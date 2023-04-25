МЭА: После почти двух лет энергетического кризиса баланс европейского рынка природного газа восстанавливается

После почти двух лет энергетического кризиса, охватившего страны ЕС, баланс европейского рынка природного газа (ПГ) начинает восстанавливаться. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) наряду с Институтом экономики и финансового анализа в области энергетики (IEEFA).Как отметили в вышеупомянутых организациях, количество ПГ в хранилищах удалось нарастить, прежде всего, за счёт более низкого спроса на голубое топливо из-за более тёплой зимы, что и привело, в конечном итоге, к падению цен на него.Мировой энергетический кризис вспыхнул по причине неравновесия спроса и предложения, последовавшего после постепенного восстановления мировой экономики из-за влияния на неё пандемии COVID-19. Также негативное воздействие на кризис в сфере энергетики оказал и вооружённый конфликт на Украине, от которого больше всего пострадала Европа.В то же время, сокращение Россией поставок газа в европейские страны стало следствием наложенных на неё санкций со стороны Запада, в результате чего цены на него резко подскочили, особенно в период закачки голубого топлива в ПХГ.Так, если цена на газ по состоянию на август 2021 года удерживалась на уровне 18,6 евро (более 1,5 тыс рублей) за МВт/ч (что следует из данных голландской виртуальной торговой точки, более известной как TTF), то уже к августу 2022 года этот показатель достиг рекордно высокого уровня в 310 евро (более 27 тыс рублей) за МВт/ч.Таким образом, после достижения своих пиковых значений, цены на этот вид топлива пошли на спад за счёт более мягкой зимы в этом году, что подтолкнуло руководство Евросоюза к закупке рекордного по объёмам количества СПГ из альтернативных источников. Все эти меры в какой-то степени помогли избежать проблем с нехваткой газа.Также, согласно информации, имеющейся в распоряжении IEEFA, только за весь прошлый год поставки СПГ в Европу выросли на целых 60% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди его основных экспортёров – США, Катар и Россия.Кстати говоря, западные рестрикции так и не оказали должного эффекта в отношении российских энергоресурсов, ведь поставки Россией сжиженного природного газа на европейский континент продолжаются. По данным Института экономики и финансового анализа в области энергетики, на долю стран Европы (Франции, Испании, Великобритании, Турции, Нидерландов, Италии и Бельгии) приходится 13% от общего объёма СПГ, поставляемого из РФ.Одна из экспертов в области энергетики IEEFA выразила мнение о том, что уже начиная со следующего месяца Европа вновь начнёт заполнять свои ПХГ, утверждая, при этом, что уровень заполненности европейских подземных газовых хранилищ сравнительно высок.Тем не менее, она выразила сомнение по поводу того, что цены на газ в Европе в этом году могут достичь пиковых значений августа прошлого года.