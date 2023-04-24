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СМИ США: Запад считает киевский режим ответственным за убийство Дарьи Дугиной

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СМИ США: Запад считает киевский режим ответственным за убийство Дарьи Дугиной

Украинские власти несут, по мнению представителей руководства США и Евросоюза, ответственность за убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной – дочери известного российского философа Александра Дугина. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении редакции данные.


Как пишет американская пресса, представители администрации США уже вынесли предупреждение украинским властям, что те заходят «слишком далеко» в своих провокационных действиях за пределами Украины. В Вашингтоне убийством Дугиной остались недовольны.

Кстати, истинной целью убийц американская газета называет самого Александра Дугина, чьи работы по философии и политологии рассматриваются как идеологическая основа для строительства «русского мира» в современных условиях.

По утверждению издания, Белый дом дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его администрация несет ответственность за убийство Дугиной. По мнению американских и европейских властей, эта провокация могла привести к жесткому ответу России.

Кроме того, в США обеспокоены, что, если Украина будет продолжать атаки на территории России, это даст Китаю карт-бланш на обвинения в адрес НАТО. Руководство КНР сможет определить действия Украины как агрессию, а поддержку Киева со стороны США и НАТО – как поддержку агрессии, и это позволит уже открыто помогать России. Ведь тогда получится, что США несут прямую ответственность за эскалацию вооруженного конфликта, и у Запада резко сократятся аргументы для противодействия Пекину в его помощи России.

Вероятно, президенту Зеленскому был сделан серьезный «выговор» за подобную самодеятельность его подопечных. Но история с убийством военкора Владлена Татарского три недели назад показывает, что выводов из этого киевский режим не сделал.
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6 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:46
    +3
    "По мнению американских и европейских властей, эта провокация могла привести к жесткому ответу России. " И по мнению населения России - тоже. То есть вообще вся общественность с обеих сторон конфликта пришла к общему мнению, что нужен жёсткий ответ России. Но гендерно-нейтральное правительство РФ решило по-своему.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:49
      +2
      И что же помошники этого терракта сделали? Пальчиком погрозили и сказали ай, ай, яй?! Лицемеры. Это не звоночик для хунты, а попытка с себя скинуть ответственность.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:47
    0
    Неприятные такие "звоночки" офису кокаинового wink
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:48
    +2
    по сути пофиг что запад думает главное что РФ думает и делает !
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:59
    +2
    Ну... пожурили и только....... пока штатам выгодно, всё остальное второстепенно...
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:04
    -1
    Ключевая фраза -"эта провокация могла привести к жесткому ответу России". Но не привела. Значит- "мы на словах пожурили, а на деле - продолжайте в том же духе, Россия утрется". Вот чем чревато слюньтяйство и мягкотелость.