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Южнокорейские ВМС получили на вооружение вторую субмарину национальной разработки проекта KSS-III с ВНЭУ

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Южнокорейские ВМС получили на вооружение вторую субмарину национальной разработки проекта KSS-III с ВНЭУ

Головная субмарина серии "Досан Ан Чханхо"



Военно-морские силы Южной Кореи получили вторую дизель-электрическую подводную лодку класса KSS-III. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию субмарины прошла на предприятия Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering на острове Коджедо.

ВМС Южной Кореи получили вторую дизель-электрическую подводную лодку собственной разработки с ВНЭУ, субмарина получила название "Ан Му" в честь корейского борца за независимость, воевавшего против Японии. Подлодку заложили в 2016 году, спустили на воду 10 ноября 2020 года. По планам южнокорейских военных, в первый боевой поход субмарина отправится в следующем, 2024 году.

Новая ДЭПЛ относится к проекту KSS-III, полностью разработанному южнокорейскими специалистами. Начало разработок подлодок этого проекта стартовало в начале 2010-х годов. Головная субмарина, получившая имя "Досан Ан Чханхо" была спущена на воду в сентябре 2018 года, принята в боевой состав в августе 2021 года. Всего южнокорейские ВМС планируют получить на вооружение 9 подлодок данного типа. Эти корабли должны прийти на замену находящимся в настоящее время в составе флота немецким дизель-электрическим подлодкам проекта 209/1200 постройки 1980-90-х годов.

Подлодки строятся сериями по три субмарины. Вторая серия будет иметь некоторые конструктивные отличия, в частности литий-ионные батареи вместо стандартных. В третьей серии планируется применить "передовые технологии".

Согласно опубликованным данным, надводное водоизмещение ДЭПЛ KSS-III - 3358 тонн, подводное - 3705 тонн, длина - 83,3, ширина - 9,6 метра. Подлодка имеет анаэробную установку, подробности о которой не раскрываются. Заявляется, что благодаря ВНЭУ субмарина может находиться под водой до 20 суток. Скорость под водой - 20 узлов. Дальность хода заявлена в 10 тысяч морских миль. Экипаж - 50 человек. Субмарина имеет шесть вертикальных пусковых установок для баллистических ракет в неядерном исполнении.
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2 комментария
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 20:16
    0
    Малюсенькая страна, полагаю не больше Московской области по территории, а вот промышленность - Великая Россия нервно курит в сторонке...
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 20:34
      0
      Вы бы еще бы спичечными коробками меряли))) экономический рост южной Кореи имеет свое научное объяснение.