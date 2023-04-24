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США обвинили Иран в поставках России более 300 тысяч артиллерийских снарядов в течение полугода

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США обвинили Иран в поставках России более 300 тысяч артиллерийских снарядов в течение полугода

Российской армии снарядный голод не грозит, Москва закупает боеприпасы у Тегерана. С таким утверждением выступило американское издание The Wall Street Journal, ссылающееся на заявление неких "официальных лиц" и документы, якобы имеющиеся в редакции.


По данным американцев, за последние полгода Иран якобы отправил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и более одного миллиона патронов самых "ходовых" калибров. Поставки осуществляются российскими и иранскими грузовыми судами, спокойно курсирующими по Каспийскому морю. В Вашингтоне подчеркивают, что все боеприпасы попадают потом на Украину, где применяются российской армией. Последняя партия снарядов была отправлена из Ирана в Россию якобы в начале марта этого года, судно "Расул Гамзатов" доставило в один из российских портов более 2 тысяч боеприпасов для артиллерии.

При этом ни Иран, ни Россия никак не комментируют возможные поставки снарядов и патронов, а также беспилотников и другого вооружения, что бесит американцев и их союзников. Различные издания мз США и Европы буквально выпрыгивают из штанов, пытаясь обвинить Тегеран и Москву в "незаконных", с их точки зрения, поставках боеприпасов. Ведь по расчетам западных экспертов, Россия уже давно должна была проиграть коллективному Западу, пав под санкциями и ударами украинской армии. А снаряды у нее должны были закончится еще в прошлом году.

Между тем, как заявляют в Пентагоне, конфликт на Украине поставил в критическое положение в ситуации с запасами боеприпасов США, а не Россию. Американцы не рассчитывали на длительный конфликт такой интенсивности, поэтому оказались не готовы к большому расходу артиллерийских снарядов. На сегодняшний день США уже опустошили свои арсеналы в Израиле и Южной Корее и изыскивают способы нарастить производство снарядов как можно быстрее.

В то же время американцы вместе со своими союзниками ищут способы помешать поставкам боеприпасов из Ирана в Россию, возлагая большие надежды на бывшие советские республики, способные оказать помощь американцам в акватории Каспийского моря. Как это себе представляют в Вашингтоне не поясняется.
Использованы фотографии:
https://fleetphoto.ru/
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30 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:43
    +13
    При этом ни Иран, ни Россия никак не комментируют возможные поставки снарядов и патронов, а также беспилотников и другого вооружения, что бесит американцев и их союзников.

    Всё правильно делают, ибо перед кем оправдываться то? Перед главными лжецами и мошенниками в мире? Иран и Россия суверенные страны и ни кому ничего объяснять не должны. Отношения между этими странами касаются только их самих. hi
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 19:47
      +4
      Срочно авианосец на Каспий, для поставки демократии по месту требоввния
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 19:49
        +2
        По Волго-Дону не пройдет, а другим путем туда никак.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 20:01
          +2
          Ну почему же никак... Можно вполне!
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 20:04
        +7
        Цитата: роман66
        Срочно авианосец на Каспий, для поставки демократии по месту требоввния

        Не получится - Дж.Псаки нет. Без неё американский флот в Каспий дорогу не найдёт.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 20:09
          +1
          А куда же девалась главный штурман Америки??
        2. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 20:38
          0
          Точно. Особенно через горы в Ростовской области.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:00
      +3
      Цитата: Лешак
      Всё правильно делают, ибо перед кем оправдываться то? Перед главными лжецами и мошенниками в мире? Иран и Россия суверенные страны и ни кому ничего объяснять не должны.

      Единственное, что должны по этому поводу долбить наши от М.Захаровой до Верховного Главнокомандующего к случаю и без -
      А ваше какое свинячье дело? Вы, накачивающие оружием Украину.
      Кто имеет право нам указывать, что и у кого покупать?
      Ну, наложите ещё санкции - и нам, и Ирану это будет ново и неожиданно
      А лучше - в очередной раз наложите себе в штаны и молча, стараясь не вонять, идите отстирываться.
  2. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:48
    +1
    2 тысяч боеприпасов для артиллерии

    Смешно. На сутки боев не хватит.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 19:59
      0
      Цитата: Metallurg_2
      Смешно. На сутки боев не хватит.

      А у нас там из КСИРа ни кого нет, может они своим "гумманитарку" гонят? )))
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:51
    +1
    А если Северная Корея склады раскупорит?!!! fellow
    Там, конечно, с доставкой потруднее будет.
    1. kenig1
      kenig1 Сегодня, 20:36
      0
      Грузить в эшелоны и Трансибом, проблем нет.
  4. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 19:51
    +5
    А послать открытым текстом, в путь дорогу по известному маршруту? Тьфу на вас.
    Тьфу на вас, еще раз. Вы, для нас никто и звать вас- никак. Мнение врага вообще не интересно,
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:51
    +1
    Стоило ли поднимать шум из-за такого мизерного количества снарядов? Слюни и сопли во все стороны. Бедолаги.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:55
    0
    Цитата: Metallurg_2
    По Волго-Дону не пройдет, а другим путем туда никак.

    Волоком! Чай негритосики в веселой стране Пиндocии не перевелись.
  7. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 19:59
    +1
    Ну конечно же, все у США виноваты, кроме них самих да и союзников,как же иначе. wassat Всё по старым традициям, и ни как по-другому! am
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 20:06
      +2
      А именно по такому правилу, которое янки знают наизусть:
      1. Америка всегда права! wassat
      2. Если Америка не права, смотрите пункт номер 1! am
      P.S. Если что, это сарказм.
  8. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 19:59
    0
    Да даже если и есть,в этом место.... напрашивается вопрос! А вас это е....?! Значит слать оружие со всего континента (как в ВОВ когда пахали на Рейх всей Эуропой) это можно,а принять для себя из другого государства... это престуупление wassat ....ещё раз-лесом
  9. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 20:00
    0
    Надеюсь и правда поставляют, что сбережет жизни наших бойцов.
  10. blackcat
    blackcat Сегодня, 20:03
    0
    Просто бартер , за сушки надо ведь рассчитываться , не долларом же в самом деле laughing
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:08
    0
    "Обвинить" можно только в нарушении чего-то. Что нарушили? Далее - только приведя факты. Факты где?
    Короче, желтая пресса основываясь на желтых источниках, гонит желтизну. Надо тег вводить кроме иноагента - "желтая пресса". WSJ точно там окажется)
  12. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:08
    +1
    Что то совсем мало и не серьезно . Если только Евгений Викторович прикупил, чисто про запас, на случай кабинетных "перебоев" в снабжении?
  13. Алт22
    Алт22 Сегодня, 20:11
    0
    Если кем-то и запрещено поставлять снаряды в РФ - то РФ и Иран на эти запреты ложили.
  14. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 20:12
    +2
    300 тыщь снарядов? В течении полугода? Да этого для ВС РФ мизера на неделю боёв. Да и то при жесточайшей экономии.Визгу больше
  15. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:29
    0
    Да , чушь какая-то. Мы что на баркасах их возим? 2 тысячи снарядов 152 мм, это два железнодорожных полувагона. А 300 тысяч штук это около 9000 тонн , то есть полная загрузка сухогруза проекта RSD59, того самого который Сормово делает для Ирана.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 20:56
      0
      Цитата: 1 z1
      А 300 тысяч штук это около 9000 тонн , то есть полная загрузка сухогруза проекта RSD59

      Как-то взвесили не точно.
      300 тысяч штук в ящиках, это около 25000 тонн.
      Незаметно перевезти не просто, поэтому маловероятно, что эти поставки из Ирана были.
      Плюс, ВСУ достаточно быстро зафиксировали бы по маркировкам Иранские, Китайские или Корейские снаряды, а этого не было.
  16. Касатик
    Касатик Сегодня, 20:32
    0
    Чисто пропагандистский вброс, рассчитанный на дебильного западного обывателя. Непонятно, зачем это репостить в ВО?
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:35
    0
    США обвинили Иран в поставках России более 300 тысяч артиллерийских снарядов в течение полугода
    . Можно подумать Ирану на заявы полосатиков не пофиг...
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:45
    0
    Иран имеет полное право поставлять боеприпасы туда куда ему заблагорассудится; а Россия закупать там где она хочет.
  19. Vashek
    Vashek Сегодня, 20:55
    0
    Как бы Азербайджан не сблудил. Возможно, пригодится и Каспийская флотилия, да и у Ирана не пусто. Так, слегка продемонстрировать.