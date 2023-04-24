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Экс-президент Молдавии: Власти хотят сделать из республики вторую Украину

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Экс-президент Молдавии: Власти хотят сделать из республики вторую Украину

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что власти хотят сделать из республики вторую Украину путём оказания давления на церковь и запрета деятельности оппозиционных СМИ на территории страны.


Запад тоже начал накачивать Молдову оружием и поддерживает откровенно антироссийские силы в Кишинёве.

Власти хотят сделать из республики вторую Украину. Мы все являемся свидетелями того, как в соседней стране борются с русским языком, закрывают оппозиционные телеканалы, оказывают давление не только на оппозицию, но и на православную церковь, а также выступают с заявлениями о необходимости вступления в НАТО. К сожалению, подобное происходит и у нас, причём проделать это пытаются быстрее, чем на Украине

– рассказал бывший глава молдавского государства в интервью телеканалу Россия 24.

В этой связи стоит напомнить о решении в декабре прошлого года комиссии по чрезвычайным ситуациям, утверждённой правительством Республики Молдова (РМ), в результате чего в стране была приостановлена лицензия на вещание 6 русскоязычных телеканалов. Власти аргументировали своё решение якобы искажённым освещением ими событий, связанных с конфликтом на Украине, что «создаёт угрозу дезинформации населения». Москва же, в свою очередь, крайне негативно восприняла этот недружественный шаг со стороны официального Кишинёва. Как заявила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова, подобные действия подрывают принципы плюрализма СМИ, являясь также грубейшим нарушением прав граждан на свободу доступа к информации. К тому же, добавила дипломат, они ущемляют и права национальных меньшинств, проживающих на территории республики.

Ранее, депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя уже заявил о том, что страна под руководством президента Майи Санду на 90% превратилась в западную колонию. Также о возможной потери РМ своего суверенитета уже как-то высказывался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, молдавский лидер готова даже на объединение Молдавии с Румынией ради «сближения с НАТО».
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Использованы фотографии:
Официальная страница Игоря Додона в социальных сетях
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3 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 16:43
    +1
    Очень уж хочется американцам втянуть Молдавию в СВО, захватить Приднестровье, чтобы взять более 200 тысяч граждан РФ в заложники.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:46
      0
      Вторая Украина может получится только если Румыния анексирует Молдову. Румыния плюс Молдова это и будет Украина 2.0 по своему потенциалу ,в том числе и человеческому.
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:18
    -1
    Das eigentlich fatale ist, dass sich vor den Augen der russischen
    Führung die nahezu gleiche Entwicklung wie vor dem "Maidan"
    anbahnt und man SCHON WIEDER einfach nur zuschaut...!!?

    Was muss denn passieren, damit die russische Führung wenigstens
    ein einziges mal höchst vorsorglich reagiert und zum Schutz Trasnistriens und der russischen Bevölkerung ganz allgemein, Truppen in dieses Gebiet entsendet die - wie die Westlichen, als "Friedenstruppen" getarnten "Weißhelme" für Frieden und Ordnung
    sorgen...!
    Ich dachte so an ca. 100.000 tausend Mann...; Waffen gibt es ja dort
    wohl schon fast genug...!!
    Auch nordkoreanische Truppen sind dort sicher sehr willkommen...!!

    Bitte, bitte wartet nicht schon wieder ab, bis die "Bude brennt" und sich die bereits in Rumänien eingenisteten US-Luftlandetruppen im
    US-Auftrag die Regie übernehmen...!!!