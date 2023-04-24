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Во Франции задержаны двое граждан страны, пытавшихся ввезти снайперские винтовки с территории Украины

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Во Франции задержаны двое граждан страны, пытавшихся ввезти снайперские винтовки с территории Украины

Появляются всё новые факты того, как оружие распространяется с территории Украины по разным странам мира. Идёт о расползании по миру оружия, ранее поставленного для нужд ВСУ странами Запада. Причём лица с оружием вполне свободно выезжают за пределы Украины – никаких особых претензий со стороны украинских пограничников, по вполне понятным материальным причинам, это не вызывает.


О новом факте вывоза ранее поставленного Украине оружия пишет французский журнал Parisien.

В статье этого издания сообщается, что двое граждан Франции, ранее находившиеся на территории Украины (и, вероятно, принимавшие участие в боевых действиях), были задержаны при пересечении французской границы. Причина задержания состоит в том, что они пытались провезти во Францию снайперские винтовки. По некоторым данным, они следовали из Украины транзитом через Польшу, где почему-то тоже не возникло вопросов о законности провоза оружия...

В статье указанного журнала сообщается о том, что возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе национальной безопасности и незаконном обороте оружия. Следствию предстоит выяснить, с какой именно целью граждане Франции, следовавшие с территории Украины, собирались ввезти в страну стрелковое оружие и оптические прицелы к нему.

Ранее сообщалось о том, что оружие, поставленное «партнёрами» для нужд украинской армии, начало всплывать в самых разных странах мира, включая Финляндию, Грузию, некоторые страны НАТО.

Официальный Киев материалы о расползании оружия с территории Украины не комментирует. Если какие-то комментарии от Киева и появляются, то чаще всего «объяснение» звучит примерно так: «Это всё российская пропаганда». Признать факты очевидной коррупции на таможне и бесконтрольности обращения с поставляемым оружием киевский режим, конечно, не хочет.
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12 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:34
    +1
    Скоро, наёмники, на абрамсах и леопардах домой возвращаться будут. Ну а чё - недорого же. feel
  2. ian
    ian Сегодня, 18:42
    +2
    Во всем есть свои плюсы. Чем больше оружия вернется обратно в Европу, тем меньше его останется на Украине. Пусть оно у них постреляет. Возможно, это придаст ума политикам в будущем. Раз уж сейчас его нет...
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:54
    +1
    Задержали с двумя снайперскими винтовками!
    А сколько не задержали?
    Оружие, которое западные "партнеры" поставляют укрорейху, к ним и возвращается! Только уже нелегально! И в кого это оружие теперь будет стрелять?
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 19:03
      +1
      Вообще странно что их задержали при пересечении французской границы . Если уже были на территории Евросоюза , то на границе не проверяют никакой багаж . По всему Евросоюзу пограничный контроль отменили . В основном проверяют тех , кто похож на беженцев . А им запрещено покидать страну пребывания . Значит их "вели" .
      1. Червоный Байкер
        Червоный Байкер Сегодня, 19:46
        0
        Вы немного не в курсе.
        Есть два одновременно существующих вида контроля.
        Непосредственно на границах евросоюза в пунктах пропуска.
        И кочующими группами по ВСЕЙ территории еврозоны
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 20:12
      +1
      Хорошо бы в зажравшихся проституток евро чиновников....
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:54
    +1
    Интересно, а стингеры уже протащили во Францию?..
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:55
    +3
    Нормальная ситуация... Раньше примерно так же таскали по Европе всеми обиженные косовские албанцы. Онижедети. А это у них онижедетские игрушки.
    Кстати, вопрос, когда и как всплывут проданые лохлами албанцам Жабелины - очень интересный вопрос
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:57
    0
    Авторы! Не "из Украины", а "с Украины". Учите русский язык!
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 19:35
      0
      Авторы! Не "из Украины", а "с Украины". Учите русский язык!

      Вот как раз вывезти из Украины(изнутри) это правильно по-русски, а вот с Украины это с поверхности чего-то- видимо с поверхности Украины. Из- изнутри, С-с поверхности. p.s. Я так думаю.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:56
        0
        Шпакойнее, товарищи... Вывезли винтовки ИЗ Украины, сорвавшиеся С Украины онижедети))) Ну все же снают выражение "с <чего-то-там> сорвался"... Вот судя по поведению, они сорвались именно С
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:32
    +2
    Il y a quelques mois j'ai lu, peut être sur ce site, que des "Barret .50" étaient à vendre depuis l'Ukraine , sur ce que l'on nomme le "dark net" pour un prix 6 fois inférieur à leur prix catalogue !
    Alors il y aura obligatoirement des "illuminés" qui voudront acheter ce matériel "perdu" lors des transports en Ukraine. Depuis le début je m'inquiète d’où et dans quelles circonstances il réapparaîtra...
    Deux fusils de sniper c'est un moindre problème car : il faut avoir les compétences pour s'en servir et cela ne ferra pas une "crime de masse" .
    Mais des missiles anti aériens peuvent aussi être "perdu" , des missiles anti char...Et là les conséquences peuvent vite être dramatiques : un avion, un bus, un train !!!
    Mais nos politiques sont aveugles, ou inconscients (car mieux protégés que le Français moyen ...) et ils continuent à déverser des armes dans un "trou noir" ou elles disparaissent en grand nombre...ou referont elles surface ? Si c'est contre des politiques juste le Karma mais contre un bus scolaire, une école, un stade ? !
    Nos politiques sont fous !!

    Несколько месяцев назад я прочитал, возможно, на этом сайте , что из Украины были выставлены на продажу "бочки калибра .50", так называемые "темные сети", по цене в 6 раз ниже их прейскурантной цены !
    Тогда обязательно найдутся "просвещенные", которые захотят приобрести это оборудование," потерянное " при транспортировке по Украине. С самого начала меня беспокоило, где и при каких обстоятельствах он снова появится...
    две снайперские винтовки-меньшая проблема, потому что: нужно обладать навыками обращения с ними, и это не приведет к "массовому преступлению" .
    Но зенитные ракеты также могут быть "потеряны" , противокорабельные ракеты char...Et там последствия могут быстро стать драматичными : самолет, автобус, поезд !!!
    Но наши политики слепы или неосознанны (потому что защищены лучше, чем среднестатистический француз...), и они продолжают сбрасывать оружие в "черную дыру", или они исчезают в большом количестве...или они снова появятся ? Если это против политики, это просто карма, но против школьного автобуса, школы, стадиона ? !
    Наша политика безумна !!