван Грозный для отпора крымским татарам и защиты южного рубежа Русского Царства приказал создавать пограничные сторожи по рекам Айдар и Северский Донец. В письменных источниках за этот год упоминается Бахмутская сторожа — 6-я по счёту из семи, расположенная «усть Чёрного Жеребца, от Святогорской сторожи полднище». Постоянного населения в стороже не было, так как она располагалась на казачьей земле (вся земля по реке Бахмут принадлежала донским казакам), и пользовались ей все вахтовым способом — в первую очередь для добычи соли, чему казаки не мешали. Но солеварение в те времена было выгодным делом и было принято решение эти земли «отжать». Слобожане предприняли попытку построить на месте существующего примерно с 1630 года временного казачьего городка — свои многочисленные солеварни на постоянной основе.

      В 1701 году Пётр I приказал построить на Бахмуте крепость и переименовать в острог Бахмут. В 1701 году Указом Петра Великого Бахмутские солеварни перешли в Государеву казну. Охрану Бахмутских соляных разработок, как и добычу соли для казны, государство поручило бахмутским, торским и маяцким казакам, которые организационно были объединены в Бахмутскую казачью кампанию. В 1703 году построена Бахмутская крепость. В 1704 году Бахмутская крепость была подчинена полковнику проправительственного Изюмского слободского казачьего полка Шидловскому.

      Бахмут пережил тяжелые времена мятежа Кондратия Булавина. Казачьи банды Кондратия Булавина превратили Бахмут и солеварни в руины. Пётр I, посетивший в 1709 году развалины Бахмута, распорядился о срочном восстановлении крепости и солеварен. В 1710 году на противоположном, левом берегу реки Бахмут была заложена небольшая земляная крепость. После 1711 года началось интенсивное расширение и укрепление крепостных сооружений — «ограда усилялась рядом брёвен, вкопанных в землю в несколько наклонном к насыпи положении и соединённых сверху прогоном, который удерживался зацепами…при больших разливах реки Бахмут и высоких вследствие этого одеждах». После поражения в Прутском походе Пётр I приказал перевести в Бахмут воинскую команду из Таганрога и приписать к Бахмутской крепости 1450 «черкасов» Изюмского полка.

      В 1715 году бахмутские и торские солеварни стали казёнными предприятиями с администрацией Соляного Правления. Боярин князь Долгорукий указывал, что в городе-крепости были таможня, ратуша Изюмского полка, «для торгового промысла Изюмского полка казаков, торских и маяцких жителей всяких чинов» 15 амбаров и 9 кузниц, «устроены у соловарных колодцев Изюмского полка казаков 140 сковород соловарных, разных городов всяких чинов людей 30 сковород». Повинность по выварке соли допускала и частный промысел — «в Бахмуте за сутки кто буде себе соль варити на сковороде заплатить в казну должен 6 рублей» В аренду сдавалось до 200 чренов-сковород. Солеварению препятствовали стихийные бедствия и эпидемии.

      С июля 1718 до октября 1719 года Бахмут опустел из-за эпидемии чумы, а поступления в казну составляли около 50 тысяч рублей. Поэтому в 1719 году капитан Бахмутского батальона Чирков и ландрат Вепрейский попросили правительство прикомандировать в Бахмут по 50 казаков с каждого слободского полка (Изюм, Ахтырка, Харьков, Сумы, Острогожск), 50 чугуевских конных казаков. Каждый казак должен был добыть по 4 пуда соли на каждый двор (всего 24092 пуда в год).

      При Императрице Анне Иоанновне, 30 сентября 1732 года в городе Бахмуте была построена и освящена Покровская церковь.

      При Императрице Елизавете Петровне, с 1750 года стены Бахмутской крепости уже стали — «в виде венчатых стен 18 фут и более высоты». В середине XVIII века Бахмут стал административным центром Славяносербии.

      По Табели крепостей 1764 года гарнизон Бахмута состоял в мирное время из 1 батальона пехоты Русской Императорской армии, а в военное — до 2500 пехоты и 150 конников Русской Императорской армии, а по артиллерийской Ведомости крепостей 1765 года Бахмут имел 60 пушек и 16 мортир. В 1783 году, указом Императрицы Екатерины Великой Бахмут назначен уездным посёлком Екатеринославской губернии.

      Тогда в посёлке Бахмут насчитывалось 49 дворов, 48 куреней и землянок, 29 солеваренных колодезей, проживало 1700 человек. Работали пять кирпичных, свечной, мыловаренный, воскобойный, шесть салотопных заводов. В посёлке Бахмут были магазин, около 150 лавок, больница, три училища и два частных пансиона для детей состоятельных родителей, воскресная школа для детей рабочих. Бахмут являлся крупнейшим торговым центром. Два раза в год — 12 июля (29 июня), в День Святых Апостолов Петра и Павла и 21 (8) сентября, в День Рождества Пресвятой Богородицы — проводились большие ярмарки. Годовой ярмарочный оборот составлял около миллиона рублей. В 1782—1783 годах закрывается Бахмутская крепость.

      Отмена Императором Александром II крепостного права и дальнейшее успешное развитие экономики и промышленности в Российской Империи дало старт промышленному производству в Русском Бахмуте. В 1870-х годах в городе Бахмуте строятся стекольный, гвоздильно-костыльный, алебастровый и кирпичный заводы.

      В 1875 году в Бахмуте проведён водопровод. Бахмут был обеспечен водоснабжением. В 1876 году в Бахмутской котловине были открыты большие запасы каменной соли, после чего быстро увеличилось число копей и шахт, а в 1874 году И. П. Скамаранга открывает солеварочный завод, дававший 2 млн пудов соли в год. С 1879 года различными акционерными обществами начинают строиться соляные шахты. Производство соли достигло 12 % общероссийского. После постройки в конце 1870-х годов железной дороги Харьков—Бахмут—Попасная в посёлке появились предприятия по производству гипса, черепицы, соды.

      В 1897 году в городе Бахмуте жили 19 316 человек. В Бахмуте проживали Русские подданные, а именно великоруссы, малоруссы. Великоруссы и малоруссы составляли основу триединого Русского народа. Основным языком в Бахмуте был русский.

      К 1900 году в городе Бахмуте насчитывалось 76 небольших промышленных предприятий, в которых работало 1078 человек, а также четыре соляных рудника. В начале XX века, при Императоре Николае II в Бахмуте стала развиваться металлообработка. В Бахмуте, со времен Императора Николая II массово обрабатывались изделия из металла.

      В 1900 году в Бахмуте замощены улицы. К 1913 году в Бахмуте проживало 28 тыс. человек, имелись две больницы на 210 коек, четыре средних и два профессиональных учебных заведения, шесть одноклассных училищ, четыре церковно-приходские школы, частная библиотека.

      В 1913—1914 годы в Бахмуте начинается издание местных газет: «Бахмутская копейка» (выходила с 16 марта 1913 до 1915 года) и «Бахмутская жизнь» (выходила с 20 июля 1914 до 1917 года).

      В XX веке Бахмут пережил много событий, в том числе и Великую войну 1914 - 1918 годов. В Великую Отечественную войну 1941 - 1945 годов Бахмут, названный тогда Артемовском, пережил немецко-нацистскую оккупацию. 5 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции город Бахмут, названный тогда Артемовском, был освобождён войсками Советской армии от немецко-нацистских захватчиков.

      С 12 апреля 2014 года воины Русского Ополчения ДНР защищали Русский Бахмут от укронацистских и иностранных натовских захватчиков. 6 июля 2014 года Русский Бахмут оказался под укронацистской и иностранной натовской оккупацией.

      В 2022 году воины Русской Армии ведут бои за освобождение Русского Бахмута от укронацистских и иностранных натовских захватчиков. Войска Русской Армии освободят Русский Бахмут от укронацистских и иностранных натовских захватчиков. Благодаря Победе Русской Армии, Бахмут вновь станет Русским городом и вернется в Россию. Бахмут вновь станет частью России в виде новой Российской Империи. Мы считаем, что Бахмут - это исконно Русское название, символизирующее мощь, величие, могущество Российской Империи. Когда Бахмут вновь станет Русским городом и частью России, то в нем возродится промышленное наследие Российской Империи. В Русском Бахмуте возродятся заводы по производству гипса, черепицы, соды, а также стекольный, гвоздильно-костыльный, алебастровый и кирпичный заводы, созданные ещё в Российской Империи. В Русском Бахмуте возродятся соляные рудники времен Российской Империи, производящие изделия из соли.
      https://vk.com/wall-34246893_7515
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:06
    +1
    врио главы ДНР Денис Пушилин, российским силам удалось продвинуться на северо-западе и западе Артемовска. При этом он добавил, что такого успеха удалось достичь бойцам из ЧВК «Вагнер» за сутки.

    Главное - не пропустить контрудар ВСУ во фланги.
    обстановка в этом районе остается напряженной и, кроме того, далее идет сложный участок, где находятся высотные здания, оборудованные ВСУ для ведения огня.

    Так равняйте эти здания с землёй управляемыми ФАБами!
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 16:32
    0
    Автор что то странного много съел седня
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:06
    0
    Ich verstehe nicht, wieso man die "weiter Hinten" stehenden
    Hochhäuser nicht mit aller Kraft zerstört und samt dem
    ukrainischen Nazi- PACK unter den Trümmern begräbt;
    auf die paar Häuser kommt es ja nun wirklich auch nicht
    mehr an...!!

    Vor dem 09. Mai muss Artmojovsk vollständig von diesen
    ukrainischen Filzläusen befreit sein, koste es was es wolle...!!!