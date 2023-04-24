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Рабочая группа по вопросам СВО предложила законодательно закрепить право на ношение и применение оружия теробороной

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Рабочая группа по вопросам СВО предложила законодательно закрепить право на ношение и применение оружия теробороной

Сегодня, 24 апреля, президент РФ провел совещание с главой рабочей группы по вопросам СВО. Владимир Путин заслушал доклад Андрея Турчака и обсудил с ним ряд предложений, касательно участников спецоперации.


В частности, глава рабочей группы рассказал российскому лидеру о разнице в размере денежного довольствия у мобилизованных и у военных контрактной службы. У первых оклад составляет 195 тыс. рублей, не зависимо от условий службы, а контрактник может рассчитывать на такую сумму только, если он находится на передовой.

Турчак заявил, что комиссия предлагает уровнять доход всех участников спецоперации. Владимир Путин данную инициативу поддержал, пишет РИА Новости.

Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине

- заявил президент.

Также в ходе встречи обсуждались и другие мероприятия, направленные на поддержку тех, кто с оружием в руках защищает интересы России.

К слову, об оружии. Рабочая группа по вопросам СВО предложила законодательно закрепить право на ношение и применение оружия теробороной.

Со слов Турчака, в приграничных регионах созданы дружины и группы территориальной обороны. Данные подразделения оказывают помощь правоохранительным органам, а также участвуют в охране важных инфраструктурных объектов.

В то же время, как выразился заместитель председателя Совфеда, проходя тренировки и обучение по применению огнестрельного оружия, эти люди на данный момент сильно ограничены в правовом плане.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:34
    0
    Рабочая группа по вопросам СВО предложила законодательно закрепить право на ношение и применение оружия теробороной
    "приграничные области" опишите подробнее... это куда ТУ 141 долетают ?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:36
    +5
    Не совсем понятно.Если контрактник,по своей службе,функционалу,находится где то под Вологдой,то почему он должен получать столько же,сколько на передовой?А мобилизованные,все там,или на передке,или в ближайшем тылу(насколько в курсе)
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 16:46
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Если контрактник,по своей службе,функционалу,находится где то под Вологдой,

      У контрактников как раз все понятно, там идут доплаты за боевые. А вот мобилизованные получают в разы больше контрактников независимо от того, где находятся. Ситуация паскудная, на передке доходит до конфликтов. Вот только что то мне подсказывает, что исправят не добавив контрактникам, а урежут мобикам.
    2. ученый
      ученый Сегодня, 16:53
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Не совсем понятно.Если контрактник,по своей службе,функционалу,находится где то под Вологдой

      Сейчас понятие передовой на западных границах России размыто на 100 - 300 км от фронта. Причем гражданские в этой полосе страдают и гибнут гораздо чаще.
    3. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 16:58
      0
      Теперь контрактники будут пытаться зашариться в Москве.
  3. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:47
    +1
    А не пора начать с ликвидации запрета на оборот рыболовных сетей, чтобы их могли волонтеры для защиты и маскировки техники привозить?
    А бойцов на передовой требуется снабдить охотничьими ружьями, для отстрела дробью вражеских коптеров, атакующих и проводящих разведку на низких высотах. А стрелков обучать на полигонах стендовой стрельбе по тарелочкам.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:04
    +2
    Блин - сначала закрутили до предела гражданскому оружию гайки - а теперь типа ой-ой, население стрелять не умеет.. Для того чтобы умело - сначала надо ценник на оружие и патроны не такой конский установить. Хотя бы на отечественные. Затем - всё-таки сделать более вменяемой процедуру продления лицензий. Ладно получение по первой - но почему я со стажем 20 лет должен уродоваться как бобик по чинушным кабинетам-то?? А главное - ядрёна вошь, сделайте наконец сеть стрельбищ по городам!! Эвон Питер - второй по величине город, в округе - тьма заброшенных военных полигонов, а пострелять из нарезняка официально геморрой.. Казалось бы - чего проще, ан нет.. Попробуй открыть нарезное стрельбище - в разрешениях утонешь. А без этого всего - людей стрелять не научишь..

    Так что - вы уж там в высоких кабинетах таки определитесь, чего вы больше боитесь - оружного и умеющего стрелять народа, али внешнего врага..
    1. Замира
      Замира Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: paul3390
      Так что - вы уж там в высоких кабинетах таки определитесь, чего вы больше боитесь - оружного и умеющего стрелять народа, али внешнего врага..

      laughing laughing laughing
      Хороший вопрос. wink
      Но ответить на него - ой, как непросто...)
      1. Товарищ И
        Товарищ И Сегодня, 17:34
        0
        Ответить то как раз просто. Но ой как не безопасно.
    2. Комментарий был удален.
    3. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 17:26
      0
      Будете продолжать свою линию против использования дробовиков для стрельбы по вражеским дронам?
      Из АК, и прочего нарезного оружия, научиться стрелять нескольких дней на полигоне достаточно. Но из АК по дрону попасть непросто, и расход боеприпасов большой.
      А вот стендовой стрельбе по тарелочкам и вражеским дронам из дробовика за три дня не научишься. Тут неделя, две, а то и больше требуется. И не каждый ещё справится. Зато попадание дробью иной раз с первого выстрела.