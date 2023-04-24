Украинские военнослужащие продолжают записывать обращения в поддержку Киево-Печерской лавры: «Хватит скакать, идите сюда- на фронт»

Хватит скакать возле Лавры, а идите сюда - на фронт. Мы заканчиваемся, а они скачут и скачут

Скандал вокруг Киево-Печерской лавры и нападок киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) чреват для властей страны большими проблемами. Ведь среди участвующих в боевых действиях в Донбассе солдат и офицеров ВСУ много тех, кто относит себя к пастве УПЦ.Сейчас украинские военнослужащие продолжают записывать обращения в поддержку Киево-Печерской лавры. Они требуют от украинских нацистов, которые выходят на акции у монастыря, прекратить провокационные действия.Так, один военнослужащий записал видео с обращением к националистам прямо на фоне транспортировки тела погибшего сослуживца. Он призвал противников УПЦ идти на фронт.- заявил украинский боевик.Между тем, у стен Киево-Печерской лавры действительно можно наблюдать большое количество молодых мужчин вполне боеспособного внешнего вида, часто – в одежде в стиле «милитари» или в военной форме. Однако вместо «добровольной мобилизации» в ряды ВСУ они выбрали путь противостояния со священнослужителями и прихожанами, среди которых много людей пожилого возраста.Впрочем, для дестабилизации политической ситуации на Украине события вокруг УПЦ вполне подходят, так как русскоязычные и относящие себя к пастве канонической православной церкви украинские граждане могут в очередной раз убедиться, какое в реальности место им уготовано в квазигосударстве, выстраиваемом командой президента Владимира Зеленского.