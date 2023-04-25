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МЭА: После почти двух лет энергетического кризиса баланс европейского рынка природного газа восстанавливается

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МЭА: После почти двух лет энергетического кризиса баланс европейского рынка природного газа восстанавливается

После почти двух лет энергетического кризиса, охватившего страны ЕС, баланс европейского рынка природного газа (ПГ) начинает восстанавливаться. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) наряду с Институтом экономики и финансового анализа в области энергетики (IEEFA).


Как отметили в вышеупомянутых организациях, количество ПГ в хранилищах удалось нарастить, прежде всего, за счёт более низкого спроса на голубое топливо из-за более тёплой зимы, что и привело, в конечном итоге, к падению цен на него.

Мировой энергетический кризис вспыхнул по причине неравновесия спроса и предложения, последовавшего после постепенного восстановления мировой экономики из-за влияния на неё пандемии COVID-19. Также негативное воздействие на кризис в сфере энергетики оказал и вооружённый конфликт на Украине, от которого больше всего пострадала Европа.

В то же время, сокращение Россией поставок газа в европейские страны стало следствием наложенных на неё санкций со стороны Запада, в результате чего цены на него резко подскочили, особенно в период закачки голубого топлива в ПХГ.

Так, если цена на газ по состоянию на август 2021 года удерживалась на уровне 18,6 евро (более 1,5 тыс рублей) за МВт/ч (что следует из данных голландской виртуальной торговой точки, более известной как TTF), то уже к августу 2022 года этот показатель достиг рекордно высокого уровня в 310 евро (более 27 тыс рублей) за МВт/ч.

Таким образом, после достижения своих пиковых значений, цены на этот вид топлива пошли на спад за счёт более мягкой зимы в этом году, что подтолкнуло руководство Евросоюза к закупке рекордного по объёмам количества СПГ из альтернативных источников. Все эти меры в какой-то степени помогли избежать проблем с нехваткой газа.

Также, согласно информации, имеющейся в распоряжении IEEFA, только за весь прошлый год поставки СПГ в Европу выросли на целых 60% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди его основных экспортёров – США, Катар и Россия.

Кстати говоря, западные рестрикции так и не оказали должного эффекта в отношении российских энергоресурсов, ведь поставки Россией сжиженного природного газа на европейский континент продолжаются. По данным Института экономики и финансового анализа в области энергетики, на долю стран Европы (Франции, Испании, Великобритании, Турции, Нидерландов, Италии и Бельгии) приходится 13% от общего объёма СПГ, поставляемого из РФ.

Одна из экспертов в области энергетики IEEFA выразила мнение о том, что уже начиная со следующего месяца Европа вновь начнёт заполнять свои ПХГ, утверждая, при этом, что уровень заполненности европейских подземных газовых хранилищ сравнительно высок.

Тем не менее, она выразила сомнение по поводу того, что цены на газ в Европе в этом году могут достичь пиковых значений августа прошлого года.
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7 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 07:51
    0
    Мировой энергетический кризис вспыхнул по причине неравновесия спроса и предложения

    Не ну. Может быть эта фраза, через сто лет может быть и прокатит. А пока это звучит так. Из за передела рынка, вспыхнул мировой кризиз
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:52
    +2
    Ну, что "уряколы"? Рухнул запад? Они работают, а значит выход рано или поздно найдут. Именно об этом и говорили умные люди, которых тут на смех поднимали. Вот и нам, не мешало бы начать работать и воевать в полную силу, пока есть такая возможность. Запад непременно воспользуется нашим чистоплюйством и благодушием. А, вот потом свое с нас возьмет- будьте покойны!
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Именно об этом и говорили умные люди, которых тут на смех поднимали

      И кто первый об этом сказал? Ты не поверишь. Владимир Владимирович Путин
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:52
    +1
    Так и не только сжиженный газ наш туда идет,но и по трубе,через Украину.Цены на газ снизились.
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:54
    0
    Ну да, восстанавливается, нет потребления газа, уничтожается промышленность, значит все отлично. США добиваются своего, производства из Ес переползают либо к ним, либо в Азию, а ЕС превращается в Украину 2.0.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:21
    0
    Что-то чубатые газопровод из Норвегии до сих пор не рванули, наши бы озвучили это в ООН, потому как попытаются обвинить в этом Россию.
  6. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:22
    0
    Ну в общем не замёрзли , промышленность не встала. Нашли они выходы из ситуации. А мы лишились некоторых рынков сбыта.
    Ещё через 5-7 лет Нигерию вовлекут, построят трубопроводы .
    Немножко Азербайджан качает. Часть природного газа заместили на СПГ.
    Гронинген есть в резерве.
    В общем эти рычаги давления на Европу оказались не реализованными.