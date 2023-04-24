Бойцы добровольческого батальона «Поток» ЧВК «Газпром» покинули позиции, оголив фланги ЧВК «Вагнер»

Противник подтягивает новые и новые резервы, по 20-30 человек в час, работа ведется круглосуточно. Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемое ДРО Поток, газпромовская ЧВК, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие (...) вот и утек "голубой поток"

Неприятная ситуация сложилась на одном из флангов штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер", продолжающих наступление на позиции ВСУ как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. Как сообщили бойцы "Оркестра", закрывавший фланг "музыкантов" добровольческий батальон "Поток" из новой ЧВК "Газпрома" оставил свои позиции, тем самым позволив противнику отбить с трудом завоеванные позиции.По словам одного из "вагнеровцев", произошло это к западу от Бахмута, где штурмовики ЧВК выбили противника из лесопосадок. Поскольку "Оркестр" продолжил наступление, на отбитые у ВСУ позиции зашли подразделения добровольческого батальона "Поток" из так называемой новой ЧВК, образованной в составе "Газпрома". Однако противник предпринял новую атаку, после которой "Поток" отступил, бросив позиции и оружие . По крайней мере так заявляют в ЧВК "Вагнер".- заявил "вагнеровец".Таким образом "Поток" потерял две позиции, оголив фланг ЧВК "Вагнер" и подставив под удар штурмовые группы "Оркестра". Как заявил военкор Евгений Линин в своем ТГ-канале, в "Потоке" отступление с позиций объяснили тем, что они добровольное подразделение, которое воюет, когда хочет.В то же время в Сети появилось видеообращение бойцов батальона "Поток", которые обвинили в своих бедах руководство ведомственной охраны ПАО "Газпром", некое ООО "Редут" и руководство батальона, не обеспечившие личный состав необходимым вооружением и артиллерийской поддержкой. Досталось и бойцам ЧВК "Вагнер", которые якобы запретили отход "Потока" с позиций и ротацию личного состава. О появлении в зоне СВО новой ЧВК от "Газпрома" сообщалось еще в марте этого года. Предполагалось, что новая компания встанет в один ряд с ЧВК "Вагнер" и поможет "Оркестру" на Бахмутском направлении.