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Бойцы добровольческого батальона «Поток» ЧВК «Газпром» покинули позиции, оголив фланги ЧВК «Вагнер»

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Бойцы добровольческого батальона «Поток» ЧВК «Газпром» покинули позиции, оголив фланги ЧВК «Вагнер»

Неприятная ситуация сложилась на одном из флангов штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер", продолжающих наступление на позиции ВСУ как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. Как сообщили бойцы "Оркестра", закрывавший фланг "музыкантов" добровольческий батальон "Поток" из новой ЧВК "Газпрома" оставил свои позиции, тем самым позволив противнику отбить с трудом завоеванные позиции.


По словам одного из "вагнеровцев", произошло это к западу от Бахмута, где штурмовики ЧВК выбили противника из лесопосадок. Поскольку "Оркестр" продолжил наступление, на отбитые у ВСУ позиции зашли подразделения добровольческого батальона "Поток" из так называемой новой ЧВК, образованной в составе "Газпрома". Однако противник предпринял новую атаку, после которой "Поток" отступил, бросив позиции и оружие. По крайней мере так заявляют в ЧВК "Вагнер".

Противник подтягивает новые и новые резервы, по 20-30 человек в час, работа ведется круглосуточно. Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемое ДРО Поток, газпромовская ЧВК, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие (...) вот и утек "голубой поток"

- заявил "вагнеровец".

Таким образом "Поток" потерял две позиции, оголив фланг ЧВК "Вагнер" и подставив под удар штурмовые группы "Оркестра". Как заявил военкор Евгений Линин в своем ТГ-канале, в "Потоке" отступление с позиций объяснили тем, что они добровольное подразделение, которое воюет, когда хочет.

В то же время в Сети появилось видеообращение бойцов батальона "Поток", которые обвинили в своих бедах руководство ведомственной охраны ПАО "Газпром", некое ООО "Редут" и руководство батальона, не обеспечившие личный состав необходимым вооружением и артиллерийской поддержкой. Досталось и бойцам ЧВК "Вагнер", которые якобы запретили отход "Потока" с позиций и ротацию личного состава. О появлении в зоне СВО новой ЧВК от "Газпрома" сообщалось еще в марте этого года. Предполагалось, что новая компания встанет в один ряд с ЧВК "Вагнер" и поможет "Оркестру" на Бахмутском направлении.

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57 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:36
    +30
    Прикольно.Газпром уже и до ЧВК добрался.Но лучше бы и не начинал.Не умеешь не берись.Как то Газпрому с потоками в последнее время не везёт,что с Северными ,что с частными.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Прикольно.Газпром уже и до ЧВК добрался.Но лучше бы и не начинал.Не умеешь не берись.Как то Газпрому с потоками в последнее время не везёт,что с Северными ,что с частными.

      Ну тут может быть просто борьба между ЧВК за жирные гос.заказы. Ведь критику мы тут слышим от их прямого конкурента. А так очень печально, что корпорации обзаводятся своими частными армиями. Привет наступающему Киберпанку и новостям класса. Штурмовики ОАК нанесли серию молниеносных ударов по объектам Газпрома, союзным им силы РосАтома взорвали атомную бомбу в Архангельске. Теперь к другим новостям.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:46
        +12
        Вот они результаты торгашеской психологии.Скатываемся на уровень Украины.Там тоже раньше Коломойские создавали свои ЧВК,вместо того чтобы построить Армию начинали создавать некое подобие опричников. Правда потом пришли американцы и начали помагать им строить армию, отказавшись от всех карманных армий олигархов.Но история говорит,что до добра опричнина как правило не доводит.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:51
        +5
        Откройте видео,где Пригожин разбирается с отступившими.Людей тупо обманвли те,кто их нанял,не подготовил.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:43
      +4
      Слов нет, эмоций масса, но если написать что хочется, даже литиратурно, за это банят. Стоит проверить иформацию и уже без эмоций писать.
      1. ugos
        ugos Сегодня, 17:52
        +8
        ''в "Потоке" отступление с позиций объяснили тем, что они добровольное подразделение, которое воюет, когда хочет'' и[ против кого хочет]это я добавил
        1. Комментарий был удален.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 17:53
      +13
      .Газпром уже и до ЧВК добрался

      Ха видать Вы в Сибири не были.
      Там войска газпрома десятилетиями действуют.
      Вот надо вам например попасть в верховья Сосьвы, замечательная речка и что характерно чем дальше от устья тем крупнее рыба. Поэтому имеет смысл сплавиться по ней. Заброска либо вертушкой, что дорого, либо через уральские горы на шишиге (там и нормальный внедорожник пройдет). Вот только беда единственная дорога окупирована войсками газпрома. Я не шучу дорога есть, но недалеко от нее идет газопровод, поэтому дорога закрыта газпромом и плевать, что у тебя есть разрешение, да и дорога официально не закрыта. Беспредел, в том , что у меня было разрешение за подписью аж Вяхирева. А пофиг надо договариваться с полевым командиром, по другому это назвать нельзя. В других местах примерно тоже самое.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 18:12
        0
        задолбали"чудеса"..точно,раз в неделю ,стоит заходить и посмотреть,только как то всё не очень.как вот тут избавиться от желания,плюнуть в харю "меченому" мишке, скот,заврил кашу.
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:08
      -1
      Я бы не доверил тыл этим капиталистическим свиньям из газпрем.
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 18:12
      0
      Видимо надеялись, что Газпром будет им платить, как платит своим менеджерам, но не срослось.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:38
    +7
    Что за бред? о_О" ЧВК Газпром? ООО "Редут"? Батальон "Поток"?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:44
      +6
      Евгения Пригожин об этом говорил ))))))) богатеи захотели свою армию в солдатиков поиграть но обеспечить и управлять не могут и не умеют )))
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:48
      +8
      Цитата: Reindeer
      Что за бред? о_О" ЧВК Газпром? ООО "Редут"? Батальон "Поток"?

      Это не бред. Это, к сожалению, действительность.
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:06
      +3
      Спецназ "Сбербанк" и силы быстрого реагирования "Мягкая Игрушка". :)))
    4. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:08
      +1
      Цитата: Reindeer
      Что за бред? о_О" ЧВК Газпром? ООО "Редут"? Батальон "Поток"?

      это не бред...реалии.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:39
    +7
    Бойцы добровольческого батальона «Поток» ЧВК «Газпром» покинули позиции, оголив фланги ЧВК «Вагнер»
    Интэрэсный расклады получаются!?!?!?
    Комментировать смысла нет, подождём, когда люди ОТВЕТСТВЕННЫЕ начнут говорить, объяснять...
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:43
      +6
      Цитата: rocket757
      подождём, когда люди ОТВЕТСТВЕННЫЕ начнут говорить

      Это кто, Конашенков, что ли?
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 18:08
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: rocket757
        подождём, когда люди ОТВЕТСТВЕННЫЕ начнут говорить

        Это кто, Конашенков, что ли?

        wassat
  4. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 17:40
    +15
    Это что же, каждое ЧОП тепрь может являться на фронт и воевать по желанию? А армия где? Если это не фейк, конечно.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 17:43
      +10
      А армия где?
      good good good
      хороший вопрос!!! Просто золотой!
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:49
      +12
      Цитата: Авиатор_
      Это что же, каждое ЧОП тепрь может являться на фронт и воевать по желанию? А армия где? Если это не фейк, конечно.

      Похоже, что это и есть наша армия. ЧВК, мобилизованные, контрактники, ЧОПы, народные дружины, ополченцы, Росгвардия, волонтеры, диванные войска... Я никого не забыл?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:58
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Я никого не забыл?

        еще военкоры разные не понятно от кого и откуда, сегодня здесь, завтра в Ленинграде в кафешки творческий вечер проводит
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 18:05
          +1
          А еще кадыровцы, царские волки.................
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 18:09
        +1
        Разве что, партизан, их пока нет, но только пока
    3. T-100
      T-100 Сегодня, 17:59
      +3
      Это что же, каждое ЧОП тепрь может являться на фронт и воевать по желанию?

      К-капитализм "мать его". К частному стремились, частную армию и получаем.
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:40
    +8
    Бредятина какая-то. При нарушенном принципе единоначалия говорить вообще о чём-либо бессмысленно.
  6. ian
    ian Сегодня, 17:40
    +13
    Какая то махновщина. То есть они просто захотели и ушли с передка? Им обеспечение не понравилось и контракт не такой? За такие вещи во время войны расстреливают. Если конечно это правда....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:54
      +1
      К сожалению,это-правда.Посмотрел полное видео с этими ребятами и с Пригожиным.Его стараются не тиражировать,там мнтоо нормальных иусских слов.Про армию...Тут вообще слов нет,только потому,что могут засудить на пустом месте.Общался с коллегами по работе-мобилизованными,в отпуске они были в марте
  7. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 17:41
    +2
    Хочешь служить, иди в Минобороны или ЧВК Вагнер. Нечего плодить непонятные потоки.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:44
      +5
      Цитата: Gpn27
      Хочешь служить, иди в Минобороны или ЧВК Вагнер. Нечего плодить непонятные потоки.

      Так и ЧВК Вагнер тут лишние, армия есть. Вот и служи там. Плохо армия работает, так пусть реформирует государство. Руководителей нет, так вот Пригожина Министром обороны и назначьте. winked
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:11
        0
        А неплохая мысль!!
        Тттттттттттттььььттььь
    2. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 18:07
      0
      Добавлю. Если бы я имел возможность сформировать батальон, с окладом бойца - 500тыс.р. Сформировал роты с FPVдронами. А от часного батальона на передовой- проблем больше чем пользы.
  8. al3x
    al3x Сегодня, 17:42
    +7
    Ну это не дело. Когда хочу, тогда воюю. Назвался груздем, полезай в кузов. А по большому счету пора на законодательном уровне регулировать действия подобных формирований. Сейчас всякие ЧВК сбер, ЧВК Роснефть и тд повылазят, как грибы после дождя, а положиться можно ли на них будет? В конце концов это вооружённые люди, а всё что связано с вооружениями и военными действиями должно регулироваться государством.
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:43
    +2
    Это армия Панчо Вильи? Если Сталин поднимет голову... казнить дезертиров.
  10. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 17:45
    +3
    .... произошло это к западу от Бахмута, где штурмовики ЧВК выбили противника из лесопосадок. Поскольку "Оркестр" продолжил наступление, на отбитые у ВСУ позиции зашли подразделения добровольческого батальона "Поток" из так называемой новой ЧВК, образованной в составе "Газпрома"
    .....
    появилось видеообращение бойцов батальона "Поток", которые обвинили в своих бедах руководство ведомственной охраны ПАО "Газпром", некое ООО "Редут" и руководство батальона, не обеспечившие личный состав необходимым вооружением и артиллерийской поддержкой. Досталось и бойцам ЧВК "Вагнер", которые якобы запретили отход "Потока" с позиций и ротацию личного состава.


    Если все эти слова правда, то вообще уже не понимаю, что происходит.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:57
      +1
      Цитата: Wildcat
      уже не понимаю, что происходит.

      бардак-с
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:46
    +6
    А что хотели? Все хотят бабла из госбюджета, пусть на ЧВК. Пригодятся в борьбе за власть законно вооруженные, с корочками, .... Кроме Вагнера все ЧВК разоружить и пусть окопы роют. request
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 18:06
      0
      И все добробаты окопы рыть отправить. Нечего делать на фронте непонятным НВФ. Хочешь воевать - подписывай контракт.
  12. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:46
    +8
    Раньше воевала армия,под единым командованием.Сейчас-целый набор разных формирований-Добровольцы,ЧВК,Армия,Корпуса милиции,Росгвардия(причем чеченцы отдельно)-все обвиняют друг друга,хорошо не воюют-но разброд на фронте.Так не воюют. no hi
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:47
    +3
    Кто-то опрометчиво поставил вчерашних ЧОПовцев (или кто они там такие) на ответственные направления. И тем более - создав этим самым зависимость Вагнера от прихоти этих ребят.
    Про понятие дисциплины - даже не говорю, это вообще за гранью разумения - "они добровольное подразделение, которое воюет, когда хочет" (с)
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 18:03
      +1
      Вот о чем я говорил всю СВО. Добробаты - зло. Отголоски гражданской войны и анархии. Люди не связанные обязанностями как пришли на фронт, так в любой момент имеют право оставить окопы и домой. Вот уже пример. А может закончится катастрофой. Все это уже проходили под Нарвой, когда такие лихие бойцы драпали с Дыбенко воглаве аж до Питера. Хочешь воевать - иди в армию и воюй.
  14. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 17:50
    +1
    Опять же информация из тырнета, поэтому, за что купил-за то и продаю.
    Вроде как сейчас на СВО можно попасть или через ЧВК "Вагнер" или "Редут" . Или в БАРСы добровольцем. Якобы в МО вакансий мало, в основном на редких спецов
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:50
    +5
    Боюсь, что это начало конца истории с ВЧК. А, может, это и к лучшему. В конце концов, для войны есть армия. Хотя, настоящей войны, с нашей стороны, то нет, есть СВО. И настоящая НАША кровь. Вот только бы не посыпалась вся наша "оборона- наступление". Многие ждали этого, кто с тревогой, кто с надеждой.
  16. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 17:56
    0
    Боевые действия вести не му... Трясти . Это не каждому дано.
  17. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 17:56
    0
    "Редут" - ЧВК, организованная и курируемая непосредственно МО РФ. Вооружение, снабжение на уровне БАРСа. Ну и результаты аналогичные.
  18. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 17:56
    +1
    Газпром с проэктом фк Зенит всем надоел , так еще и с чвк позорить Родину будет.
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:56
    +1
    они добровольное подразделение, которое воюет, когда хочет.
    в моем понимании должно быть ЕДИНОЕ командование и ВСЕ военные подразделения ОБЯЗАНЫ ему подчиняться, ранее писал что все эти ЧВК больше махновщину напоминают
  20. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:57
    0
    Гнать этот ручеек грязными тряпками с фронта. Пусть свои трубы в глубоком тылу охраняют. Руководство предать суду военного трибунала.
  21. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 18:01
    +1
    Это сюр или троллинг? Поток, Газпром, Южный, Северный, Донецкий, все перестают понимать, что там происходит. Однако люди гибнут, с обеих сторон, безпилотники падают уже в подмосковье.
    Пугачева продает свои хоромы, киборги опять вылезают на телеэкраны. Короче оперетта и водевиль, только кровавые.
  22. ugos
    ugos Сегодня, 18:03
    0
    Хорошо ещё на сторону врага не перешли, а то в оправдание сказали бы: ''Там платют больше ,и форма красивше''
  23. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 18:06
    +1
    Хочется сочно и емко выразить ко всему этому свое отношение. Ограничусь "твой дом труба шатал". И буду ждать очередных сказок от Минобороны.
  24. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 18:09
    0
    к Вагнерам в полном составе на перевоспитание. Хотя мне с дивана легко писать и подробности неизвестны
  25. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:11
    0
    Что это значит-мы добровольцы, потому воюем когда захотим?
    Под трибунал и судить.
    Тоже анархисты выискались.
  26. Single-n
    Single-n Сегодня, 18:11
    +1
    Мдяя. Только начал успокаиваться что ВС РФ наладил тыл. И на тебе. Доиграется ВВП с этими дружинами.и ватагами. Не армия, а сбор базарный. Завтра беляшные ЧВК откроют. Что не похож становится ВВПа сильного лидера . 22 года укреплял вертикаль власти, но на фронте сборная солянка из хз пойми кого. А вот интересно, в других направлениях такая же фигня? Ну там 23 центрабанка или 47 Дум? Судов частных не появилось?
    А с ЧВК предлагаю стартап. Не хочешь служить,но нужен имидж героя. Го к нам ЧВК -"Рога и Копыта" . За деньгу малую оформим, что проходишь службу кем хочешь. А если не понравится то можно и домой сгонять. Да и в принципе можно вообще на фронте не появятся. Так же снимаем судимости. Вас даже порицать за прошлые деяния нельзя будет. Вы теперь хэрой!.
  27. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:12
    0
    А когда начнётся пресловутое контрнаступление салофагов, эти смелые воены внезапно уедут в отпуск?
  28. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:15
    0
    Какой-то паноптикум! Понятное дело, то воюем когда хотим... но если захотели - то заключается контракт на выполнение военных услуг. И пока условия контракта не выполнены (по результату или по времени) - никакого самовольного ухода быть не может. За это расстреливали всегда!
  29. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:15
    0
    Капец! Махновщина какая то. Хочу воюю, хочу гуляю. Если ты прикрываешь товарищей на фланге, будь добр держи, от тебя зависит их жизнь. Расформировать, пусть опять на проходной сумки шмонают, это видимо единственное что у них хорошо получается.