Politico: Официальные лица в США проинформировали Киев об опасности роста его амбиций и чрезмерной растраты войск

Администрация Байдена тихо готовится к тому, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий.

Одна голова будет говорить, что Украина не достигла успеха, несмотря на всю оказываемую военную помощь, а потому и помогать Киеву дальше бессмысленно. А вторая скажет, что ВСУ не добились своего, так как Запад не оказал Украине достаточную военную помощь и не предоставил всего того, что просили в Киеве.

Заканчиваются боеприпасы, есть множество непредвиденных нюансов, а потому неизбежно встанет вопрос о переговорах для прекращения боевых действий, если Украине на сможет одержать сколько-нибудь значительную победу на поле боя.

В своё время Байден так же предупреждал президента Афганистана Ашрафа Гани, когда талибы (*запрещенная в РФ террористическая организация) наступали по всей стране после вывода американских войск.

В американском издании Politico вышла статья Джонатана Лемайра и Александра Уорда, где авторы размышляют о возможном украинском контрнаступлении. В заголовке к статье говорится о том, что администрация Байдена опасается неудачи в случае начала украинского контрнаступления. Отмечается, что об этом всё чаще говорят в кулуарах Белого дома.Из материала:Лемайр и Уорд пишут, что публично администрация Байдена заявляет о всесторонней поддержке Киева и говорит, что «помощь будет оказываться столько, сколько потребуется». Но если контрнаступление ВСУ «принесёт лишь ограниченные плоды, то, как заявляют сами представители администрации США на условиях анонимности, они боятся столкнуться с двуглавым чудовищем, одна голова которого голубиная, другая – ястребиная».Из статьи:Авторы пишут, что Киев со своей стороны ищет возможности по представлению ограниченного успеха как победы в вооружённом конфликте.Приводится заявление Клементины Стерлинг, директора Атлантического совета США. По её словам, европейская поддержка Украины наряду с внутриамериканской может со временем ослабнуть, так как Европа несёт значительную экономическую нагрузку.Президент совета по международным отношениям Ричард Хаас, как пишет Politico, заявил о том, что «поддержка Украины – это дорого».Хаас:В статье говорится, что официальные лица в США проинформировали Киев об опасности роста его амбиций и чрезмерной растраты войск.Politico: