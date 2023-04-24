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Президент Сербии заявил, что его страна не желает вступать в конфликт с НАТО

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Президент Сербии заявил, что его страна не желает вступать в конфликт с НАТО

Сербский лидер Александр Вучич в очередной раз выразил приверженность мирному решению противоречий с Косово. В своем недавнем интервью он подчеркнул, что Белграду и Приштине необходим реальный диалог при посредничестве международного сообщества.


Со слов Вучича, проблему Косова и Сербии можно было бы решить аналогично тому, как решаются другие внутриевропейские вопросы, пишет издание Novosti.

В свою очередь, сербский лидер заявил, что его страна не желает вступать в противостояние с НАТО, в котором она очевидно не сможет победить. В то же время, Вучич подчеркнул, что Сербия сегодня все же находится не в том положении, чтобы допускать нападки и унижения в свой адрес.

Напомним, что независимость Косово на данный момент признают 26 стран-участниц Североатлантического альянса. При этом Сербия пытается поддерживать отношения с Россией, отказываясь присоединяться к западным санкциям, что является раздражающим фактором для НАТО.

Стоит добавить, что буквально недавно Вучич раскритиковал Запад за постоянные вопросы, почему Белгород не присоединяется к санкциям против Москвы. При этом на предложение присоединиться к НАТО, чтобы противостоять «российской угрозе», сербский лидер ответил, что для его страны именно Североатлантический альянс создал угрозу. Поэтому о вступлении в блок не может быть и речи.
Использованы фотографии:
predsednik.rs
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4 комментария
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  1. ian
    ian Сегодня, 18:11
    +1
    Вучич который год пытается и рыбку съесть, и косточками не подавится. Увы, такова политика. Его не за что винить. Одно то, что он продолжает упираться и не идет на поводу "всей мировой общественности" уже достойно уважения. Сербия единственная страна Европы, пытающаяся отстаивать свою точку зрения. Остальные послушно идут на веревочке. Ну максимум изредка взбрыкивают типа венгров...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:14
      0
      Сербский лидер Александр Вучич в очередной раз выразил приверженность мирному решению противоречий с Косово. В своем недавнем интервью он подчеркнул, что Белграду и Приштине необходим реальный диалог при посредничестве международного сообщества.


      Меркель и Олланда позовите.Они люди опытные.Знают как кидать.Минск-2 тому пример.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:14
    0
    Ну, об этой стране и ситуации в целом, уже все сказано. Удивительно, что они так долго продержались. Мы им помочь уже ничем не можем, посто физичнски(не хочем). Это был вопрос времени. Лично я их не осуждаю, в отличие от Болгарии и других братушек. Хотя, очень больно.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:15
      0
      Нам бы для начала самим себе помочь в нынешней то ситуации.