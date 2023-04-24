Лавров в Совбезе ООН: Запад признал независимость Косово без референдума, а итоги референдума в Крыму не признаёт до сих пор

А итоги референдума в Крыму на Западе не признают до сих пор. Кто-то считает это справедливым подходом?

Руководствуясь своей политикой, США не важно, что происходит на Украине с правами человека. Они не останавливали Порошенко, не останавливают и Зеленского в их стремлении уничтожить русский язык, русскую культуру. Всё это делается вопреки конвенции о нацменьшинствах.

Нацистский киевский режим не может рассматриваться в качестве представителя интересов жителей территорий, отказавшихся принять госпереворот 2014 года.

Министр иностранных дел России выступил на заседании Совета безопасности ООН. Сергей Лавров коснулся ряда проблем геополитического характера, отметив в том числе и выборочный подход так называемого коллективного Запада к вопросу права наций на самоопределение.По словам главы МИД России, в своё время Запад признал независимость Косово без проведения в этой части Сербии референдума.Лавров:Также глава российской дипломатии отметил, что Запад использует любые инструменты, включая двойные стандарты, для попыток изолировать Россию и сдержать развитие Китая. Одним из инструментов Запада является Международный валютный фонд. Как отметил Сергей Лавров, МВФ вообще является частью инструментария Пентагона, реализуя программы по достижению американским ведомством военных целей.Сергей Лавров:Глава МИД России указал на то, что РФ начинала СВО для защиты людей от истребления киевским режимом и для устранения угрозы безопасности со стороны расширяющегося блока НАТО.Лавров:Выступая на Совбезе ООН, Сергей Лавров выступил за расширение числа членов этого органа за счёт стран Азии и Африки.