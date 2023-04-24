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Украинские военнослужащие продолжают записывать обращения в поддержку Киево-Печерской лавры: «Хватит скакать, идите сюда- на фронт»

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Украинские военнослужащие продолжают записывать обращения в поддержку Киево-Печерской лавры: «Хватит скакать, идите сюда- на фронт»

Скандал вокруг Киево-Печерской лавры и нападок киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) чреват для властей страны большими проблемами. Ведь среди участвующих в боевых действиях в Донбассе солдат и офицеров ВСУ много тех, кто относит себя к пастве УПЦ.


Сейчас украинские военнослужащие продолжают записывать обращения в поддержку Киево-Печерской лавры. Они требуют от украинских нацистов, которые выходят на акции у монастыря, прекратить провокационные действия.

Так, один военнослужащий записал видео с обращением к националистам прямо на фоне транспортировки тела погибшего сослуживца. Он призвал противников УПЦ идти на фронт.

Хватит скакать возле Лавры, а идите сюда - на фронт. Мы заканчиваемся, а они скачут и скачут

- заявил украинский боевик.

Между тем, у стен Киево-Печерской лавры действительно можно наблюдать большое количество молодых мужчин вполне боеспособного внешнего вида, часто – в одежде в стиле «милитари» или в военной форме. Однако вместо «добровольной мобилизации» в ряды ВСУ они выбрали путь противостояния со священнослужителями и прихожанами, среди которых много людей пожилого возраста.

Впрочем, для дестабилизации политической ситуации на Украине события вокруг УПЦ вполне подходят, так как русскоязычные и относящие себя к пастве канонической православной церкви украинские граждане могут в очередной раз убедиться, какое в реальности место им уготовано в квазигосударстве, выстраиваемом командой президента Владимира Зеленского.
Использованы фотографии:
Служба безопасности Украины
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2 комментария
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:11
    +1
    Эти обращения записываются не в поддержку лавры, а от злости к тем, кто косит от войны, прикрываясь "тыловыми" делами.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:15
    0
    Когда пелена с глаз одурманенных граждан спадёт,Что будет?