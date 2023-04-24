За что военные во всем мире не любили винтовки Винчестера

Несмотря на то, что винтовка Винчестера (так называли линейку многозарядных нарезных карабинов производства Winchester Repeating Arms Company) в свое время пользовалась большой популярностью в США, она так и не была принята на вооружение в американской армии. При этом военные в других странах и вовсе предпочитали ей однозарядные механизмы, на что были свои причины.
Первая и, пожалуй, самая главная – это недостаточная мощность патрона калибра .45-40, .44-40 и .38-40. Последний позволял эффективно поражать цели на дальности до пары сотен метров в то время, как армейские однозарядные винтовки могли похвастать в разы лучшим результатом.
Еще одним крайне неприятным моментом была ненадежность рычажного затвора и его загрязнение через вырезы в ствольной коробке.
Немаловажным фактором является и удобство использования оружия. В этом плане военные невзлюбили винтовку Винчестера за то, что такой карабин было крайне сложно перезаряжать в лежачем положении.
Впрочем, и заряжание магазина патронами было не самым «приятным» занятием. Несмотря на то, что, на первый взгляд, вместимость 13-14 патронов является преимуществом, зарядка карабина занимала довольно много времени, так как патроны «загонялись» по одному и достаточно неудобно. В боевых условиях это и вовсе играет критическую роль.
К слову, о многозарядности. С появлением патронов Spitzer, которые использовались во многих армиях мира, преимущество винтовки Винчестера и вовсе стало серьезным недостатком.
Все дело в том, что вышеупомянутый патрон оснащен остроконечной пулей. С учетом того, что в трубчатой обойме многозарядного карабина Винчестера патроны располагались один за одним, та самая острая пуля упиралась бы в капсюль предыдущего патрона, что чревато самопроизвольным выстрелом, если боец уронит карабин или сильно ударит им.
Об истории создания легендарного карабина: