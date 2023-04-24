Экс-президент Молдавии: Власти хотят сделать из республики вторую Украину

Власти хотят сделать из республики вторую Украину. Мы все являемся свидетелями того, как в соседней стране борются с русским языком, закрывают оппозиционные телеканалы, оказывают давление не только на оппозицию, но и на православную церковь, а также выступают с заявлениями о необходимости вступления в НАТО. К сожалению, подобное происходит и у нас, причём проделать это пытаются быстрее, чем на Украине

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что власти хотят сделать из республики вторую Украину путём оказания давления на церковь и запрета деятельности оппозиционных СМИ на территории страны.Запад тоже начал накачивать Молдову оружием и поддерживает откровенно антироссийские силы в Кишинёве.– рассказал бывший глава молдавского государства в интервью телеканалу Россия 24 В этой связи стоит напомнить о решении в декабре прошлого года комиссии по чрезвычайным ситуациям, утверждённой правительством Республики Молдова (РМ), в результате чего в стране была приостановлена лицензия на вещание 6 русскоязычных телеканалов. Власти аргументировали своё решение якобы искажённым освещением ими событий, связанных с конфликтом на Украине, что «создаёт угрозу дезинформации населения». Москва же, в свою очередь, крайне негативно восприняла этот недружественный шаг со стороны официального Кишинёва. Как заявила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова, подобные действия подрывают принципы плюрализма СМИ, являясь также грубейшим нарушением прав граждан на свободу доступа к информации. К тому же, добавила дипломат, они ущемляют и права национальных меньшинств, проживающих на территории республики.Ранее, депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя уже заявил о том, что страна под руководством президента Майи Санду на 90% превратилась в западную колонию. Также о возможной потери РМ своего суверенитета уже как-то высказывался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, молдавский лидер готова даже на объединение Молдавии с Румынией ради «сближения с НАТО».