Швеция принимает на вооружение ПТРК RBS-58

Пуск ракеты Akeron MP в ходе войсковых испытаний, октябрь 2022 г.
Вооруженные силы Швеции завершают длительный процесс выбора и подготовки к принятию на вооружение нового противотанкового ракетного комплекса. В соответствии с последними решениями и документами, в ближайшее время на вооружение сухопутных войск поступит французский ПТРК Akeron MP. В соответствии с принятой номенклатурой ему присваивается обозначение RBS-58.
В процессе замены
До середины десятых годов в армии Швеции имелись ПТРК отечественного производства RBS-56 BILL. Однако в связи с моральным устареванием и истечением гарантийных сроков в 2013 г. их сняли с вооружения и передали на хранение. Предполагалось, что в обозримом будущем их место займут более новые комплексы, но поиски замены стартовали только через несколько лет.
Лишь в июне 2017 г. закупочное управление министерства обороны Försvarets Materielverk (FMV) запустило тендер по поиску, выбору и закупке нового ПТРК. Уже на старте программы еще не выбранный комплекс получил собственное шведское обозначение Robotsystem 58 (RBS-58).
Армия желала получить современный переносной ПТРК, пригодный также для установки на платформы-носители. Требовалась дальность пуска от 200 м до 4 км, самонаведение по принципу «запустил – забыл», захват цели после пуска и т.д. Минимальный срок хранения определили в 10 лет с желательным продлением до 20 лет.
Akeron MP на испытаниях в Швеции
В ближайшие месяцы FMV планировало собрать заявки от производителей ПТРК, желающих участвовать в конкурсе. Любопытно, что предъявленным требованиям соответствовало только несколько современных комплексов, и конкурс обещал быть достаточно простым. На все мероприятия собирались потратить около двух лет. В третьем квартале 2019 г. ожидался старт поставок серийного вооружения. Впрочем, в такие сроки уложиться не удалось.
Одним из участников тендера RBS-58 стало французское отделение европейского объединения MBDA. Оно предложило шведской армии комплекс MMP (Missile Moyenne Portée), с 2017 г. производящийся серийно для вооруженных сил Франции. По итогам сравнения и предварительных испытаний именно MMP посчитали наиболее удачным образцом. В июле 2021 г. появился протокол о намерениях, в соответствии с которым две страны планировали вести дальнейшие работы.
Уже осенью того же года Швеция получила партию ПТРК MMP для проведения полигонных испытаний. В 2022 г. партия комплексов поступила в 12-й батальон лейб-гвардии с целью войсковых испытаний. В этот же период комплекс MMP получил новое обозначение Akeron MP.
18 апреля 2023 г. шведское FMV и Главное управление вооружения Минобороны Франции подписали соглашение о сотрудничестве в рамках разработки и дальнейшего производства ПТРК Akeron MP. В соответствии с этим документом, две страны организуют совместное производство комплексов. Сроки начала поставок, их объемы и стоимость пока не сообщаются.
Современный образец
В 2010 г. армия Франции начала отказываться от устаревших ПТРК MILAN и закупила некоторое количество американских изделий FGM-148. Не желая терять свои позиции, французское отделение MBDA начало разработку собственного перспективного ПТРК, получившего обозначение MMP. При этом учли все требования армии, из-за которых она решила отказаться от старых комплексов.
Комплекс MMP / Akeron MP в боевом положении
В начале десятых MBDA смогла обойти конкурентов и убедить Минобороны в необходимости дальнейшего развития проекта MMP и доведения его до серии. В середине десятилетия этот ПТРК вышел на испытания и подтвердил свои характеристики. По итогам этих событий, в 2017 г. французская армия получила первые партии такого оружия. Первый заказ предусматривал поставку 400 комплексов и почти 3 тыс. ракет. В дальнейшем не исключались новые закупки.
Комплекс MMP / Akeron MP вывели и на международный рынок. Так, в прошлом году стало известно, что некоторое количество таких изделий приобрел Египет для своих сил специальных операций. В 2022-м получили заказ от Люксембурга на небольшое число комплексов и всего 90 ракет для них с поставкой в 2025 г. Ожидаются соглашения с Бельгией, Катаром и Португалией. Кроме того, в прошлом году появлялась неподтвержденная информация об отгрузке Akeron MP на Украину.
Таким образом, Швеция не будет первым иностранным заказчиком комплексов MMP / Akeron MP. При этом ее потребности в подобном оружии таковы, что она станет, как минимум, одним из крупнейших. Если запланировано крупное перевооружение, то шведская армия по числу новых ПТРК сможет обойти даже французскую.
Технические особенности
Akeron MP представляет собой переносной ПТРК, предназначенный для использования в пехотных подразделениях. Как и другие изделия этого класса, комплекс включает пусковое устройство с оптикой и средствами управления, а также сменный контейнер с ракетой, монтируемые на треноге. Общая длина боеготового ПТРК – 1,3 м при массе до 26 кг.
Ракета в полетной конфигурации
В состав комплекса входит ракета длиной ок. 1,2 м диаметром 140 мм. Изделие имеет двухрежимный твердотопливный двигатель. На первом с меньшей тягой осуществляется выход из контейнера, второй используется для полета. Применяется тандемная кумулятивная боевая часть массой ок. 2 кг; заявлено пробитие 1 м гомогенной брони. Дальность пуска лежит в пределах от 150 м до 4 км. В ходе испытаний удалось выполнить стрельбу на 5 км. Ракета получила двухдиапазонную инфракрасную головку самонаведения, а также имеет инерциальные средства навигации.
Пусковое устройство комплекса представляет собой многоразовый блок с оптикой, электроникой и органами управления. Имеется выносной пульт-планшет. Устройство имеет тепловизионный прибор для поиска целей и слежения за ракетой. Предусмотрено несколько режимов работы электроники с разными функциями и возможностями для разных ситуаций. Пусковое устройство при развертывании устанавливается на треноге.
В соответствии с изначальными требованиями заказчика, ракета может работать по принципу «запустил – забыл», используя только штатную ГСН. Возможно полуавтоматическое наведение, при котором пусковое устройство управляет полетом ракеты. Обмен данными осуществляется по разматываемому оптоволоконному кабелю. Также ракета может захватывать цель после запуска, в т.ч. по внешнему целеуказанию.
ПТРК Akeron MP в первую очередь предназначается для пехоты. В разобранном виде средства комплекса, в т.ч. несколько ТПК с ракетами переносятся силами расчета или перевозятся любым доступным транспортом. Также возможна установка комплекса на различные наземные носители. Прорабатывается авиационный вариант комплекса.
Вопросы перевооружения
В настоящее время на вооружении шведской армии состоят пехотные противотанковые средства нескольких типов, как реактивные гранатометы, так и полноценные ракетные комплексы. Не все эти средства можно назвать современными, и связанные с этим проблемы собираются решить при помощи нового ПТРК RBS-58.
На вооружении до сих пор присутствует некоторое количество комплексов RBS-55 – под этим обозначением эксплуатируются американские BGM-71 TOW. Кроме того, столкнувшись с недостатком противотанковых средств, шведская армия на рубеже десятых и двадцатых годов была вынуждена вернуть в строй ранее списанные RBS-56 BILL 2, а также заказать дополнительные партии такого оружия.
В ближайшее время Швеция и Франция собираются наладить совместное производство ПТРК RBS-58 / Akeron MP. За счет него в средней перспективе планируется перевооружить части сухопутных войск и отказаться от устаревших комплексов. Сроки такого переоснащения и требуемое количество новых ПТРК пока не раскрывались.
Впрочем, результат этих процессов понятен и без подобных подробностей. Шведская армия впервые за долгое время получит возможность отказаться от физически и морально устаревших противотанковых комплексов и в полной мере перейти на современные образцы. RBS-58 нового производства будут использоваться одновременно с гранатометами Carl Gustaf последних версий или RBS-57 (NLAW). Устаревшие образцы, в т.ч. импортные, наконец-то уйдут со службы.
Планы и реальность
Таким образом, Швеция завершает программу поиска нового противотанкового ракетного комплекса и готовится начинать производство и перевооружение. На эти процессы возлагаются большие надежды, и поэтому недавний контракт на запуск совместного производства считается однозначным успехом.
В то же время, нельзя не отметить, что тендер RBS-58 стартовал почти шесть лет назад, а старт поставок ожидался еще в 2019 г. Несмотря на все усилия, производство пока не началось, и поставки серийных изделий все еще остаются делом будущего. Так же в будущем станет ясно, удалось ли справиться со всеми трудностями, или программу ждут новые переносы сроков.