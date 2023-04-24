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Лавров в Совбезе ООН: Запад признал независимость Косово без референдума, а итоги референдума в Крыму не признаёт до сих пор

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Лавров в Совбезе ООН: Запад признал независимость Косово без референдума, а итоги референдума в Крыму не признаёт до сих пор

Министр иностранных дел России выступил на заседании Совета безопасности ООН. Сергей Лавров коснулся ряда проблем геополитического характера, отметив в том числе и выборочный подход так называемого коллективного Запада к вопросу права наций на самоопределение.

По словам главы МИД России, в своё время Запад признал независимость Косово без проведения в этой части Сербии референдума.

Лавров:

А итоги референдума в Крыму на Западе не признают до сих пор. Кто-то считает это справедливым подходом?

Также глава российской дипломатии отметил, что Запад использует любые инструменты, включая двойные стандарты, для попыток изолировать Россию и сдержать развитие Китая. Одним из инструментов Запада является Международный валютный фонд. Как отметил Сергей Лавров, МВФ вообще является частью инструментария Пентагона, реализуя программы по достижению американским ведомством военных целей.

Сергей Лавров:

Руководствуясь своей политикой, США не важно, что происходит на Украине с правами человека. Они не останавливали Порошенко, не останавливают и Зеленского в их стремлении уничтожить русский язык, русскую культуру. Всё это делается вопреки конвенции о нацменьшинствах.

Глава МИД России указал на то, что РФ начинала СВО для защиты людей от истребления киевским режимом и для устранения угрозы безопасности со стороны расширяющегося блока НАТО.

Лавров:

Нацистский киевский режим не может рассматриваться в качестве представителя интересов жителей территорий, отказавшихся принять госпереворот 2014 года.

Выступая на Совбезе ООН, Сергей Лавров выступил за расширение числа членов этого органа за счёт стран Азии и Африки.
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21 комментарий
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 19:01
    +3
    Вот же открытие великое двойных стандартов западных. request
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 19:17
      +2
      Российское руководство, в лице тех же Лаврова и Путина, тоже 8 лет не признавало итогов референдумов в ЛНР и ДНР... Это что, не двойные стандарты???
      1. al3x
        al3x Сегодня, 19:28
        +3
        Можно назвать как угодно, только это не меняет сути происходящих вещей - наши правители почему то всё делают в ответ, а не на упреждение. Так же и с признанием и присоединением было, как и со всем остальным, чего не коснись. Из последнего, что было сделано на упреждение - это возвращение Крыма. Всё остальное ответки, порой скудные.
        1. Грэг Миллер
          Грэг Миллер Сегодня, 19:37
          +1
          Наши правители живут в своём мире, в их мире всегда светло и прекрасно. И им, 8 лет обстреливаемый Донбасс и сгоревшая в Доме Профсоюзов Одесса, были просто до лампочки, пока это не стало опасно для их мира!!! И то, они всё хотели решить полумерами, т.е. заменить Зелю на какого-нибудь Медведчука....
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 20:09
            0
            Цитата: Грэг Миллер
            И им, 8 лет обстреливаемый Донбасс и сгоревшая в Доме Профсоюзов Одесса, были просто до лампочки, пока это не стало опасно для их мира!

            А почему им должны быть не до лампочки граждане другого государства? По-моему, у наших правителей даже слишком малого этого чувства по отношению к иностранцам. Надо вообще всем из зарубежья на их возгласы об их проблемах говорить: "А нам до лампочки ваши проблемы: нужна помощь - купите её". Пусть наши правители уже на нас внимания обратят. И мне лично тоже все, у кого нет гражданства РФ, абсолютно до лампочки. По-моему, это здоровая позиция - думать о своём благополучии, а не о чужом.
            Цитата: Грэг Миллер
            И то, они всё хотели решить полумерами, т.е. заменить Зелю на какого-нибудь Медведчука...

            РФ не получает от этого конфликта сейчас никакой выгоды. Изначальное желание его быстрого завершения вполне понятно.
          2. шамиль
            шамиль Сегодня, 20:11
            +1
            На самом деле, это вы живете в своем придуманном прекрасном мире. А наши правители живут в реальном мире. Если бы заступились за Донбасс в 2014 году, крови было бы больше, т.к. у нас кроме ядерного оружия против всего западного мира ничего не было бы. Всё было только на стадии ОКР или перехода на серию.
            Москва бы голодала, т.к. продукты получала с Запала. А значит столица снова была бы на грани революции. И много другого.
            На всё нужно иметь ресурсы.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:01
    +2
    ЕС и США всё равно будут поступать как хотят. Лавров говорит всё правильно только его никто (на западе) не хочет слышать.
    1. sedoj
      sedoj Сегодня, 19:17
      +3
      Цитата: Лешак
      только его никто (на западе) не хочет слышать.

      Запад - это ещё не весь мир, а Лавров добивается, чтобы его услышали все. Курочка по зёрнышку клюёт. Вот только времени остаётся всё меньше и меньше. Кто-то пойдёт ва-банк. США или Россия.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 20:10
        +1
        Или никто. По-моему, идти ва-банк это вообще последнее дело, которого всеми силами следует избегать. Надо в любой ситуации оставлять пути к отступлению.
  3. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 19:09
    0
    Знатно Лавров макнул матрасников. Это надо слышать.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 19:18
      +5
      Да никого Лавров никуда не макал... на его очередную мантру о двойных стандартах в очередной раз положили... и это не Зеленский, не Шольц и не Байден, а именно Лавров постоянно курлыкал о "готовности к переговорам", о "жестах доброй воли", о всяческих сделках и т.п., а уж над его глубокими и очень глубокими озабоченностями похабно ржут все "партнёры" на "коллективном Западе"...
      1. шамиль
        шамиль Сегодня, 20:17
        0
        Эту позицию надо озвучивать раз за разом. Для того, чтобы такие дипломаты, как китайский, автоматом отвечали на вопрос о Крыме вопросом о Косово. Так что лишним не было.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 20:16
      0
      Цитата: Макс Любознательный
      Знатно Лавров макнул матрасников. Это надо слышать.

      Регулярно и знатно макают лавровский МИД все кто желает.
  4. Балу
    Балу Сегодня, 19:33
    0
    Смотрел чать выступления С.Лаврова в новостях. Апплодирую стоя, восхищаюсь!
  5. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:51
    +3
    Так в Косово свои собакины дети, а в Крыму их нет.
    И наркоту опять же надо было из Афганистана переваливать.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 19:52
    0
    Проверим - сбудится ли прогноз, что ООН будет еще года два, а потом уйдет в историю.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:11
      0
      Это у кого же такой прогноз?
      А на Ютубе я видел разбор, что, согласно Симпсонам, до возрождения СССР тоже около 2 лет... хм... belay
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:58
    0
    Лавров авторитет только в России. До авторитета Громыко ему как до Луны.
    Говорит то он всё правильно, а вот с делами как то не очень.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 20:11
      +1
      О чем Вы, Мистер Нет вообще был очень крут, выражаясь современным языком. До его авторитета и тогда-то кто дотягивал?! А уж сегодня...
    2. шамиль
      шамиль Сегодня, 20:19
      +1
      А что хотите? Мы сами разрушили СССР и снизили авторитет нашего МИДа.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:30
    -1
    ... так называемый коллективный Запад ...
    ...Они не останавливали Порошенко, не останавливают и Зеленского в их стремлении уничтожить русский язык, русскую культуру. Всё это делается вопреки конвенции о нацменьшинствах...

    Это слова нашего МИДа? Русских в выступлении назвать нацменьшинством???
    Это как? Русские из России проводят СВО по защите русского нацменьшинства на Украине?
    Надеюсь, что Лавров этого не говорил. Что это робот-цитатоклепщик такое выдал.
    А Лавров, как мудрый человек, сказал и иначе, и с другим смыслом.