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За что военные во всем мире не любили винтовки Винчестера

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За что военные во всем мире не любили винтовки Винчестера

Несмотря на то, что винтовка Винчестера (так называли линейку многозарядных нарезных карабинов производства Winchester Repeating Arms Company) в свое время пользовалась большой популярностью в США, она так и не была принята на вооружение в американской армии. При этом военные в других странах и вовсе предпочитали ей однозарядные механизмы, на что были свои причины.


Первая и, пожалуй, самая главная – это недостаточная мощность патрона калибра .45-40, .44-40 и .38-40. Последний позволял эффективно поражать цели на дальности до пары сотен метров в то время, как армейские однозарядные винтовки могли похвастать в разы лучшим результатом.

Еще одним крайне неприятным моментом была ненадежность рычажного затвора и его загрязнение через вырезы в ствольной коробке.

Немаловажным фактором является и удобство использования оружия. В этом плане военные невзлюбили винтовку Винчестера за то, что такой карабин было крайне сложно перезаряжать в лежачем положении.

Впрочем, и заряжание магазина патронами было не самым «приятным» занятием. Несмотря на то, что, на первый взгляд, вместимость 13-14 патронов является преимуществом, зарядка карабина занимала довольно много времени, так как патроны «загонялись» по одному и достаточно неудобно. В боевых условиях это и вовсе играет критическую роль.

К слову, о многозарядности. С появлением патронов Spitzer, которые использовались во многих армиях мира, преимущество винтовки Винчестера и вовсе стало серьезным недостатком.

Все дело в том, что вышеупомянутый патрон оснащен остроконечной пулей. С учетом того, что в трубчатой обойме многозарядного карабина Винчестера патроны располагались один за одним, та самая острая пуля упиралась бы в капсюль предыдущего патрона, что чревато самопроизвольным выстрелом, если боец уронит карабин или сильно ударит им.

Об истории создания легендарного карабина:

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2 комментария
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  1. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 17:32
    0
    Турки некоторое количество винчестеров для своей легкой кавалерии закупили.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 17:40
      0
      так и наши в 1мв закупали, если память не изменяет, но уже не с трубчатым магазином