Два узла связи бригад ВСУ поразили российские войска в течение последних суток в ходе нанесения артиллерийских и авиационных ударов вглубь обороны противника. ВСУ потеряли порядка сорока беспилотников, на основных направлениях без особых изменений, российские войска ведут активную оборону, ВСУ предпринимают попытка ее взломать, идут встречные бои. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
За минувшие сутки в ходе нанесения артиллерийских и авиационных ударов был поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, располагавшийся в районе Торского на пока подконтрольной Киеву территории ДНР. В районах Орехово и Каменское Запорожской области под удар попали два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 38 (тридцать восемь) украинских беспилотников различного назначения. Стоит отметить, что украинские БПЛА активизировались по всей линии соприкосновения, начиная от Харьковской области и заканчивая Херсонской.
На основных направлениях идут встречные бои, но особых изменений в оперативной обстановке нет. На Купянском под удары "Западной" группировки войск попали подразделения ВСУ в районах Стельмаховка ЛНР, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области. Также уничтожены две украинские ДРГ, общие потери противника составили свыше 70 всушников, один броневик и три пикапа. В районе Стельмаховки на воздух взлетел склад вооружений 92-й ОМБр ВСУ.
На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесли поражение противнику в районах Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР, Терны и Серебрянка ДНР. В районе Терны пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Сообщается, что ВСУ потеряли за сутки свыше 60 военных, два броневика, три автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ "Гвоздика".
На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в западных районах Бахмута (Артемовска). Прикрытие флангов "Оркестра" осуществляют подразделения "Южной" группировки войск и ВДВ. Несмотря на попытки противника, фланговых ударов допущено не было. Кроме того, в районе Богдановки были нанесены удары по резервам ВСУ, пытавшимся прорваться к Бахмуту. За сутки ВСУ потеряли порядка 280 всушников и наемников, боевую машину пехоты, бронетранспортер, четыре броневика, одиннадцать автомобилей, РСЗО "Град" и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска группировки "Восток" вели бои в районах Угледар ДНР, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области. В районах Новоселка и Новомихайловка ДНР уничтожены две ДРГ противника. Потери противника: свыше 20 военнослужащих, два броневика, три автомобиля и гаубица Д-20. В районах Равнополье и Вольнянск Запорожской области поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады ТРО.
На Херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, броневик, два автомобиля и американская гаубица М777.