«Если нужно – купим у других»: глава Минфина оценил идею G7 отказаться от экспорта товаров в РФ

Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России

Нам надо двигать свой караван вперед, не обращая внимания, кто там лает, кусает и так далее

В последнее время Запад столько раз вводил санкции против нашей страны, что можно и со счета сбиться. И теперь, практически полностью исчерпав свои возможности, он готов полностью запретить поставлять в России продукцию.Глава Минфина Антон Силуанов оценил идею G7 отказаться от экспорта товаров в РФ, затронув данную тему в своем выступлении на марафоне «Знание».- так, по мнению министра, рассуждают инициаторы новых жестких ограничений.Он считает, что не нужно акцентировать на них внимание. Вместо этого надо заниматься своим делом, не обращая внимания на недоброжелателей.- утверждает Силуанов.Он отмечает, что далеко не все торговые партнеры России являются членами «Большой семерки» или представителями западного мира. Есть и другие государства, которые с радостью расширят свое присутствие на российском рынке. И если будет нужно, то мы можем заместить западные товары продукцией дружественных стран, купим у других то, что раньше покупали на Западе. Причем вполне возможно, что качество этих товаров будет выше.Но самое главное, считает Силуанов, нужно так развить собственную промышленность, чтобы для России любые санкции стали нечувствительными.По мнению министра, намерения Запада, оказывающего давление на Россию, несложно понять. Его действия нацелены на ослабление конкурентов и укрепление собственной гегемонии, то есть представляют собой наглядную иллюстрацию недобросовестной конкуренции.