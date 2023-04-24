США обвинили Иран в поставках России более 300 тысяч артиллерийских снарядов в течение полугода

Российской армии снарядный голод не грозит, Москва закупает боеприпасы у Тегерана. С таким утверждением выступило американское издание The Wall Street Journal, ссылающееся на заявление неких "официальных лиц" и документы, якобы имеющиеся в редакции.
По данным американцев, за последние полгода Иран якобы отправил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и более одного миллиона патронов самых "ходовых" калибров. Поставки осуществляются российскими и иранскими грузовыми судами, спокойно курсирующими по Каспийскому морю. В Вашингтоне подчеркивают, что все боеприпасы попадают потом на Украину, где применяются российской армией. Последняя партия снарядов была отправлена из Ирана в Россию якобы в начале марта этого года, судно "Расул Гамзатов" доставило в один из российских портов более 2 тысяч боеприпасов для артиллерии.
При этом ни Иран, ни Россия никак не комментируют возможные поставки снарядов и патронов, а также беспилотников и другого вооружения, что бесит американцев и их союзников. Различные издания мз США и Европы буквально выпрыгивают из штанов, пытаясь обвинить Тегеран и Москву в "незаконных", с их точки зрения, поставках боеприпасов. Ведь по расчетам западных экспертов, Россия уже давно должна была проиграть коллективному Западу, пав под санкциями и ударами украинской армии. А снаряды у нее должны были закончится еще в прошлом году.
Между тем, как заявляют в Пентагоне, конфликт на Украине поставил в критическое положение в ситуации с запасами боеприпасов США, а не Россию. Американцы не рассчитывали на длительный конфликт такой интенсивности, поэтому оказались не готовы к большому расходу артиллерийских снарядов. На сегодняшний день США уже опустошили свои арсеналы в Израиле и Южной Корее и изыскивают способы нарастить производство снарядов как можно быстрее.
В то же время американцы вместе со своими союзниками ищут способы помешать поставкам боеприпасов из Ирана в Россию, возлагая большие надежды на бывшие советские республики, способные оказать помощь американцам в акватории Каспийского моря. Как это себе представляют в Вашингтоне не поясняется.