Украинский режим собрался открыть в Киево-Печерской лавре реабилитационный центр боевиков ВСУ

Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и пользования на территории Нижней Лавры

Власти Украины собираются открыть на территории захваченной ими Киево-Печерской лавры некий реабилитационный центр для боевиков ВСУ, а также «центр украинских народных промыслов». Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.Как известно, Киево-Печерская лавра – священное для православных христиан место, один из древнейших русских монастырей. Озвучивание подобных планов украинского режима нельзя назвать иначе как открытым издевательством над православными верующими.- заявил украинский министр Ткаченко.Силовики выгоняют с территории Киево-Печерской лавры монахов и прихожан, особенно активных и влиятельных священнослужителей подвергают репрессиям, отчуждают церковное имущество. Это – открытое объявление украинскими нацистами войны русскому православию, происходящее с подачи Запада, при его не просто молчаливом попустительстве, а одобрении и покровительстве. Оторвать Украину от православного мира – одна из главных целей западного блока в плане информационно-идеологической и социокультурной войны против России и ее влияния в Восточной Европе.На фоне событий вокруг Киево-Печерской лавры украинские националисты предпринимают провокации и против православных храмов в других городах и регионах Украины, пользуясь покровительством и содействием полицейских структур.