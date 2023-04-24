Лавров в Совбезе ООН: Запад признал независимость Косово без референдума, а итоги референдума в Крыму не признаёт до сих пор

Министр иностранных дел России выступил на заседании Совета безопасности ООН. Сергей Лавров коснулся ряда проблем геополитического характера, отметив в том числе и выборочный подход так называемого коллективного Запада к вопросу права наций на самоопределение.
По словам главы МИД России, в своё время Запад признал независимость Косово без проведения в этой части Сербии референдума.
Лавров:
А итоги референдума в Крыму на Западе не признают до сих пор. Кто-то считает это справедливым подходом?
Также глава российской дипломатии отметил, что Запад использует любые инструменты, включая двойные стандарты, для попыток изолировать Россию и сдержать развитие Китая. Одним из инструментов Запада является Международный валютный фонд. Как отметил Сергей Лавров, МВФ вообще является частью инструментария Пентагона, реализуя программы по достижению американским ведомством военных целей.
Сергей Лавров:
Руководствуясь своей политикой, США не важно, что происходит на Украине с правами человека. Они не останавливали Порошенко, не останавливают и Зеленского в их стремлении уничтожить русский язык, русскую культуру. Всё это делается вопреки конвенции о нацменьшинствах.
Глава МИД России указал на то, что РФ начинала СВО для защиты людей от истребления киевским режимом и для устранения угрозы безопасности со стороны расширяющегося блока НАТО.
Лавров:
Нацистский киевский режим не может рассматриваться в качестве представителя интересов жителей территорий, отказавшихся принять госпереворот 2014 года.
Выступая на Совбезе ООН, Сергей Лавров выступил за расширение числа членов этого органа за счёт стран Азии и Африки.