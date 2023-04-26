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Турбовинтовентиляторный двигатель НК-93: никому не нужный уникум

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Турбовинтовентиляторный двигатель НК-93: никому не нужный уникум
НК-93



Жажда керосина


Для начала истории про уникальный турбовинтовентиляторный авиадвигатель НК-93 необходимо разобраться, чем же эта конструкция отличается от остальных изделий. Тем более что в полном наименовании двигателя фигурирует еще и словосочетание «биротативный винтовентилятор». Без предварительной подготовки не понять, зачем вообще строили такую машину, как НК-93.

В авиационном двигателестроении все конструкторские мысли вращаются вокруг двух категорий – экономичность и крейсерская скорость полёта. Безусловно, важными являются и безопасность, и надежность, и шумовой эффект, и массогабаритные параметры изделий. Но с этим уже научились более или менее хорошо справляться, и серьезного прогресса ждать уже не приходится.

А вот с расходом горючего еще можно что-то придумать. Самыми экономичными являются турбовинтовые двигатели, которые львиную долю тяги создают за счет винта. Королем всех моторов подобного типа, безусловно, является отечественный НК-12, устанавливаемый преимущественно на стратегический ракетоносец Ту-95. Это самый мощный и самый экономичный в мире турбовинтовой авиационный двигатель. Еще его можно встретить под крылом военно-транспортного Ан-22 «Антей».

О том, насколько турбовинтовой двигатель экономически выгоднее (если так вообще можно говорить о военной технике) турбореактивного, говорят параметры двух сходных по задачам Ту-95 и Ту-160. Первый при практической дальность в 13,5 тыс. километров берет на борт около 80 тонн горючего, а Ту-160 вынужден взлетать со 148 тоннами керосина и при этом летать на 12,3 тыс. км. Но главный минус НК-12 скрывается в его относительной тихоходности – даже самый быстрый в мире из серийных турбовинтовой Ту-95 не разгоняется больше 900 км/ч.

Все дело в резком снижении тяги воздушного винта при достижении сверхзвуковых скоростей вращения. Этот же эффект, получивший имя «эффект запирания», поставил крест на дальнейшем наращивании скоростей полета вертолетов – дальнейший прогресс возможен только с применением толкающих винтов. Проблему частично можно решить увеличением диаметра винтов, но все возможно в разумных пределах. У Ту-95 воздушный винт АВ-60 диаметром 5,6 метра, а винт АВ-90 военно-транспортного «Антея» уже 6,2 метра. И все знают, какой шум создают эти машины на взлете – даже для военной техники такой эффект на пределе дозволенного.

Но не стоит считать, что тема турбовинтовых моторов для авиации на грани закрытия – современный военно-транспортный А400М оснащается четырьмя Europrop International TP400-D6, которые производители называют вторыми по мощности в мире после российского НК-12. Поэтому открытые воздушные винты под крыльями всех типов самолетов мы будем видеть еще долго.




Принципиальная схема турбовинтового (выше) и турбовентиляторного авиадвигателей.

В ситуации, когда скорость критична, приходится ставить турбореактивные авиационные двигатели. Принцип работы прост – в камере сгорания топливо в смеси с воздухом совершает полезную работу и через лопасти турбины передает вращение компрессору. Последний еще больше накачивает воздух для камеры сгорания. Такие моторы способны разогнать носителей до нескольких скоростей звука, но и расход топлива у изделий просто ни в какие ворота. Это если сравнивать с турбовинтовыми одноклассниками.

Для снижения расхода горючего придумали турбовентиляторные авиадвигатели. С большой натяжкой конструкцию можно назвать гибридом из турбореактивного и турбовинтового мотора. Турбовентилятор создает тягу не только за счет истекания горячей газовой струи из сопла, но и за счет вращения вентилятора в голове двигателя. Характерным признаком двигателей такой схемы являются большие размеры – у самого мощного в мире турбовентилятора General Electric GE9X диаметр воздухозаборника равен 4,5 метра.

Если совсем упростить, то воздушный винт у таких двигателей превращен в вентилятор и закапотирован в обтекаемый корпус, чтобы избежать осложнений при сверхзвуковом вращении лопастей. Так ещё и тише оказалось, что немаловажно для гражданской авиации.

Большая часть разрабатываемых в России авиадвигателей относится к типу турбовентиляторных – ПД-8, ПД-18 и ПД-35. Здесь важно понимать, что коэффициент полезного действия любого турбовентилятора напрямую зависит от степени двухконтурности. То есть от отношения массы воздуха, который нагнетает вентилятор через внешний контур (воздух здесь не сгорает) к массе воздуха, сгорающего во внутреннем горячем контуре.

Например, у сверхзвукового АЛ-31Ф для Су-27 степень двухконтурности мизерная – 0,59, а у сугубо гражданского Pratt & Whitney PW1000G равна рекордным 12. У первого на каждый килограмм воздуха, проходящего через горячую зону, приходится 0,59 кг воздуха, проходящего по внешнему контуру. У PW1000G все наоборот – на каждый килограмм воздуха, проходящий через камеру сгорания, сразу 12 килограмм нагнетается вентилятором по внешнему контуру.

Сейчас в мировом авиационном двигателестроении граница между турбореактивным и турбовентиляторным изделием фактически стерлась – различить конструкции можно только по степени двухконтурности. Условно скажем, что все моторы со степенью двухконтурности более двух единиц можно смело называть турбовентиляторными. И чем больше турбовентилятор похож на турбовинтовой, тем больше его КПД. Но неизбежно возрастает лобовое сопротивление, а с ним падает и скорость.

Собственно, вокруг баланса этих параметров и бьются сейчас конструкторы по всему миру. Это своеобразный мейнстрим авиационного двигателестроения.

Винтовентилятор


Несмотря на устоявшуюся структуру рынка, инженеры не перестают экспериментировать. Что будет, если баланс турбовентиляторного двигателя сместить поближе к турбовинтовому? Получится винтовентиляторная конструкция, с которой все очень непросто. Даже внешне непросто отличить обычный турбовинтовой двигатель от турбовинтовентиляторного. Вот, например, Д-27 от Запорожского КБ «Прогресс». И рядом упоминаемый выше европейский Europrop International TP400-D6 от грузовика А-400М.




Авиамоторы TP400-D6 (выше) и Д-27 соответственно самолетов А-400М и Ан-70.

Казалось бы, отличия если и есть, то они минимальные. Но не перепутайте, украинский (точнее, еще советский) относится к турбовинтовентиляторным, а многонациональный TP-400-D6 – к турбовинтовым. Разница в форме лопастей воздушных винтов.

Теория гласит: винт может считаться винтовентилятором, только когда лопастей у него от 8 до 20, а сами они очень похожи на сабли, то есть «с переменной по размаху лопасти стреловидностью передней и задней кромок». Большое количество лопастей и форма позволяет достигать скоростей полета в 800–900 км/ч без пресловутого «эффекта запирания», о котором шла речь выше.

Во-первых, больше лопастей позволяют уменьшить окружную скорость при неизменной тяге, а, во-вторых, саблевидная форма лопастей улучшает обтекаемость при высоких скоростях полета. Если говорить совсем сухими формулировками, то у ДТ-27 максимально возможный пока КПД воздушного двигателя – более 0,9.


1993 год. Д-27 под крылом Ил-76ЛЛ.


Д-236, установленный на летающей лаборатории Як-42ЛЛ


Количество и характерная форма воздушных винтовентиляторов Д-27 позволяет агрегату выйти на новый уровень КПД

При этом расход горючего сравним с турбовинтовым двигателем, то есть гораздо ниже, чем у турбовентиляторного. У ДТ-27 удельный расход топлива составлял на крейсерском режиме не более 0,13 кг/э.л.с./ч, а у самых экономичных в мире турбровинтовых Europrop International TP400-D6 и НК-12 – около 0,16.

Кстати, если бы не майдан 2014 года, то в российском небе уже давно бы летали транспортные самолеты Ан-70, оснащенные четырьмя винтовентиляторными ДТ-27. Весной 2013 года объявили об успешных стендовых испытаниях винтовентилятора СВ-27, а посол на Украине Зурабов обещал закупить до 60 самолетов для российского военного ведомства.

Вот на этом факте стоит отдельно зафиксироваться – российские сертификационные органы десять лет назад фактически одобрили допуск инновационного авиадвигателя к полетам. Мы еще вернемся к данному факту.




Экспериментальные винтовентиляторные General Electric GE36 (выше) и PW–Allison 578-DX.

Всего известно о трех схемах винтовентиляторных моторов – с тянущим и толкающим движителем, а также с закапотированным. ДТ-27 и его экспериментальный предшественник Д-236. Американцы в середине 80-х успешно экспериментировали с толкающей схемой на демонстраторах технологий PW–Allison 578-DX и General Electric GE36. И советский, и американские моторы оснащались двумя винтовентиляторами, размещенными друг за другом и вращающимися в разные стороны. Это и есть компоновка «биротативный винтовентилятор».

Изделия у PW и GE получились славные – удельный расход упал на 20 процентов в сравнении с аналогами. Но к концу 80-х годов сложились не выгодные для двигателей такого типа условия – ужесточающиеся требования к шумности и низкие цены на нефть. А шум опытные двигатели PW–Allison 578-DX и General Electric GE36 издавали немаленький. Причем децибелы зашкаливали и в салоне, несмотря на то, что конструкторы вынесли двигатель в хвост, да еще и развернули под толкающий винт.

В итоге американцы отправили проекты в отставку. Эпизодически интерес к винтовентиляторам просыпается с ростом цен на керосин, но в ближайшем будущем на это не стоит рассчитывать. Сейчас над турбовинтовентиляторным двигателем с открытым ротором всерьез работает компания Safran – в 2017 году завершены предварительные испытания концепта. Потуги есть и у CFM International с его 12-лопастным прототипом «экологически чистого» авиадвигателя.




Современные винтовентиляторные авиадвигатели с открытым движителем толкающего типа. Сверху от Safran, ниже – от CFM International

Вот теперь пришло время перейти к главному герою нашего повествования – биротативному турбовинтовентиляторному авиадвигателю НК-93.

Главным отличием от всех вышеописанных схем является закапотированный винтовентилятор. У переднего винта восемь лопастей, у второго – десять, и приводятся они в движение отдельным валом от планетарного редуктора с семью сателлитами. Работы по НК-93 начались в самарском НТК им. Кузнецова в конце 80-х годов, и предназначался он для тяжелого военно-транспортного Ил-106.

Самолет предполагался на замену устаревшему даже для того времени Ан-22 «Антей». Тяга мотора составляет 18 тонн – примерно столько же сейчас развивает на стенде пока еще предсерийный турбовентиляторный ПД-18. Только удельный расход горючего у пермского мотора около 0,55 кг/э.л.с./ч, а у НК-93 – 0,22.

Конструкторам удалось заметно снизить уровень шума, присущий всем винтовентиляторам, прежде всего за счет капотирования. Он в любом случае ниже, чем у украинского аналога Д-27, который был допущен к полетам в России в 2013 году.








НК-93 под крылом Ил-76ЛЛ на авиасалоне МАКС-2007. Источник: sell-off.livejournal.com

У НК-93 одни сплошные плюсы – степень двухконтурности 16,6, отчего на турбину приходится лишь 17 процентов тяги, остальное за винтовентиляторами. Несмотря на не родившийся Ил-106, в Самаре продолжали работы по мотору в инициативном порядке.

С 2006 по 2008 год испытательная лаборатория Ил-76ЛЛ пять раз поднималась воздух с экспериментальным мотором под крылом. Предполагалась, что пара двигателей окажется под крылом Ту-204 и транспортного Ту-303. Четыре НК-93 планировали для лайнера Ил-96 и даже для сверхтяжелого Ан-124. Для последнего предполагали разработать версию тягой под 22–24 тонны. Но ни один заказчик не проявил интерес к революционной во многом конструкции.

Конечно, были и минусы. Например, почти трехметровый диаметр воздухозаборника. Это, безусловно, создаст компоновочные сложности для конструкторов, но они не критичные – в мире летают самолеты с еще большими двигателями. Об этом упоминалось выше.

Гражданские разработчики МС-21 и CR929 просто испугались инновационного НК-93. Их можно понять – машины ориентируются на мировой рынок, который очень консервативен.

В итоге с нуля разрабатывают серию ПД-8, ПД-10, ПД-14 и ПД-35, для которых этот самый рынок также будет закрыт в ближайшем будущем.

Можно ли было адаптировать и масштабировать НК-93 за упущенное время и потраченные миллиарды? Почему в свое время украинский Д-27 фактически допустили до эксплуатации в России, а аналогичный, хотя и более мощный отечественный НК-93, нет? Очередные риторические вопросы, ответы на которые если мы и узнаем, то не скоро.
Автор:
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16 комментариев
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  1. jonht
    jonht Сегодня, 05:22
    +2
    Как всегда у нас, интересное техническое решение стырят недруги и просто адаптируют под свои нужды. Жаль.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:44
      +1
      Цитата: jonht
      Как всегда у нас, интересное техническое решение стырят недруги и просто адаптируют под свои нужды. Жаль.

      А в данном случае что у нас стырили? Не считая того что в реале решение и не нашло применения...

      почти трехметровый диаметр воздухозаборника. Это, безусловно, создаст компоновочные сложности для конструкторов, но они не критичные – в мире летают самолеты с еще большими двигателями.
      Только эти самолёты сильно крупнее Ту-204.
  2. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:29
    +1
    Все дело в резком снижении тяги воздушного винта при достижении сверхзвуковых скоростей

    К скоростям, приближаемым к сверхзвуковым, воздушный винт тягу не снижает, а начинает становиться воздушным тормозом. Что-то наподобие интерцепторов на крыле...
    1. Евгений Федоров
      Евгений Федоров Сегодня, 06:14
      +1
      Здесь речь не о сверхзвуковой скорости воздушного судна, а скорости вращения винта.
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 07:53
        0
        Цитата: Евгений Федоров
        Здесь речь не о сверхзвуковой скорости воздушного судна

        Вроде как-то так...

        Цитата: Евгений Федоров
        при достижении сверхзвуковых скоростей
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 06:12
    +7
    Почему в свое время украинский Д-27 фактически допустили до эксплуатации в России, а аналогичный, хотя и более мощный отечественный НК-93, нет?
    Об этом пишут давно и не раз, дело дошло до испытания на ИЛ-76 (лаборатория) в присутствии Путина, но к его приезду отменили. Кому выгодно ? Да тем кто держит свои акции в украинском авиастроении. Может разбомбили "Мотор Сич" и "Антонтонов", так же как и Кременчугский НПЗ, который снабжает нацистом топливо, да и много чего можно говорить, но бестолку. "На войне умираю т солдаты, а миллионеры становятся богаче".
    1. Кетцалькоатль
      Кетцалькоатль Сегодня, 06:59
      0
      Следил за новостями про испытания НК-93 еще в 2010 году! Уже тогда перспективному проекту ставили палки в колеса. Если честно, уже многое даже комментировать не хочется...
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:22
    +1
    Все дело в резком снижении тяги воздушного винта при достижении сверхзвуковых скоростей вращения. Этот же эффект, получивший имя «эффект запирания», поставил крест на дальнейшем наращивании скоростей полета вертолетов – дальнейший прогресс возможен только с применением толкающих винтов.

    Хоть применяй толкающие винты, хоть нет, но скорость увеличить особо не удастся из-за несущих винтов, какой-то прогресс можно достичь с уменьшением диаметра винтов , да еще при камовской схеме с соосными винтами и всё...затык. Суммарная скорость набегающего потока и вращения концов винта не позволяет никоим образом увеличить скорость вертолета.
    Касаясь этого вывернутой наизнанку турбины, экономичная скорость будет также ограничена, когда поняли, тогда и прекратили эти разработки. Громадный минус двигателя НК-93 это сложность конструкции которая влечет за собой низкую надежность и сложность обслуживания и ремонта.
    К тому же увеличение скорости полета до сверхзвуковых влечет увеличение расхода в любом случае, м любым двигателем. Это как с автомобилями, даже экономичные начинают жрать топливо как не в себя при высоких скоростях.
    И силы надо вкладывать на совершенствование существующих конструкций, применение новых материалов, технологию производства и повышение ресурса и качества. А не на этот очередной вечный двигатель распила.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 07:09
    0
    Кстати, Д-27 чуть ли не в 1.5 раза мощнее Europ Turboprop-а - 13500 э.л.с против 9400.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:40
      +1
      На данный момент Ту-95 проходит очередные испытания с уже модернизированным НК-12МПМ разработки Самарского ПАО "Кузнецов". Его мощность составляет 15 000 л/с, что снова повторюсь, делает его самым мощным турбовинтовым двигателем в мире.На модификации Ту-95МСМ используются новые винты АВ-60Т, которые позволяют снимать полную мощность с НК-12МПМ.Интересно какой расход топлива у НК-12МПМ и можно ли его в связи с этим использовать в гражданской авиации.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:23
      0
      У ранней модификации такие характеристики.
      Характеристики НК-12:

      Масса - 2900 кг.;
      Длина - 6000 мм.;

      Диаметр - 1005 мм.;

      Мощность на взлётном режиме - 12500 л. с.;

      Ресурс - 150 час.;

      Температура газа перед турбиной - 877 град.;

      Степень сжатия - 9,5;

      Расход топлива на крейсерском режиме - 0,165 кг/э.л. с.·час;

      https://vpk.name/library/f/nk-12.html

      Для сравнения.
      Самолет предполагался на замену устаревшему даже для того времени Ан-22 «Антей». Тяга мотора составляет 18 тонн – примерно столько же сейчас развивает на стенде пока еще предсерийный турбовентиляторный ПД-18. Только удельный расход горючего у пермского мотора около 0,55 кг/э.л.с./ч, а у НК-93 – 0,22.


      У ДТ-27 удельный расход топлива составлял на крейсерском режиме не более 0,13 кг/э.л.с./ч, а у самых экономичных в мире турбровинтовых Europrop International TP400-D6 и НК-12 – около 0,16.

      Правда и тяга разная.Интересно какой расход топлива у НК-12МПМ с тягой 15 000 л.с.?Дело в том что у Ту-95МСМ увеличилась дальность полёта с этим движком,а значит получается ,что он экономичнее ранней версии НК-12 с расходом топлива на крейсерском режиме - 0,165 кг/э.л. с.·час,а если так ,то расход топлива вполне сопоставим с расходом топлива у ДТ-27.Правда мощность у Д-27 ранней версии14000 л.с..У форсированного 16000 э. л. с. варианта Д-27 — Д-27М (впоследствии получил обозначение Д-27М2) для семейства самолётов Ан-170.
      Ну то есть НК-12МПМ вполне себе аналог украинского Д-27/Д-27М.
  6. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:19
    0
    Да, не любят у нас Кузнецова наверху. И в авиации, и в космосе они делают изделия мирового уровня.
    Слишком инновационными являются их разработки.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:26
    +1
    Очень интересная статья, узнал много нового, спасибо. И надеюсь, что НК-93 не будет забыт.
  8. Летавший
    Летавший Сегодня, 08:01
    +1
    О том, насколько турбовинтовой двигатель экономически выгоднее (если так вообще можно говорить о военной технике) турбореактивного, говорят параметры двух сходных по задачам Ту-95 и Ту-160. Первый при практической дальность в 13,5 тыс. километров берет на борт около 80 тонн горючего, а Ту-160 вынужден взлетать со 148 тоннами керосина и при этом летать на 12,3 тыс. км.

    Неверно. Ту-95 (изделие В) имел Д=12100 км с 5000 кг бомбой, ВМ 13200 км с той же нагрузкой, а более современный МС (ВП-021) уже 10500 км с 6800 кг (это 6 КР). Так что не катит такое сравнение.

    Проблему частично можно решить увеличением диаметра винтов, но все возможно в разумных пределах. У Ту-95 воздушный винт АВ-60 диаметром 5,6 метра, а винт АВ-90 военно-транспортного «Антея» уже 6,2 метра.

    АВ-90 тихоходный. На малых числах М тяга побольше, а на больших он быстро "сдувается", ибо таков профиль винтов.

    Конечно, были и минусы. Например, почти трехметровый диаметр воздухозаборника. Это, безусловно, создаст компоновочные сложности для конструкторов, но они не критичные – в мире летают самолеты с еще большими двигателями. Об этом упоминалось выше.

    С безопасностью у него как? Допустим, имеется 2 движка, один отказал. Механизм изменения шага отказал тоже. Политит ли самолёт с таким якорем под крылом? А ресурс? Как крыло и вентилятор с редуктором держат вибронагрузки? Куча Ан-22 и Ту-95 из-за этого побилась и списалась.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:33
      0
      О том, насколько турбовинтовой двигатель экономически выгоднее (если так вообще можно говорить о военной технике) турбореактивного, говорят параметры двух сходных по задачам Ту-95 и Ту-160. Первый при практической дальность в 13,5 тыс. километров берет на борт около 80 тонн горючего, а Ту-160 вынужден взлетать со 148 тоннами керосина и при этом летать на 12,3 тыс. км.


      Неверно. Ту-95 (изделие В) имел Д=12100 км с 5000 кг бомбой, ВМ 13200 км с той же нагрузкой, а более современный МС (ВП-021) уже 10500 км с 6800 кг (это 6 КР). Так что не катит такое сравнение.

      У автора некорректное сравнение, Ту-95 имеет максимальную скорость как крейсерская Ту-160, А уж про максималку... Он бы сравнил по расходу .топлива Солярис и Феррари.
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:27
    0
    "Опять двадцать пять"
    Законы физики не обойдешь, пока не будет "новых открытий" все эти "неимеющееаналогов" пустая болтовня и экономия на спичках (простой пример - в реальности за 20 лет трилионная автопромышленность смогла снизить расход топлива существенно? - нет, вся возня из-за нескольких процентов экономии).