Появляются всё новые факты того, как оружие распространяется с территории Украины по разным странам мира. Идёт о расползании по миру оружия, ранее поставленного для нужд ВСУ странами Запада. Причём лица с оружием вполне свободно выезжают за пределы Украины – никаких особых претензий со стороны украинских пограничников, по вполне понятным материальным причинам, это не вызывает.
О новом факте вывоза ранее поставленного Украине оружия пишет французский журнал Parisien.
В статье этого издания сообщается, что двое граждан Франции, ранее находившиеся на территории Украины (и, вероятно, принимавшие участие в боевых действиях), были задержаны при пересечении французской границы. Причина задержания состоит в том, что они пытались провезти во Францию снайперские винтовки. По некоторым данным, они следовали из Украины транзитом через Польшу, где почему-то тоже не возникло вопросов о законности провоза оружия...
В статье указанного журнала сообщается о том, что возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе национальной безопасности и незаконном обороте оружия. Следствию предстоит выяснить, с какой именно целью граждане Франции, следовавшие с территории Украины, собирались ввезти в страну стрелковое оружие и оптические прицелы к нему.
Ранее сообщалось о том, что оружие, поставленное «партнёрами» для нужд украинской армии, начало всплывать в самых разных странах мира, включая Финляндию, Грузию, некоторые страны НАТО.
Официальный Киев материалы о расползании оружия с территории Украины не комментирует. Если какие-то комментарии от Киева и появляются, то чаще всего «объяснение» звучит примерно так: «Это всё российская пропаганда». Признать факты очевидной коррупции на таможне и бесконтрольности обращения с поставляемым оружием киевский режим, конечно, не хочет.