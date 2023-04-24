История и причины гражданской войны в Судане: откуда есть пошло военно-политическое противостояние в этой стране

Вторую неделю происходят серьёзные боестолкновения между суданской армией и военизированными формированиями RSF (сил быстрого реагирования - сил оперативной поддержки). Различные СМИ сообщают, что с начала боев уже более 500 человек погибли и тысячи ранены. И всему этому предшествует длинная кровавая история.
11 апреля 2019 года в результате военного переворота был свергнут Омар аль-Башир, находившийся у власти почти 30 лет. Временное правительство, состоящее из военных и гражданских лидеров, было сформировано под руководством Абд аль-Снаха Хамдака. Первоначально страной управлял Военный совет, сформированный после восстания. Позднее, под международным давлением, из Военного совета был сформирован Суверенный совет. Авад ибн Ауф, доверенный министр обороны аль-Башира, нарушил соглашение и призвал вооруженные силы страны захватить власть. Многие политологи считают, что это восстание было совершено в интересах Запада.
Позже в октябре 2021 года снова произошел военный переворот. На этот раз восстание подняли глава Совбеза генерал Абдель Фаттах Аль Бурхан и командующий военизированных Сил оперативной поддержки (RSF) генерал Мохаммад Хамдан Дагало. Затем встал вопрос о слиянии одного миллиона членов RSF с основной армией. После слияния завязалась борьба за власть, в том числе на предмет того, кто возглавит всю армию. Последним дополнением к конфликту между RSF и армией стало столкновение между двумя группировками, начавшееся в субботу.
У военизированных Сил быстрого реагирования RSF есть своя история. В 2003 году в суданском регионе Дарфур вспыхнуло восстание под властью Омара аль-Башира. Неарабские племена меньшинств региона (фур, джагава и масалит) начали это восстание, требуя автономии при поддержке США топливом и оружием. Аль-Башир занял жесткую позицию в подавлении этого восстания.
Разжигая восстание в Дарфуре, США фактически подтолкнули этот регион к отделению.
И ещё кое-что из истории Судана.
В 1899 году британцы установили полный контроль над Суданом, победив правителя Абдулсну ибн Мухаммада. С тех пор Судан стал известен как британская колония. Суданом продолжали управлять египетские губернаторы, назначаемые по совету британского правительства. Позже британцы правили Суданом, разделив его на два региона. На севере были назначены наместники-мусульмане, а на юге - христиане.
С помощью англичан в Южный Судан стали прибывать христиане из Эфиопии, чтобы попытаться изменить демографию. Это сделало христианское меньшинство большинством в Южном Судане. В 1955 году в стране началась гражданская война. Юг, где преобладали христиане, опасался, что мусульманское население севера возглавит весь независимый Судан.
В этой ситуации англичане приняли меры по предоставлению южной области автономии. Но мусульмане не могли этого принять. По сути, с этого началась гражданская война в Судане. И продолжалась она аж до 1989 года. 30 июня того же года полковник Омар аль-Башир путем бескровного восстания захватил власть в стране.
В 2011 году в Южном Судане под эгидой ООН прошел референдум о независимости. 98 процентов проголосовали за суверенитет. Наконец, 9 июля 2011 года Южный Судан стал независимым христианским государством. Правда, признали это государство далеко не все.
После отделения Южного Судана финансовое положение остальной части Судана стало ухудшаться. В стране прошли акции протеста против Омара аль-Башира. В 2018 году жители этой страны устроили крупнейшую за тридцать лет акцию протеста против роста цен на сырьевые товары.
11 апреля 2019 года в результате военного переворота был свергнут Омар аль-Башир, правивший страной тридцать лет.
По понятным причинам, все эти историко-политические пертурбации в африканской стране среднестатистическим россиянином воспринимаются достаточно сложно. Для России важно то, что ранее удалось договориться с суданскими властями о создании в Порт-Судане базы материального обеспечения ВМФ РФ. И конечно же, будет непросто реализовать этот проект, если в Судане не прекратится вооружённое противостояние одних военно-политических сил с другими.