Сербский лидер Александр Вучич в очередной раз выразил приверженность мирному решению противоречий с Косово. В своем недавнем интервью он подчеркнул, что Белграду и Приштине необходим реальный диалог при посредничестве международного сообщества.Со слов Вучича, проблему Косова и Сербии можно было бы решить аналогично тому, как решаются другие внутриевропейские вопросы, пишет издание Novosti.В свою очередь, сербский лидер заявил, что его страна не желает вступать в противостояние с НАТО, в котором она очевидно не сможет победить. В то же время, Вучич подчеркнул, что Сербия сегодня все же находится не в том положении, чтобы допускать нападки и унижения в свой адрес.Напомним, что независимость Косово на данный момент признают 26 стран-участниц Североатлантического альянса. При этом Сербия пытается поддерживать отношения с Россией, отказываясь присоединяться к западным санкциям, что является раздражающим фактором для НАТО.Стоит добавить, что буквально недавно Вучич раскритиковал Запад за постоянные вопросы, почему Белгород не присоединяется к санкциям против Москвы. При этом на предложение присоединиться к НАТО, чтобы противостоять «российской угрозе», сербский лидер ответил, что для его страны именно Североатлантический альянс создал угрозу. Поэтому о вступлении в блок не может быть и речи.