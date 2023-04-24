СБУ задержала руководившего провальной операцией по угону российского военного самолета полковника украинского спецназа

На территории Тернопольской области Украины был задержан бывший офицер Сил специальных операций полковник Роман Червинский. Об этом сообщила украинская пресса со ссылкой на источник в спецслужбах страны.Полковник Роман Червинский руководил неудачной операцией украинской разведки по угону российского военного самолета. По версии следствия, в период с апреля по июль 2022 года Червинский, несколько военнослужащих, сотрудники СБУ и гражданский IT-специалист спланировали специальную операцию по угону российского военного самолета.Для этой цели они «завербовали» российского летчика. Военнослужащему ВКС РФ пообещали деньги, новые документы и вывоз его семьи за границу. В обмен на это офицер должен был угнать самолет и приземлиться на украинском военном аэродроме «Канатово» в Кропивницком.Угон самолета должен был произойти 23 июля 2022 года. Однако вместо российского самолета на аэродром «Канатово» прилетели российские ракеты. В результате удара погиб командир воинской части, 17 военнослужащих ВСУ были ранены, два истребителя уничтожены, взлетная полоса серьезно повреждена. Как оказалось, под видом летчика с украинской разведкой общались представители российских спецслужб.Следствие утверждает, что полковник Червинский не согласовал свою операцию с руководством Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, что и привело к печальным для киевского режима последствиям. На прошлой неделе отставному офицеру предъявили обвинение по части 5 статьи 426-1 УК Украины «Превышение служебных полномочий». Сам Червинский называет свое дело «политическим», хотя где здесь «политика», не очень понятно, но зато виден непрофессионализм украинских разведчиков в немаленьких званиях.Кстати, именно Червинский в 2020 году организовал операцию по выманиванию группы сотрудников российской ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Планировалось, что из Белоруссии они полетят в Стамбул, но самолет посадят в Киеве и «вагнеровцев», среди которых были участники боевых действий в Донбассе, задержат украинские спецслужбы. Однако в итоге россиян задержали в Минске власти Белоруссии и вскоре отправили в Россию.