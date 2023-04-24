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Литва поставит ВСУ партию тактических радаров RADA ieMHR израильского производства

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Литва поставит ВСУ партию тактических радаров RADA ieMHR израильского производства

Литва передаст Украине партию тактических радаров RADA ieMHR израильского производства, предназначенных для обнаружения воздушных целей, а также для использования в контрбатарейной борьбе. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на литовскую волонтерскую организацию Blue/Yellow, созданную специально для помощи киевскому режиму.


Всего литовцы намерены передать Киеву шестнадцать тактических радаров, из которых 12 в стационарном исполнении, еще четыре - в мобильном. Подробности не сообщаются, первые три РЛС уже отправились на Украину, по поставке остальных пока информации нет, но все радары уже находятся на территории Литвы.

Как заявляют в Вильнюсе, РЛС RADA ieMHR должны усилить защиту Украины от российских воздушных атак, в частности беспилотников, а также могут быть использованы в контрбатарейной борьбе. Украинские военные уже обучены применению данных РЛС, в марте группа всушников прошла четырехдневные специальные курсы.

Как сообщается, РЛС ieMHR - тактический трехмерный радиолокационный комплекс производства израильской компании RADA Electronic Industries Ltd, способный обнаруживать небольшие цели в зоне сканирования, предоставляя оператору информацию о положении и высоте обнаруженных воздушных объектов даже в условиях активных помех.

MHR (Multi-Mission Hemispheric Radar) имеет несколько вариантов изготовления, различающихся диаметром антенны. В варианте для ВСУ ieMHR диаметр составляет 79 см. РЛС способна обнаружить самолет на дальности 50 км. Угол обзора антенн РЛС – 90 градусов, для кругового обзора необходимы 4 антенны. MHR обеспечивают обнаружение всех типов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, управляемых и неуправляемых ракет, мин и артиллерийских снарядов и могут использоваться в различных системах ПВО малой дальности.
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6 комментариев
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  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 18:41
    +2
    СМИ в своем духе. Праща Давида у них уже на пол пути. Да и новости этой месяц или два. Израиль запрещает передачу подобных изделий. Радары крайне продвинутые и актуальны как никогда.


    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:30
      0
      Евреи вряд ли решаться открыто противостоять России.
      А на передачу такой техники нужно их разрешение.
      Такого разрешения они не дадут
      1. Наган
        Наган Сегодня, 20:21
        +1
        Раньше не дали бы. А теперь, когда поставили аятоллам СУ-35, и еще гордо протрубили об этом на весь мир, могут и дать. Хотя бы чтоб выяснить радарные сигнатуры шахид-мопедов, ну и прочей летуче-взрывучей хрени российского производства, которая может оказаться в руках аятолл, и соответственно хезбалонов.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:49
    -1
    А евреи опять ни при чём!
    Кушают мацу, играются с мячом.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:00
    0
    А у них есть разрешение производителя на реэкспорт или они в очередной раз нарушат End user sertificate?
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:31
    +1
    Путин Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».24 февраля 2022

    ну и когда ????????????????