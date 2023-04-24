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«Если нужно – купим у других»: глава Минфина оценил идею G7 отказаться от экспорта товаров в РФ

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«Если нужно – купим у других»: глава Минфина оценил идею G7 отказаться от экспорта товаров в РФ

В последнее время Запад столько раз вводил санкции против нашей страны, что можно и со счета сбиться. И теперь, практически полностью исчерпав свои возможности, он готов полностью запретить поставлять в России продукцию.

Глава Минфина Антон Силуанов оценил идею G7 отказаться от экспорта товаров в РФ, затронув данную тему в своем выступлении на марафоне «Знание».

Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России

- так, по мнению министра, рассуждают инициаторы новых жестких ограничений.

Он считает, что не нужно акцентировать на них внимание. Вместо этого надо заниматься своим делом, не обращая внимания на недоброжелателей.

Нам надо двигать свой караван вперед, не обращая внимания, кто там лает, кусает и так далее

- утверждает Силуанов.

Он отмечает, что далеко не все торговые партнеры России являются членами «Большой семерки» или представителями западного мира. Есть и другие государства, которые с радостью расширят свое присутствие на российском рынке. И если будет нужно, то мы можем заместить западные товары продукцией дружественных стран, купим у других то, что раньше покупали на Западе. Причем вполне возможно, что качество этих товаров будет выше.

Но самое главное, считает Силуанов, нужно так развить собственную промышленность, чтобы для России любые санкции стали нечувствительными.

По мнению министра, намерения Запада, оказывающего давление на Россию, несложно понять. Его действия нацелены на ослабление конкурентов и укрепление собственной гегемонии, то есть представляют собой наглядную иллюстрацию недобросовестной конкуренции.
Использованы фотографии:
Минфин России
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29 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:50
    +15
    «Если нужно – купим у других»: глава Минфина оценил идею G7 отказаться от экспорта товаров в РФ


    А может лучше не купим у других,а наконец то сделаем сами?А то это торгашество уже достало,ещё с 90-ых годов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:54
      +10
      Все сделать невозможно.Даже в СССР не могли сделать ВСЕ.Например-полиграфическое оборудование.Нет,конечно ,к этому надо стремиться.Особенно в критически важной номенклатуре
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:55
      +6
      «Если нужно – купим у других»: глава Минфина оценил идею G7 отказаться от экспорта товаров в РФ
      Сегодня, 16:48

      без мата,на эту рожу,смотреть не возможно,тем более, его "мысли" читать.когда гребёт миллиарды, а его работяги пашут за 20-40 тыс. .как и миллер,и иные друзья."самого".
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:58
      +10
      - Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся - мы все за рубежом купим. Егор Гайдар
      Дело их жило, живет и будет жить... Вся суть российских господ.
    4. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 16:59
      0
      А может лучше не купим у других,а наконец то сделаем сами?

      Правильно. Но об этом заранее нужно было беспокоиться. Если начнем сейчас, то выход своего продукта, в зависимости от сложности товара и оборудования, будет только через несколько лет.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:08
        +2
        А если сейчас не начнём шевелиться то и через несколько лет ничего не изменится.И будет торжествовать пофигизм,пока опять какие-нибудь санкции не впояют.
    5. sifgame
      sifgame Сегодня, 17:12
      +2
      Это не к Силуанову, он все купит у "надежных партнеров", а случись что разведет руками - "не срослось"
  2. looker-on
    looker-on Сегодня, 16:52
    +3
    Это у кого мы купим?У Китая?МИД которого только что успокоил общественность по вопросу Крыма?
    Или у тех друзей , кто посетит парад Победы 2023?:
    «Ведомости»: на празднование Дня Победы в Москву приедет единственный иностранный лидер — президент Кыргызстана.

    Я не про манго и бананы(это то купим).Я про реально нужные вещи стране и (о ужас) обычным "дорогим россиянам"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:56
      +5
      Лишь бы что то купить,а самим ничего не производить,а то так ведь и перетрудиться можно.Вот эта вот психология купи-продай ,вместо произвиди сам, уже достала.Вот отсюда все наши беды,что все надежды не на развитие собственного производства,а на спекуляции.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 17:02
      +2
      Это у кого мы купим?

      Для начала у неопреленных лиц, которые сами предложат.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:20
        +1
        Верно. Есть спрос - будет и предложение. А контрабанду через такую протяжённую границу возить, особенно, когда изнутри её официально одобряют, не должно быть таким уж невыполнимым делом.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:55
    +1
    Были уже заявления из за границы что надо полностью лекарства запрещать поставлять в Россию.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:01
      -1
      Может это и к лучшему.Там где санкции,там у нас из под заграничного пинка начинается развитие производства.И что бы мы без санкций делали?Чиновники видать бы все от скуки померли.Нечем было бы заниматься без санкций всё бы покупали,на что денег хватило бы конечно.
      1. Russian_Ninja
        Russian_Ninja Сегодня, 17:10
        +1
        А начинается ли производство? Или это всё-таки просто замена одного поставщика на другого?
        Наверное один из немногих удачных импортозамещений - платёжная система «МИР», да и я уверен, что зашевелились отнюдь не из-за возможного отключения от свифт.
        Но тут всё равно отдам должное - молодцы что слелали
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:15
        0
        Может это и к лучшему.Там где санкции,там у нас из под заграничного пинка начинается развитие производства

        С лекарствами это не проканает. Даже до СВО разница в качестве лекарствами импортного производства и отечественного была как небо и земля. Теперь же когда наши барыги от фармацевтики ударными темпами будут производить свои дженерики о качестве совсем можно забыть. Чего чего а природного мела у нас в России навалом.
  4. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:55
    +6
    «Если нужно – купим у других»: глава Минфина оценил идею G7 отказаться от экспорта товаров в РФ

    Какой глупец и недальновидный этот яйце_головый! Нужно развивать свое производство, как развивал Сталин в окружении врагов вокруг страны Советов, а не покупать все подряд!
  5. Шишь
    Шишь Сегодня, 17:03
    0
    На базаре , что бы ты сказал, если бы продавец сказал "не продам тебе огурцов" . Ты бы ПОСЛАЛ его на весь рынок!!! :-)
  6. Brain_
    Brain_ Сегодня, 17:09
    +5
    Такое ощущение, что многие комментаторы читают только заголовок, а не статью.

    1) Невозможно производить абсолютно всё. Самим нужно производить именно критически важные продукты хоть в каком-то объёме.
    2) В статье написано прямым текстом:
    Но самое главное, считает Силуанов, нужно так развить собственную промышленность, чтобы для России любые санкции стали нечувствительными.
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:11
    +4
    Аххахаха, в комментах полный перечень писателей :)
    "Но самое главное, считает Силуанов, нужно так развить собственную промышленность..." - но до этого момента дочитать могут не только лишь все -_-
  8. looker-on
    looker-on Сегодня, 17:13
    +1
    Цитата: Бывший солда
    Для начала у неопреленных лиц, которые сами предложат.

    В три конца?Это то да. Это очень усилит нашу страну и экономику в целом.
  9. looker-on
    looker-on Сегодня, 17:15
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Там где санкции,там у нас из под заграничного пинка начинается развитие производства.

    Вы все проспали!С 2014 года началось "развитие".Видите заводы ?А они есть!Просто мы медленно запрягаем))) Еще лет 30 и мы уххх!
  10. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:15
    +2
    Но самое главное, считает Силуанов, нужно так развить собственную промышленность, чтобы для России любые санкции стали нечувствительными.

    Это Силуянов что то развивать собрался? Ну-ну. Тридцать лет все уничтожали, а теперь он вдруг озаботился. Интересно, этот тип хоть что то в жизни сделал своими руками?
  11. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 17:17
    +2
    а что до этого тупаря только сейчас дошло про развитие своей промышленности , поздновато что то
  12. Joker62
    Joker62 Сегодня, 17:21
    +2
    Цитата: Brain_
    Такое ощущение, что многие комментаторы читают только заголовок, а не статью.

    1) Невозможно производить абсолютно всё. Самим нужно производить именно критически важные продукты хоть в каком-то объёме.
    2) В статье написано прямым текстом:
    Но самое главное, считает Силуанов, нужно так развить собственную промышленность, чтобы для России любые санкции стали нечувствительными.

    А вот и нет. Что делал Силуянов Антон Германович для развития производства в России??? Ничего!
    Пока Гарант под зад не пнёт - пальцем не пошевелиться! Только и занимаются с спекуляцией и игрой слов.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: Joker62
      Пока Гарант под зад не пнёт - пальцем не пошевелиться!

      Опыт показывает, что и когда пнет, тоже не пошевелится, максимум шильдики переклеют. Было европейское-стало китайское.
  13. Veter5757
    Veter5757 Сегодня, 17:32
    +1
    Импортеры купят в тридорога, а потому будут на внутреннем рынке РФ продавать народу еще дороже.... При отрицательной инфляции и не растущих доходах населения.
    А Силуанов себе зарплату прибавит или премию выпишет....
  14. faiver
    faiver Сегодня, 17:36
    0
    хотелось бы узнать попунктно что мешало развивать свою промышленность до сего дня, а еще кто и пофамильно....
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: faiver
      хотелось бы узнать попунктно что мешало развивать свою промышленность до сего дня,

      Санкции мешали, курс валют мешал, пятна на Солнце...
      Цитата: faiver
      а еще кто и пофамильно....

      "Своих не сдаем"...
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:36
    0
    после того как на президента РФ выписали ордер на арест они таким ходом объявили войну РФ это лично мое мнение и это объясняет почему они ведут себя так как ведут ! возможно не прав !
    развивать собственную промышленность, чтобы для России любые санкции стали нечувствительными.
    а вот это правильный подход !