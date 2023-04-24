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Politico: Официальные лица в США проинформировали Киев об опасности роста его амбиций и чрезмерной растраты войск

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Politico: Официальные лица в США проинформировали Киев об опасности роста его амбиций и чрезмерной растраты войск

В американском издании Politico вышла статья Джонатана Лемайра и Александра Уорда, где авторы размышляют о возможном украинском контрнаступлении. В заголовке к статье говорится о том, что администрация Байдена опасается неудачи в случае начала украинского контрнаступления. Отмечается, что об этом всё чаще говорят в кулуарах Белого дома.

Из материала:

Администрация Байдена тихо готовится к тому, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий.

Лемайр и Уорд пишут, что публично администрация Байдена заявляет о всесторонней поддержке Киева и говорит, что «помощь будет оказываться столько, сколько потребуется». Но если контрнаступление ВСУ «принесёт лишь ограниченные плоды, то, как заявляют сами представители администрации США на условиях анонимности, они боятся столкнуться с двуглавым чудовищем, одна голова которого голубиная, другая – ястребиная».

Из статьи:

Одна голова будет говорить, что Украина не достигла успеха, несмотря на всю оказываемую военную помощь, а потому и помогать Киеву дальше бессмысленно. А вторая скажет, что ВСУ не добились своего, так как Запад не оказал Украине достаточную военную помощь и не предоставил всего того, что просили в Киеве.

Авторы пишут, что Киев со своей стороны ищет возможности по представлению ограниченного успеха как победы в вооружённом конфликте.

Приводится заявление Клементины Стерлинг, директора Атлантического совета США. По её словам, европейская поддержка Украины наряду с внутриамериканской может со временем ослабнуть, так как Европа несёт значительную экономическую нагрузку.

Президент совета по международным отношениям Ричард Хаас, как пишет Politico, заявил о том, что «поддержка Украины – это дорого».
Хаас:

Заканчиваются боеприпасы, есть множество непредвиденных нюансов, а потому неизбежно встанет вопрос о переговорах для прекращения боевых действий, если Украине на сможет одержать сколько-нибудь значительную победу на поле боя.

В статье говорится, что официальные лица в США проинформировали Киев об опасности роста его амбиций и чрезмерной растраты войск.
Politico:

В своё время Байден так же предупреждал президента Афганистана Ашрафа Гани, когда талибы (*запрещенная в РФ террористическая организация) наступали по всей стране после вывода американских войск.
Использованы фотографии:
сайт Белого дома
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:25
    -1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В статье говорится, что официальные лица в США проинформировали Киев об опасности роста его амбиций и чрезмерной растраты войск.

    Вашингтон начал посылать мессиджи с намеком на будущий "слив", возможно этого "слива" не будет в этом году , но то что он будет , по моему вряд ли надо сомневаться.
  3. Замира
    Замира Сегодня, 17:25
    +1
    .........официальные лица в США проинформировали Киев об опасности роста его амбиций и чрезмерной растраты войск.
    В своё время Байден так же предупреждал президента Афганистана Ашрафа Гани

    Хорошая параллель... wink
    Что, сливают Окраину?
    Или просто готовят пути к отходу?
    Ну, так - на всякий пожарный случай... wink
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:33
    +1
    Так понимаю.... подтекает, если не сказать больше- прорвало и течет как из брансбойда....
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:54
    0
    Интересно, кто будет уговаривать РФ пойти на переговоры. Неужто сами США?
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:08
    0
    Да, боюсь, что опасаться им нечего. Целые участки оголяются "добровольцами". Кстати вопрос предательства, под видом "нас не обеспечили" еще не рассматривается? Если нет- значит тревожный звоночек для нас.