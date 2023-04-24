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Украинский режим собрался открыть в Киево-Печерской лавре реабилитационный центр боевиков ВСУ

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Украинский режим собрался открыть в Киево-Печерской лавре реабилитационный центр боевиков ВСУ

Власти Украины собираются открыть на территории захваченной ими Киево-Печерской лавры некий реабилитационный центр для боевиков ВСУ, а также «центр украинских народных промыслов». Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.


Как известно, Киево-Печерская лавра – священное для православных христиан место, один из древнейших русских монастырей. Озвучивание подобных планов украинского режима нельзя назвать иначе как открытым издевательством над православными верующими.

Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и пользования на территории Нижней Лавры

- заявил украинский министр Ткаченко.

Силовики выгоняют с территории Киево-Печерской лавры монахов и прихожан, особенно активных и влиятельных священнослужителей подвергают репрессиям, отчуждают церковное имущество. Это – открытое объявление украинскими нацистами войны русскому православию, происходящее с подачи Запада, при его не просто молчаливом попустительстве, а одобрении и покровительстве. Оторвать Украину от православного мира – одна из главных целей западного блока в плане информационно-идеологической и социокультурной войны против России и ее влияния в Восточной Европе.

На фоне событий вокруг Киево-Печерской лавры украинские националисты предпринимают провокации и против православных храмов в других городах и регионах Украины, пользуясь покровительством и содействием полицейских структур.
Использованы фотографии:
Служба безопасности Украины
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13 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:04
    +3
    под это дело разграбят все до чего дотянутся
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 17:09
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      под это дело разграбят все до чего дотянутся

      Сдаётся мне, что ради разграбления все и было затеяно, еще со времён развала Союза, а там собрался у ворот, этот, как его…. - народ страны 404. Только вот его судьба точно никого не интересует
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:17
        +1
        Цитата: Pete Mitchell
        Сдаётся мне, что ради разграбления все и было затеяно

        вполне может быть, в то что запад бЭзвозмЭздно, что-то этим утыркам поставляет я не верю
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 17:46
          0
          Это называется осквернение святынь, после нечисти сложно будет очистить святое место.
          Пока золотого тельца на банковой не снесут, так и будет.
        2. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 18:04
          0
          Цитата: Василенко Владимир
          может быть, в то что запад бЭзвозмЭздно, что-то этим утыркам поставляет я не верю
          Капиталисты бЭзвозмЭздно? Конечно же они все это благословили и контролируют - попытаются 404ые против воли боссов: отожмут все что можно моментально и без сентиментов.
          Еще неумные не понимают, что они не только себе петлю затягивают, но и ВГК оставляют меньше пространства для маневра
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:16
      -1
      Украинский режим собрался открыть в Киево-Печерской лавре реабилитационный центр боевиков ВСУ


      Для наркозависимых?Может Зеленский для себя место освобождает?

      Несмотря на определенное затишье в Угледаре, укро-волонтеры похоронных команд пишут о больших потерях ВСУшников в этом городке, попасть в который считается очень большой неудачей. Это, конечно, не «бахмутская мясорубка», но количество «двухсотых» и «трехсотых» просто зашкаливает.Морпехи 35-й бригады ВСУ на своем чате также сообщили о росте сумасшествия среди укро-вояк. Безумцев связывают скотчем и пачками вывозят в психушки по всей неньке. В частности, самостийный боец с ником @zsu35obmp написал в телеграм-канале бригады следующее: «Нужно соблюдать дозировку (наркотиков), иначе можно сойти с ума. Много таких случаев видел. Все, кто называют нас наркоманами, просто никогда в бою не были».

      Но зачастую до «стрекотни» («перестрелки» на сленге ВСУ) дело не доходит. Если раньше угледарские многоэтажки у укро-вояк в принципе считались безопасным местом во время штурма или артобстрела (в конце концов можно было спуститься в подвал и переждать ураган огня), то сейчас захисники незалежностi, по сути, играют в «русскую рулетку» под названием УПАБ — управляемая планирующая авиабомба.На них, в частности, отчаянно жалуются «черные запоры», которые находятся на передовой. Мол, УПАБы уничтожают их «уютные» опорники в девятиэтажках и гнезда укро-снайперов на крышах. Пишут, что был дом — и нет его, а вместе с ним исчезают и побратимы, которые стали «роднее родни».

      https://svpressa.ru/war21/article/370237/
    3. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 17:33
      0
      А потом устроят свинарник, иначе как назвать этот центр для свинорылых.
      ..у нас устраивали при Советах хлебохранилища в храмах, но до такого свинства не доходило.
  2. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:06
    +1
    Власти Украины собираются открыть на территории захваченной ими Киево-Печерской лавры некий реабилитационный центр для боевиков ВСУ, а также «центр украинских народных промыслов».

    Тысячу лет такого позора Киево-Печерская Лавра не знала. Они б ещё овощную базу там устроили. sad История знает такие прецеденты варварства sad
  3. Roust
    Roust Сегодня, 17:07
    +1
    До тех пор пока стоит Банковая и жива нацистская верхушка, мы будем только вытираться от плевков.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 17:09
    +1
    Выходит кончились православные на украине, коли веру предков защитить от бесов некому кроме старух и стариков... На братьев своих оружие поднимают, а на дьявольское отродье, - боятся. Горько видеть это...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:31
      0
      Потому что воспитали новое поколение так,что у кого деньги,тот и прав. Никаких ценностей там кроме Европ и кружевных труселей нет и в помине. Кто девушку ужинает,тот её и танцует.
    2. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 17:45
      0
      Вы прям очнулись недавно, и не знаете что там уже давно идут гонения против всего русского и православного. Это всё может изменить только сво которая будет завершена до конца.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:14
    0
    Зеленский еврей по национальности, а такое плохое знание истории своего народа...