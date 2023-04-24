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Врио губернатора: ВСУ захватили часть «серой зоны» Запорожской области и ведут обстрел населенных пунктов

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Врио губернатора: ВСУ захватили часть «серой зоны» Запорожской области и ведут обстрел населенных пунктов

Украинские формирования в настоящее время вторглись в «серую зону» Запорожской области и заняли ее часть. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности губернатора российской Запорожской области Евгений Балицкий.


Тем временем, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, который постоянно комментирует события в Запорожской области, сообщил, что уже полтора часа ВСУ ведут массированный обстрел нескольких сел в регионе. Как написал Рогов в своем Telegram-канале, украинские формирования ведут обстрел населенных пунктов Каменка-Днепровская, Великая (Большая) Знаменка, Водяное. Огонь ведется из орудий калибра 152 мм. К настоящему времени зафиксировано около 20 прилетов, сообщил Владимир Рогов.

Перечисленные населенные пункты находятся недалеко от Энергодара, где расположен стратегически важный объект - Запорожская атомная электростанция. На другой стороне Днепра находится Никополь, контролируемый украинскими формированиями.


Отметим, что ранее многие западные аналитики называли Запорожскую область одним из наиболее вероятных направлений анонсированного на весну – начало лета 2023 года контрнаступления украинских формирований.

Конечно, маловероятно, что это контрнаступление уже началось с обстрела сел или занятия участков в «серой зоне» Запорожской области. Но не исключено, что украинские формирования тем самым пытаются проводить разведку боем, прощупывая позиции и возможности российских войск, а также отвлекают российские силы, создавая видимость военной активности на данном участке.

Ранее сообщалось, что в последние дни Вооруженные силы Российской Федерации стали активнее действовать на Угледарском направлении, где некоторое время назад наблюдалось определенное затишье. Сейчас российским войскам удалось на ряде участков потеснить украинские формирования, захватив их позиции и успешно отразив контратаки подоспевших подкреплений.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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10 комментариев
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  1. Замира
    Замира Сегодня, 17:17
    +2
    украинские формирования ведут обстрел населенных пунктов Каменка-Днепровская, Великая Знаменка, Водяное

    То есть они стреляют, а ответить им тем же просто некому?
    А как же то, что:
    Перечисленные населенные пункты находятся недалеко от Энергодара, где расположен стратегически важный объект - Запорожская атомная электростанция.

    Это как понимать? Атомная станция без должной охраны?
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 17:21
      +2
      То есть они стреляют, а ответить им тем же просто некому?

      По логике Вам 100500
      1. Замира
        Замира Сегодня, 17:33
        +3
        Цитата: МВГ
        По логике Вам 100500

        Это Вы меня так похвалили, или - наоборот?:)
        Я просто не нашла в статье ни слова о том, что ведётся ответный огонь.
        Может, что пропустила? winked
    2. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 17:28
      0
      Что-то похожее на контрбатарейную борьбу не наблюдал ни разу. Во второй половине Мая прошлого года атомную обстреливали из двух орудий не менее шести часов, с нашей стороны полное молчание. Сегодня в Водяном убило женщину.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:22
    +6
    редакция сайта, вот утомили, новость вроде как достаточно важная а по вашей писанине ни черта не понятно, неужели так сложно над картой поработать?!!!
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 17:55
      -1
      Редакция сайта должна запросить точную оперативную карту в штабе тамошнего подразделения? Или, может быть, устроить прямую трансляцию из штаба?
  3. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 17:51
    +3
    Что написано, ничего не понятно... Серую зону занимают, два часа обстреливают села, и дальше? Российские войска как реагируют? В статье ноль об этом. Словно там нет наших войск. Так вот создаются фейки, разводящие панику.
  4. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 17:53
    0
    Что это за безумная дичь про "серую зону Запорожской области"? Нет никаких ориентиров и названий в этой зоне и она никак на карте не отображается из за обилия инфы об "массированных обстрелах"? Где эта загадочная аномальная "серая зона"? Ах да, когда мы отгрызаем кусок Шумерии - это оккупированная чубатыми наша территория, а когда наоборот - это волшебным образом становится "серой зоной"... Надо же автор даже постеснялся подписаться под этой дичью. Лучше докорябать к этому: "Использованы фотографии: Генштаб ВСУ". Эти эпичные фронтовые сводки просто обязаны быть зачислены к изучению историками...
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:05
    0
    Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения

    так завод снесли где всу технику скапливала или нет ?
    серая зона опять обманул киевский режим ?
    https://topwar.ru/215457-predstavitel-zaporozhskoj-oblasti-rasskazal-o-koncentracii-tehniki-vsu-v-promzonah-podkontrolnoj-kievu-chasti-regiona.html#comment-id-13497592
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:08
    0
    Цитата: Замира
    Это как понимать? Атомная станция без должной охраны?

    А как защищаться против снарядов? Никакая ПВО не спасет.После "гениальной" передислокации теперь за Днепром-ВСУ. Полная гарантия,это выбить противника подальше.
    Вспомните Ленинград-пока немцев не отогнали подальше всю блокаду обстреливали.Сейчас Донецк ,Энергодар и пр. hi