Врио губернатора: ВСУ захватили часть «серой зоны» Запорожской области и ведут обстрел населенных пунктов

Украинские формирования в настоящее время вторглись в «серую зону» Запорожской области и заняли ее часть. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности губернатора российской Запорожской области Евгений Балицкий.Тем временем, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, который постоянно комментирует события в Запорожской области, сообщил, что уже полтора часа ВСУ ведут массированный обстрел нескольких сел в регионе. Как написал Рогов в своем Telegram-канале, украинские формирования ведут обстрел населенных пунктов Каменка-Днепровская, Великая (Большая) Знаменка, Водяное. Огонь ведется из орудий калибра 152 мм. К настоящему времени зафиксировано около 20 прилетов, сообщил Владимир Рогов.Перечисленные населенные пункты находятся недалеко от Энергодара, где расположен стратегически важный объект - Запорожская атомная электростанция. На другой стороне Днепра находится Никополь, контролируемый украинскими формированиями.Отметим, что ранее многие западные аналитики называли Запорожскую область одним из наиболее вероятных направлений анонсированного на весну – начало лета 2023 года контрнаступления украинских формирований.Конечно, маловероятно, что это контрнаступление уже началось с обстрела сел или занятия участков в «серой зоне» Запорожской области. Но не исключено, что украинские формирования тем самым пытаются проводить разведку боем, прощупывая позиции и возможности российских войск, а также отвлекают российские силы, создавая видимость военной активности на данном участке.Ранее сообщалось, что в последние дни Вооруженные силы Российской Федерации стали активнее действовать на Угледарском направлении, где некоторое время назад наблюдалось определенное затишье. Сейчас российским войскам удалось на ряде участков потеснить украинские формирования, захватив их позиции и успешно отразив контратаки подоспевших подкреплений.