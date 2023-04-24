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Украинский нардеп: Давление на УПЦ - ещё один повод для гражданского конфликта

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Украинский нардеп: Давление на УПЦ - ещё один повод для гражданского конфликта

Похоже, что некоторые политики на Украине начали постепенно осознавать серьезность последствий «церковного противостояния», которое разгорелось на территории страны с подачи президента Зеленского.


По крайней мере, о рисках, связанных с давлением на УПЦ, в ходе интервью для одного из местных телеканалов рассказал депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий. С его слов, гонения на священнослужителей канонической церкви может привести к тому, что Украину обвинят в несоблюдении конвенции о правах человека. В итоге, представители Украинской православной церкви будут легко выигрывать возможные судебные тяжбы.

Но и это еще не все перечисленные депутатам проблемы, с которыми может столкнуться киевская власть, если продолжит кампанию против УПЦ. Как выразился Княжицкий, вполне возможен такой вариант, что прекращение деятельности Украинской православной церкви на западе и в центре страны приведет к росту ее популярности в восточных, русскоязычных регионах.

В свою очередь, по мнению представителя партии Петра Порошенко, вышеупомянутое, теперь уже религиозное, разделение взглядов среди простых украинцев может стать еще одним поводом для гражданского конфликта.

Это всё очень опасно

- подытожил нардеп.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:03
    +3
    Этих поводов с 2014 года было вагон и даже больше, однако на Украине никаких бунтов и выступлений не было и не будет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:21
      0
      Так на Украине сейчас другая цель.Вот что говорят на Украине на пресс-конференциях.Вот что их заботит,а не церкви.
      «Мы видим существенное расхождение между нашими установками касательно России и позицией Запада. Украинцы хотят с помощью Запада, санкций и давления, плюс поражения на Украине, спровоцировать политический кризис в России и способствовать таким внутренним трансформациям, которые позволили бы её деимпериализировать. Для большинства украинцев желательный сценарий – развал России.На Западе к этому относятся более воздержанно.

      https://www.politnavigator.net/zapad-gotov-dogovarivatsya-s-putinym-za-spinojj-kieva-fesenko.html
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 19:30
      +5
      +1... Какие бунты? украинцев сейчас как скот на бойню гонят и они не сильно этому сопротивляются, да еще и при этом радостно визжат своё "Сало уронили!!!"... А кто-то думает, что из-за церкви, в которую не ходит 3/4 населения, кто-нибудь бунтовать будет...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:34
        0
        Кричат Саван Украине Героину Слава
  2. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:47
    0
    Это к своему боссу обращайся - нахрена кроме двух православных церквей ему потребовалась третья.
    Кстати, Филька Денисенко там случайно еще не жарится на сковородке? Не слышно давненько про него и его Куевский патриархат
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:49
    0
    Укропов не возмущает, война против России. Их возмущает, чтоИХ на фронт гонят. Да и церковь им- до фонаря. Переписали историю. Перепишут и веру. Это- Украина.
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 19:54
    +1
    Ничего там не будет Даже если полностью на законодательном уровне запретят УПЦ на всей территории этого недогосударства ничего не произойдёт. Схавают и это . Они свою независимость в 2014 годуна майдане потеряли. Доскакались.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:31
    0
    В свою очередь, по мнению представителя партии Петра Порошенко, вышеупомянутое, теперь уже религиозное, разделение взглядов среди простых украинцев может стать еще одним поводом для гражданского конфликта.
    Это всё очень опасно
    . Началось, конечно, не при поросенок, но он это поддерживал ещё как.
    А сейчас... да пока никакого сейчас нет, но вот потом точно будет, ДЛЯ ВСЕХ!