Украинский нардеп: Давление на УПЦ - ещё один повод для гражданского конфликта

Это всё очень опасно

Похоже, что некоторые политики на Украине начали постепенно осознавать серьезность последствий «церковного противостояния», которое разгорелось на территории страны с подачи президента Зеленского.По крайней мере, о рисках, связанных с давлением на УПЦ, в ходе интервью для одного из местных телеканалов рассказал депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий. С его слов, гонения на священнослужителей канонической церкви может привести к тому, что Украину обвинят в несоблюдении конвенции о правах человека. В итоге, представители Украинской православной церкви будут легко выигрывать возможные судебные тяжбы.Но и это еще не все перечисленные депутатам проблемы, с которыми может столкнуться киевская власть, если продолжит кампанию против УПЦ. Как выразился Княжицкий, вполне возможен такой вариант, что прекращение деятельности Украинской православной церкви на западе и в центре страны приведет к росту ее популярности в восточных, русскоязычных регионах.В свою очередь, по мнению представителя партии Петра Порошенко, вышеупомянутое, теперь уже религиозное, разделение взглядов среди простых украинцев может стать еще одним поводом для гражданского конфликта.- подытожил нардеп.