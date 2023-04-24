Сегодня, 24 апреля, президент РФ провел совещание с главой рабочей группы по вопросам СВО. Владимир Путин заслушал доклад Андрея Турчака и обсудил с ним ряд предложений, касательно участников спецоперации.
В частности, глава рабочей группы рассказал российскому лидеру о разнице в размере денежного довольствия у мобилизованных и у военных контрактной службы. У первых оклад составляет 195 тыс. рублей, не зависимо от условий службы, а контрактник может рассчитывать на такую сумму только, если он находится на передовой.
Турчак заявил, что комиссия предлагает уровнять доход всех участников спецоперации. Владимир Путин данную инициативу поддержал, пишет РИА Новости.
Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине
- заявил президент.
Также в ходе встречи обсуждались и другие мероприятия, направленные на поддержку тех, кто с оружием в руках защищает интересы России.
К слову, об оружии. Рабочая группа по вопросам СВО предложила законодательно закрепить право на ношение и применение оружия теробороной.
Со слов Турчака, в приграничных регионах созданы дружины и группы территориальной обороны. Данные подразделения оказывают помощь правоохранительным органам, а также участвуют в охране важных инфраструктурных объектов.
В то же время, как выразился заместитель председателя Совфеда, проходя тренировки и обучение по применению огнестрельного оружия, эти люди на данный момент сильно ограничены в правовом плане.