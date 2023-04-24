Украинские власти несут, по мнению представителей руководства США и Евросоюза, ответственность за убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной – дочери известного российского философа Александра Дугина. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении редакции данные.
Как пишет американская пресса, представители администрации США уже вынесли предупреждение украинским властям, что те заходят «слишком далеко» в своих провокационных действиях за пределами Украины. В Вашингтоне убийством Дугиной остались недовольны.
Кстати, истинной целью убийц американская газета называет самого Александра Дугина, чьи работы по философии и политологии рассматриваются как идеологическая основа для строительства «русского мира» в современных условиях.
По утверждению издания, Белый дом дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его администрация несет ответственность за убийство Дугиной. По мнению американских и европейских властей, эта провокация могла привести к жесткому ответу России.
Кроме того, в США обеспокоены, что, если Украина будет продолжать атаки на территории России, это даст Китаю карт-бланш на обвинения в адрес НАТО. Руководство КНР сможет определить действия Украины как агрессию, а поддержку Киева со стороны США и НАТО – как поддержку агрессии, и это позволит уже открыто помогать России. Ведь тогда получится, что США несут прямую ответственность за эскалацию вооруженного конфликта, и у Запада резко сократятся аргументы для противодействия Пекину в его помощи России.
Вероятно, президенту Зеленскому был сделан серьезный «выговор» за подобную самодеятельность его подопечных. Но история с убийством военкора Владлена Татарского три недели назад показывает, что выводов из этого киевский режим не сделал.